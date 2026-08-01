Con el fin de reducir la contaminación causada por los autos y bajar los costos de transporte, la ciudad de Austin, Texas, ofrece reembolsos de hasta US$1,300 a quienes compren e-bikes, scooters y motocicletas eléctricas nuevas. A través de este incentivo se premia a quienes se pasan a vehículos de dos o tres ruedas impulsados por batería. ¿Cómo funciona el beneficio, qué montos se otorgan y qué requisitos hay que cumplir para recibir el dinero? En esta nota te lo explicamos.

Quienes están inscritos en el programa CAP pueden recuperar hasta US$1,300, mientras que usuarios residenciales estándar el monto es menor (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

El programa es el E-Ride Rebate de Austin Energy, la empresa eléctrica pública de la ciudad de Austin (Texas). Ofrece reembolsos de hasta US$1,300 para residentes con ingresos bajos que compren bicicletas, scooters, ciclomotores o motocicletas eléctricas nuevas.

Se trata de un plan de reembolsos en efectivo por la compra de vehículos eléctricos de dos o tres ruedas, pensado para promover transporte más limpio y barato en la ciudad. Aplica a e-bikes, scooters, mopeds, ciclomotores y motocicletas eléctricas comprados nuevos, en concesionarios aprobados por Austin Energy.

El reembolso se entrega después de la compra, mediante una solicitud en línea que debe presentarse dentro de los 60 días de haber comprado el vehículo.

¿Cómo se define el monto?

Los montos dependen del tipo de cliente:

Clientes de bajos ingresos (Programa CAP)

Hasta US$1,300 por cada vehículo eléctrico de dos o tres ruedas.

El CAP (Customer Assistance Program) es para hogares con ingresos calificados o que reciben ayudas como Medicaid o SNAP.

Rango de precios de compra de E-Ride (impuestos incluidos) Incentivos Vehículos de US$500 a US$999 US$300 Vehículos de US$1,000 a US$1,999 US$700 Vehículos de US$2,000 o más US$1,300

Cliente residencial estándar (usuarios normales de Austin Energy)

Hasta US$600 por vehículo, según el precio de compra y la categoría del E‑Ride (por ejemplo, las e‑bikes más caras reciben reembolsos mayores dentro de ese tope).

Rango de precios de compra de E-Ride (impuestos incluidos) Incentivos Vehículos de hasta US$499 Nada Vehículos de US$500 a US$999 US$200 Vehículos de US$1,000 a US$1,999 US$400 Vehículos de US$2,000 o más US$600

Empresas y organizaciones (flotas comerciales)

Para flotas de 5 a 25 vehículos, el programa ofrece hasta US$800 por unidad.

Rango de precios de compra de E-Ride (impuestos incluidos) Incentivos Vehículos de hasta US$499 Nada Vehículos de US$500 a US$999 US$400 Vehículos de US$1,000 a US$1,999 US$600 Vehículos que superen US$2,000 US$800

OJO: los clientes residenciales pueden solicitar hasta tres reembolsos por año fiscal, lo que permite que una familia equipe a varios miembros con transporte eléctrico; en flotas comerciales no rige ese límite individual.

REQUISITOS PARA APROVECHAR EL PROGRAMA

Ser cliente de Austin Energy (tener servicio eléctrico activo en el área de Austin).

Comprar un vehículo nuevo de dos o tres ruedas totalmente eléctrico, en un concesionario autorizado por el programa.

Presentar la solicitud en línea dentro de los 60 días posteriores a la compra, adjuntando factura y ficha técnica (spec sheet).

Aceptar que los fondos son limitados y por orden de llegada; el reembolso no está garantizado hasta que Austin Energy aprueba la aplicación.

¿CÓMO SOLICITARLO?

Asegúrate de comprar la bicicleta en un concesionario autorizado de Austin Energy. La solicitud puedes hacerla en línea.

La solicitud de incentivo debe presentarse dentro de los 60 días posteriores a la compra del vehículo E-Ride. El comprobante de compra completo debe estar visible y debe reflejar que el pago se realizó en su totalidad.

Los documentos que deben adjuntarse a tu solicitud son los siguientes:

Copia de la(s) factura(s) totalmente pagada(s) que muestre(n) el costo total del vehículo E-Ride.

Copia de las especificaciones publicadas por el fabricante de la bicicleta (una ficha técnica o también una hoja de especificaciones, es un documento que resume el rendimiento y otras características técnicas de un producto).

Si solicitas la exención del reembolso para flotas de vehículos sin fines de lucro, se requiere comprobante de la condición de organización sin fines de lucro a efectos fiscales.

Los solicitantes aprobados recibirán el cheque de incentivo entre 6 y 8 semanas después de la fecha de aprobación de la solicitud.

El cheque se emitirá y se enviará por correo al titular de la cuenta de electricidad de Austin Energy.

Consejos para solicitarlo en línea

Ten a mano toda la información necesaria antes de comenzar.

Completa y envía la solicitud en una sola sesión: las sesiones activas finalizan después de una hora de inactividad y no puedes guardar tu información y volver a empezar más tarde.

Escanea o fotografía los documentos y cárgalos en el sistema de la aplicación en cualquiera de los siguientes formatos de archivo: Adobe Acrobat PDF (.pdf), Documento de Microsoft Word (.doc o .docx), JPEG (.jpg) o ZIP (.zip).

Verifique el estado de tu reembolso utilizando el número de confirmación (inscripción) y tu número de cuenta de servicios públicos de la ciudad de Austin.

Envía un correo electrónico a pluginaustin@austinenergy.com si tienes preguntas sobre el estado de su reembolso o si necesitas ayuda con tu solicitud de reembolso.

Se trata de un programa en una ayuda directa para familias y organizaciones que quieren moverse de forma más limpia y económica (Foto: Pexel)

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