El mes de noviembre mostró un clima especialmente llamativo. En lo que va del mes, se registraron récords de frío en el Este, nevadas por efecto lago en la región de los Grandes Lagos, condiciones inestables en el Oeste, la Superluna más grande del año y una tormenta geomagnética que permitió ver auroras boreales en Estados Unidos.

Ahora, la atención está puesta en lo que ocurrirá en la segunda mitad de noviembre. A medida que nos acercamos al invierno, existe la posibilidad de que el vórtice polar se debilite, aunque esto no sucedería hasta la última semana del mes. De ser así, podría llegar aire frío y condiciones de nieve justo para el Día de Acción de Gracias.

Fox Weather informa que, en el centro y el este del país se prevén condiciones más húmedas de lo habitual, mientras que gran parte del este experimentará temperaturas por encima del promedio.

Para la segunda mitad del mes, los modelos indican condiciones más húmedas en el Este y más frías en el Oeste. (Foto referencial: ANGELA WEISS / AFP)

En el lado contrario, se espera que el Oeste, especialmente California y el Noroeste, registren temperaturas más bajas de lo normal y un ambiente más inestable para fin de mes.

Los expertos también observan tendencias negativas en la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y la Oscilación Ártica (AO), lo que suele traducirse en un chorro polar más ondulado sobre los 48 estados continentales. Esto aumenta la probabilidad de tiempo más tormentoso y de irrupciones de aire más frío.

Los pronósticos de los Centros de Predicción Climática (CPC) así lo reflejan en sus mapas de precipitación y temperatura para la semana de Acción de Gracias.

Un posible debilitamiento del vórtice polar podría traer aire ártico hacia finales de noviembre, coincidiendo con Acción de Gracias. (Foto referencial: Freepik)

A esta situación se suma la Oscilación del Pacífico Occidental (WPO), que seguirá en una fase más positiva. Históricamente, este patrón se asocia con condiciones más cálidas y húmedas en el Este y más frías en el Oeste, algo que coincide con la perspectiva actual.

Si el vórtice polar continúa debilitándose, aumentarán las posibilidades de nuevas entradas de aire ártico y de un clima más invernal.

Para el resto del mes, el panorama general sigue siendo el mismo: un patrón inestable, con más probabilidades de mal tiempo conforme avanza noviembre.

De cara a diciembre, La Niña podría intensificar las lluvias en el Oeste y el norte del país. (Foto referencial: Freepik)

Ya para diciembre, cuando inicia el invierno meteorológico, se espera que las condiciones de La Niña en el Pacífico oriental se fortalezcan.

Este fenómeno suele generar un chorro del Pacífico más activo que impulsa humedad hacia el Oeste y el norte del país.

Los CPC anticipan más precipitaciones en estas regiones y un clima más seco en el Sureste, además de mayores posibilidades de irrupciones de aire ártico debido al debilitamiento del vórtice polar.

Consejos de las autoridades ante la ola de frío

En casa: Abriga tu hogar, sella tuberías (deja un grifo goteando) y NUNCA uses estufas/hornos de gas o parrillas como calefacción para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Verifica tus alarmas.

Personal: Vístete en capas, cubre la cabeza y extremidades, e hidrátate bien. Limita el tiempo al aire libre y conoce los síntomas de hipotermia y congelación.

Vehículos: Evita viajes innecesarios. Mantén el tanque de gasolina lleno y lleva un kit de emergencia en el auto (mantas, pala).

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí