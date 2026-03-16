Cuando se habla del mercado inmobiliario en California, lo primero que suele venir a la mente son precios muy altos, largas filas de aplicaciones de alquiler y familias que se ven obligadas a mudarse cada pocos años por los incrementos del alquiler, especialmente en áreas como el Inland Empire, el Valle Central o las ciudades más caras del sur del estado. No es un secreto que comprar una casa en el llamado Estado Dorado puede ser complicado para muchas familias hispanas, incluso para quienes tienen varios años con ingresos estables, buen historial de trabajo y hasta dos empleos, algo muy común entre la comunidad latina en California. Por eso, cada vez que aparece una oportunidad diferente —y más accesible— vale la pena mirarla con atención, sobre todo para quienes sueñan con dejar de pagar renta y tener algo propio cerca de donde trabajan, donde van sus hijos a la escuela o donde asisten a la iglesia o al swap meet los fines de semana.

En los próximos meses se abrirá justamente una de esas oportunidades. El Condado de Riverside, ubicado a aproximadamente una hora de Los Ángeles y muy conocido por ciudades como Riverside, Moreno Valley, Perris o Temecula, anunció una subasta pública de propiedades y terrenos que comenzarán con ofertas iniciales desde apenas US$100. Se trata de un evento que suele despertar mucho interés entre inversores, familias trabajadoras, personas que viven en California y también entre quienes se mudaron a otros estados como Texas, Nevada o Arizona buscando alquileres más baratos y ahora ven una opción para volver. Para muchos hispanohablantes que viven en el sur de California, este tipo de remates representa la posibilidad de empezar poco a poco: primero un lote, después construir, o simplemente mantener el terreno como inversión.

Letrero de "se renta" afuera de una vivienda. Como sabemos, el precio de las propiedades en California suelen ser muy elevados (Foto: Freepik)

SUBASTA DE PROPIEDADES EN EL CONDADO DE RIVERSIDE: FECHAS Y CONTEXTO

El evento es organizado por el Riverside County Treasurer-Tax Collector, la oficina encargada de gestionar las propiedades con impuestos impagos dentro del condado, algo similar a lo que hacen otros condados de California cuando los dueños dejan de pagar el property tax por varios años.

La subasta comenzará el 23 de abril a las 8:00 a. m. (hora local) y se extenderá hasta el 28 de abril, período durante el cual se rematarán más de 800 parcelas y viviendas distribuidas en distintas ciudades del condado, muchas de ellas en zonas donde vive una fuerte comunidad latina.

Para entender por qué existen estas oportunidades, hay que conocer el origen de estas propiedades. Muchas de ellas provienen de deudas fiscales que nunca fueron pagadas, por lo que el gobierno local termina recuperando el inmueble y posteriormente lo ofrece en remate público.

Esto permite que el precio inicial sea muy inferior al valor real del mercado inmobiliario de California, donde no es raro ver terrenos y casas superar fácilmente los cientos de miles de dólares.

DATOS CLAVE DE LA SUBASTA

Detalle Información Lugar Condado de Riverside, California Inicio de la subasta 23 de abril Finalización 28 de abril Propiedades disponibles Más de 800 Oferta inicial mínima Desde US$100 Organiza Riverside County Treasurer-Tax Collector

LAS PROPIEDADES QUE ARRANCAN DESDE US$100

Dentro del catálogo general hay varios terrenos que comenzarán la subasta con un precio base de 100 dólares, algo poco común incluso dentro de este tipo de eventos, y que llama la atención en un estado donde a veces esa cantidad apenas alcanza para el tanque de gasolina y el súper de la semana.

Estos son algunos de los números de ítem que arrancarán con ese valor mínimo:

Listado de propiedades con oferta inicial de US$100

Item Item Item Item 179 186 222 290 180 187 224 298 181 188 265 303 182 189 268 304 183 190 272 383 184 191 290 512 185 192 298

En el documento oficial del condado aparece información adicional de cada lote o propiedad. Por ejemplo:

Tipo de dato Descripción breve Código de identificación del terreno Número o clave única del lote Ubicación aproximada Ciudad, zona o referencia geográfica Nombre del último propietario Propietario registrado en los archivos del condado Datos técnicos de la parcela Medidas, uso de suelo, características específicas, etc.

Esto es clave porque, como siempre ocurre en una subasta pública, el precio inicial puede ser muy bajo, pero el valor final dependerá de la cantidad de personas que participen y de cuánto estén dispuestas a ofrecer en la puja.

CIUDADES DEL CONDADO DE RIVERSIDE DONDE HAY PROPIEDADES

Una de las cosas que conviene tener clara es que la subasta no se limita a una sola ciudad. El Condado de Riverside es bastante grande y reúne múltiples comunidades con perfiles muy distintos, desde zonas desérticas hasta áreas más urbanas donde muchos residentes viajan diariamente a Los Ángeles, Orange County o San Diego para trabajar.

Entre las ciudades donde se pueden encontrar propiedades en el listado están:

Ciudades con propiedades Banning Beaumont Blythe Calimesa Cathedral City Coachella Corona Desert Hot Springs Eastvale Hemet Indio Jurupa Valley La Quinta Lake Elsinore Menifee Moreno Valley Murrieta Norco Palm Desert Palm Springs Perris Rancho Mirage Riverside San Jacinto Temecula Wildomar

Esto significa que los interesados pueden encontrar desde terrenos en zonas desérticas hasta parcelas cerca de áreas urbanas con infraestructura, escuelas, iglesias, centros comunitarios y comercios frecuentados por la comunidad latina, como mercados hispanos, taquerías, panaderías y pequeños negocios familiares.

Las propiedades serán subastadas desde un precio base muy bajo (Foto: Freepik)

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE PROPIEDADES?

Si alguien está pensando en participar, el proceso no es complicado, pero sí conviene seguir algunos pasos con calma y revisar bien cada detalle, igual que cuando se firma un contrato de renta o se solicita una hipoteca.

Pasos básicos para participar:

Revisar el catálogo completo publicado por el Riverside County Treasurer-Tax Collector.

Identificar el número de ítem de la propiedad de interés.

Registrarse en la plataforma de subastas del condado.

Cumplir con los requisitos de pago o depósito que exige el sistema.

Participar en las pujas durante los días del evento.

Algo importante que siempre se comenta cuando se habla de estas subastas: el precio inicial no garantiza que la propiedad termine vendiéndose en ese valor. Si hay varios interesados, el monto puede subir bastante, como pasa cuando hay mucha demanda en ciertas zonas de Riverside o el área de Coachella Valley.

Aun así, para muchas personas representa una oportunidad real. De hecho, algunos compradores explicaron a medios como NBC que tuvieron que mudarse a estados como Texas por el costo de la vivienda en California y ahora ven este tipo de subastas como una posible forma de regresar, estar más cerca de su familia, su comunidad y sus raíces en el sur de California.

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