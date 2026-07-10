Las detenciones migratorias en California siguen siendo uno de los temas que más preocupan a miles de familias latinas que viven, trabajan y crían a sus hijos en Estados Unidos, especialmente en regiones como el norte del estado, donde la comunidad hispanohablante combina trabajos en el campo, la construcción, servicios y el sector público. Aunque los operativos más visibles suelen concentrarse en condados con una enorme población inmigrante, como Los Ángeles o San Diego, los datos más recientes muestran que también hay zonas que muchos consideran “más tranquilas”, como el condado de Sacramento, donde la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha aumentado de manera considerable en comparación con años anteriores. Para muchas familias mexicanas, centroamericanas y sudamericanas que se movieron de ciudades grandes buscando más estabilidad y menos presencia de operativos, este cambio se siente directamente en la rutina diaria: desde cómo llevan a los niños a la escuela hasta las visitas a oficinas federales en el centro de la ciudad.

Si revisamos las cifras más recientes disponibles, hay un dato que llama especialmente la atención: en el condado de Sacramento, las detenciones realizadas por ICE crecieron más de un 260% durante los primeros casi 15 meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. Aunque el total sigue siendo menor al registrado en otros lugares de California, el incremento refleja un cambio importante en la intensidad de las operaciones migratorias dentro y alrededor de la capital del estado.

Cualquier inmigrante en Estados Unidos está expuesto a ser intervenido por un agente federal. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

SACRAMENTO: 429 ARRESTOS DE ICE EN POCO MÁS DE UN AÑO

Como informa The Sacramento Bee, los datos fueron recopilados por ICE y procesados por una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley Law School), utilizando información obtenida mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada por el Deportation Data Project. Este proyecto académico ha permitido contrastar los discursos oficiales sobre “prioridades de seguridad” con cifras concretas de detenciones y deportaciones en todo el país.

De acuerdo con el análisis, entre el inicio del segundo mandato de Donald Trump y el 31 de marzo se contabilizaron 429 personas detenidas por ICE en el condado de Sacramento. Para entender la magnitud del cambio, basta con comparar ese número con el periodo equivalente de la administración anterior, cuando los arrestos eran claramente menores.

Aquí se resume el cambio:

Período analizado Arrestos reportados por ICE Administración anterior (mismo periodo) 118 Segundo mandato de Donald Trump 429 Incremento Más del 260%

Sin embargo, los investigadores aclaran que estas cifras representan un subregistro del total de acciones migratorias realizadas en la región, ya que otras agencias federales, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), también han participado en deportaciones y algunos registros carecen de información geográfica precisa.

MENOS DE LA MITAD DE LOS DETENIDOS HABÍAN SIDO DEPORTADOS

Otro dato relevante para las familias es que no todas las personas arrestadas terminan deportadas de inmediato. Hasta la fecha más reciente incluida en el informe:

Personas arrestadas: 429

Personas deportadas: 204

Personas que no habían sido deportadas: 225

En otras palabras, menos de la mitad de quienes fueron detenidos ya habían sido expulsados del país al cierre del periodo analizado, lo que implica que muchas personas permanecen en centros de detención o en procesos abiertos durante meses. Este patrón coincide con lo que reflejan las cifras nacionales: de acuerdo con datos actualizados del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, cerca del 71% de las retenidas en centros de detención de ICE no registran una condena penal vigente.

¿DÓNDE OCURRIERON LOS ARRESTOS EN SACRAMENTO?

Los registros identifican cuatro lugares específicos donde ICE reportó detenciones, además de una categoría amplia denominada “Sacramento General Area”, utilizada cuando no existe una ubicación exacta en la base de datos. Para la comunidad latina esto se traduce en operativos que pueden aparecer tanto en espacios cotidianos como en entornos institucionales, desde estacionamientos hasta edificios federales.

Así se distribuyen los arrestos:

Lugar del arresto Personas detenidas Área General de Sacramento (“Sacramento General Area”) 265 Oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) de ICE 117 Prisión Estatal de Folsom 38 Otros lugares específicos, incluida la cárcel del condado y California State Prison Sacramento 9 Total 429

La mayor parte de las detenciones quedó registrada simplemente como “Sacramento General Area”, lo que impide conocer el sitio exacto donde ocurrieron los operativos y dificulta que las organizaciones comunitarias elaboren mapas de riesgo más precisos para las familias inmigrantes. Mientras tanto, 117 arrestos se realizaron en las inmediaciones de la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) de ICE, ubicada dentro del John Moss Federal Building, en el centro del condado, una zona que muchas personas visitan para hacer trámites migratorios o consultas legales.

Ese edificio también alberga oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y del Tribunal de Inmigración de Sacramento, por lo que algunas personas fueron detenidas cuando acudían a:

Audiencias migratorias programadas.

Citas relacionadas con la residencia permanente.

Reportar cambios de domicilio.

Controles periódicos ante autoridades migratorias.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS REPORTAN MÁS OPERATIVOS

La organización NorCal Resist, que monitorea acciones de cumplimiento migratorio en el norte de California mediante una red de voluntarios, afirma que el incremento observado en los datos oficiales coincide con lo que han documentado desde comienzos de 2025. Esta red forma parte de un ecosistema más amplio de apoyo a inmigrantes en el estado, que incluye líneas de respuesta rápida, clínicas legales y grupos que ofrecen acompañamiento a audiencias de inmigración.

Según su directora de programas, Giselle Garcia, el aumento estaría relacionado con una mayor disponibilidad de personal y recursos destinados a las operaciones migratorias, en un contexto nacional donde el presupuesto para detención y deportación ha crecido de forma acelerada. La organización también sostiene que muchas detenciones nunca llegan a registrarse públicamente porque numerosas familias prefieren no denunciar los casos por temor o por cuestiones de seguridad, algo que se repite en otras zonas con alta presencia hispana en California, como el Valle Central y el área de la Bahía.

De acuerdo con sus reportes, los operativos han ocurrido en lugares cotidianos como:

Estacionamientos.

Gasolineras.

Zonas cercanas a escuelas durante la entrada de estudiantes.

Personas que salían hacia sus trabajos.

Para muchas familias mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas o peruanas que viven en barrios mixtos de Sacramento, esta dinámica se suma a otras preocupaciones diarias como la renta, el transporte al trabajo o el acceso a programas escolares para sus hijos.

¿CUÁNTOS DETENIDOS TENÍAN ANTECEDENTES PENALES?

El informe también ofrece un panorama sobre la situación judicial de los detenidos arrestados por ICE en Sacramento. La realidad que muestran los números desafía la idea de que los operativos se enfocan únicamente en personas con antecedentes graves.

Situación Porcentaje Tenían una condena penal 43% Enfrentaban cargos pendientes 11% Sin condena penal registrada 46%

A nivel nacional, las cifras muestran una tendencia similar: TRAC reporta que alrededor del 70,8% de las personas retenidas en centros de detención de ICE no tienen condenas penales, y muchas de las que sí registran antecedentes han cometido infracciones menores, incluidas violaciones relacionadas con el tránsito o faltas no violentas. Para sectores de la comunidad latina en California, que han vivido redadas anteriores en lugares como Los Ángeles o el condado de San Diego, esta proporción refuerza la percepción de que el peso de los operativos recae en familias trabajadoras con arraigo en el país.

SACRAMENTO FRENTE A OTROS CONDADOS DE CALIFORNIA

Aunque el incremento porcentual resulta significativo, Sacramento todavía está muy por debajo de los condados con mayor actividad de ICE en California. En los últimos años, los principales focos de arrestos se han concentrado en áreas con una gran población inmigrante y una fuerte presencia histórica de agencias federales de seguridad.

Durante el mismo periodo analizado, destacan los siguientes territorios:

Condado Arrestos reportados San Diego Aproximadamente 8,800 Los Ángeles Más que Sacramento Fresno Más que Sacramento Santa Clara 438 Sacramento 429

Los especialistas señalan que el número de arrestos depende de varios factores, entre ellos la cantidad de población inmigrante, la presencia de personal de ICE, la cercanía con centros de detención o prisiones estatales y el nivel de cooperación de autoridades locales con las agencias federales. En consecuencia, aunque Sacramento no figura entre los condados con más operativos del estado, el aumento de más del 260% respecto al periodo anterior evidencia un cambio importante en la estrategia de aplicación de las leyes migratorias en la región y refleja una mayor presencia de las autoridades federales durante el actual mandato presidencial.

Para la comunidad hispana en California —desde familias que llevan décadas en el país hasta recién llegados que trabajan en agricultura, construcción o servicios— estos números se traducen en un ambiente de mayor vigilancia y en la necesidad de estar informados sobre sus derechos, las redes de apoyo local y los recursos legales disponibles en condados como Sacramento, San Diego, Los Ángeles o el mismo Valle Central.

Agentes federales resguardando un centro de detención de ICE en California (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!