Si eres uno de los miles de contribuyentes de California que aún no ha presentado la declaración correspondiente al año fiscal 2022, debes saber que por esa omisión quedaron sin reclamar aproximadamente US$1,200 millones en reembolsos que podrían pertenecer a personas en tu misma situación. Esto implica que podrías tener dinero a tu favor esperando en el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y si no actúas a tiempo corres el riesgo de perderlo de forma definitiva. Para que puedas recuperar esos fondos, el IRS ha fijado como fecha límite el 15 de abril. A continuación, te contamos qué pasos seguir y qué aspectos tomar en cuenta para no dejar pasar esta oportunidad.

“El IRS estima que poco más de 143 mil personas en California no han declarado impuestos desde 2022 y están perdiendo un promedio de 680 dólares en su bolsillo si no lo declaran al 15 de abril”, indicó Yviand Serbones, vocera del IRS.

Para regularizar tu situación, debes reunir tus formularios de 2022 (Foto: Freepik)

AÚN PUEDES RECLAMAR UN REEMBOLSO DEL AÑO FISCAL 2022

Si no presentaste tu declaración del año fiscal 2022, tienes hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para hacerlo. Si lo haces dentro de ese plazo podrás reclamar tu reembolso, caso contrario, perderás ese dinero.

“Hay muchas personas que califican para créditos y se pueden regresar solamente hasta 3 años. Después de los 3 años, aunque tengas reembolso ya no te los dan”, señaló el contador público Arturo Murillo a Univision.

Con lo señalado es importante entender que el IRS aplica un plazo máximo de tres años para que un contribuyente pueda reclamar un reembolso de años fiscales anteriores. ¿Y por qué este 2026? Porque la declaración de impuestos del año fiscal 2022 se hizo en 2023; por tanto, si sumamos tres años más, corresponde a este periodo.

¿CUÁLES SON LOS CRÉDITOS FISCALES QUE PODRÍAS PERDER?

Algunos de los beneficios que como contribuyente podrías estar perdiendo son algunos créditos fiscales como:

Crédito tributario por ingreso de trabajo (EITC)

Crédito tributario por hijos

Créditos por cuidado de niños y dependientes

Créditos por educación

¿Eres uno de los 143 mil en California sin declarar 2022? Esto debes hacer hoy para no perder tu reembolso (Foto: Karolina Grabowska/Pexels)

¿CÓMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2022 ANTES DEL 15 DE ABRIL?

Para presentar tu declaración de impuestos de 2022 antes del 15 de abril de 2026 tienes que hacer lo siguiente:

1. Reúne tus documentos de 2022

Formularios W-2, 1099, 1098, estados de cuenta bancarios y cualquier constancia de ingresos o deducciones de 2022.

​Ten a la mano tu número de Seguro Social o ITIN, y datos de cuenta bancaria si quieres depósito directo del reembolso.

​2. Consigue los formularios del año 2022

Tienes que descargar el Form 1040 del año 2022 y sus instrucciones desde la sección de “Prior year forms” del IRS.

Si necesitas anexos (Schedule A, C, EIC, etc.), también deben ser las versiones específicas del año 2022.

​3. Completa la declaración de 2022

Puede ser a mano (en PDF rellenable e imprimir) o usar un software que aún permita preparar declaraciones de 2022.

Asegúrate de marcar claramente que es “tax year 2022” y revisa bien las cifras para evitar errores que retrasen tu reembolso.

​4. Envíala por correo al IRS

Al ser una declaración de años anteriores no puedes usar e‑filear; por tanto, debes enviarla en papel por correo a la dirección del IRS que corresponda a tu estado.

Usa correo certificado o con tracking y conserva el comprobante de envío con matasellos del 15 de abril de 2026 o antes, solamente de esa forma podrás reclamar tu reembolso de 2022.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS DOCUMENTOS PARA MI DECLARACIÓN DE 2022?

Si eres uno de los contribuyentes que presentará su declaración de 2022 y no cuentas con tus formularios W-2 u otros documentos fiscales, no te preocupes ya que puedes solicitarlos directamente a tu empleador o descargar sus transcripciones de impuestos de forma gratuita a través de las herramientas en línea del IRS.

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