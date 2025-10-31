Si pensabas que el Día de Muertos se celebra solo en México, estás equivocado, pues esta tradición ha sido capaz de cruzar fronteras. Por suponer, un destino preferido de esta celebración es Estados Unidos. ¿Estás residiendo en este país? Entonces, toma nota en qué ciudades podrás pintar calaveras y realizar altares hermosos.

Debes saber que esta festividad tradicional es un símbolo de riqueza cultural en México , pero eso no es lo único, ya que ha sido declarada como un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2008.

Si bien empezó como un tributo hacia los ancestros, se ha establecido como una celebración nacional; capaz de unir familias y a las sociedades en un espacio de conexión espiritual.

El 'Día de Muertos' es una tradición sumamente relevante en la cultura mexicana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Dónde celebrar el Día de Muertos 2025 en Estados Unidos

A) Los Ángeles: arte oaxaqueño y par muerto

Debo precisarte que el Consulado General de México en Los Ángeles ofrecerá un Taller de Calaveras con el artista oaxaqueño, Aldo Cruz. Entre las principales actividades, se realizarán pinturas y presenciar, acompañado de un pan muerto, historias relacionadas a la tradición mexicana.

El taller gratuito se realizará en el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado de México en Los Ángeles. Habrá dos funciones: el 1 y 8 de octubre del 2025 cuyo horario será de 11 a.m. a 2 p.m.

B) Nueva York: catrinas y altares en el corazón de Times Square

Si nunca imaginaste el Times Square lleno de flores cempasúchil y catrinas gigantes, esta es una buena oportunidad para que lo presencies. Te comentaré que, este 2 de noviembre, la organización Mecenas y Times Square Alliance ofrecerán el ‘Día de Muertos Times Square 2025′.

Entre las atracciones principales, habrá tres altares monumentales, cinco catrinas de gran tamaño y un escenario que ofrecerá música y baile mexicano.

Uno de los sitios estadounidenses preferidos para celebrar esta tradición es el Times Square, situado en Nueva York. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

C) Carolina del norte: altar comunitario

La organización Lazos Hispanos Inc. está ofreciéndote la oportunidad de hacer el Altar Comunitario el próximo 2 de noviembre. Disfrutarás de tamales, chocolate caliente y espacio para que coloques las fotos de tus seres queridos o mascotas. Deberás acercarte a 373 S. Fayetteville ST, Asheboro, entre el horario de 4:30 a 6:30 p.m.

D) Chicago: noche de altares

Si resides en esta ciudad, tienes la posibilidad de asistir a Hollywood Forever, donde ofrecerán comidas, representaciones de cultura mexicana, distintas exposiciones y más. Para presenciar este evento, deberás adquirir tu entrada que supera los $7.

En caso estás buscando algo gratuito, puedes asistir a la festividad de Día de Muertos en Santa Ana. En este lugar, ofrecerán la tradición mexicana en su totalidad.