Un lago de apenas 3 metros de profundidad puede parecer inofensivo; sin embargo, en 1980 el lago Peigneur, cerca de New Iberia, en Luisiana (EE. UU.), protagonizó uno de los desastres más extraños provocados por la industria petrolera. En pocas horas pasó de ser un espejo de agua tranquilo a un cráter por el que desaparecía todo lo que flotaba sobre él. Este 20 de noviembre se cumplen 46 años de aquel episodio.

El lago tenía unas 526 hectáreas (1.300 acres) de superficie, pero solo unos 3,4 metros (11 pies) de profundidad. Era un sitio muy buscado para instalar pozos petroleros. Bajo sus aguas, además, funcionaba la mina de sal de la empresa Diamond Crystal Salt, con túneles que se extendían muy por debajo del fondo del lago.

El lago, de apenas 3 metros de profundidad, se vació en un remolino que se tragó barcazas, otra plataforma, terrenos y un muelle. (Foto: UL Lafayette Special Collections / Facebook)

Qué pasó la mañana del 20 de noviembre de 1980

Según la Biblioteca Edith Garland Dupré, de la Universidad de Luisiana en Lafayette, la mañana del 20 de noviembre de 1980 un equipo de perforación de Texaco notó que algo andaba mal: la broca se atascó bajo el fondo y no pudieron liberarla. Poco después se escucharon varios estallidos y la plataforma comenzó a inclinarse hacia el agua. Los trabajadores abandonaron la estructura y corrieron hacia la orilla.

Desde allí vieron cómo la enorme torre de perforación, de unos 46 metros (150 pies) de altura, era engullida por un lago que se suponía poco profundo. El agua empezó a girar hasta formar un remolino de unos 400 metros de ancho. La perforación había atravesado la parte superior de la mina de sal y el lago comenzó a vaciarse hacia las galerías subterráneas.

Dentro de la mina, los trabajadores tuvieron suerte. Según el relato de la biblioteca, el ruido de unos barriles de combustible arrastrados por la corriente los alertó a tiempo del desastre y todos lograron salir ilesos.

Todos los mineros lograron escapar y no se registraron muertos ni heridos. (Foto: UL Lafayette Special Collections / Facebook)

Un remolino que se tragó barcazas, casas y un muelle

El agujero se fue ensanchando a medida que el agua disolvía la sal. El remolino fue tan potente que invirtió el flujo del canal Delcambre, que conecta el lago con el golfo de México. El lago se tragó otra plataforma de perforación, un muelle de carga, unas 28 hectáreas (70 acres) de terreno con árboles, 11 barcazas, camiones, algunas casas y un remolcador.

Cuando el lago quedó vacío, el golfo de México lo volvió a llenar durante los dos días siguientes, con agua que entraba por el canal en sentido contrario. Después ocurrió algo curioso: nueve de las once barcazas tragadas volvieron a flotar en la superficie. Según el relato de la biblioteca, no hubo víctimas mortales ni heridos.

Hoy el lugar es un lago de agua salada de unos 60 metros de profundidad con un ecosistema distinto del original. (Foto: UL Lafayette Special Collections / Facebook)

Cómo quedó el lago décadas después

El lago que resurgió ya no era el mismo. Donde había un lago de agua dulce de poco más de 3 metros de profundidad hay hoy uno de agua salada de unos 60 metros (200 pies), con un ecosistema muy distinto al que existía antes de 1980.

Según la biblioteca, un error de mapeo habría colocado la plataforma de Texaco en el lugar equivocado, aunque otras fuentes indican que no se pudo determinar con certeza si fue eso o la inexactitud de los planos de la mina.

El episodio quedó documentado en fotografías. Harmon F. Roy, abogado de la mina Diamond Crystal Salt, donó al archivo de la universidad una gran colección de imágenes del desastre, que hoy forman parte de la Colección 178 y pueden consultarse en los archivos de la Universidad de Luisiana en Lafayette.