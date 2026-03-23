Si viajas en avión dentro de Estados Unidos —ya sea porque vas a visitar a tu familia en Florida, regresas de trabajar en la construcción en Texas, haces escala en Nueva York o vuelas desde Puerto Rico hacia el “mainland”— seguramente has notado algo distinto en el ambiente de los aeropuertos: filas más largas de lo habitual, retrasos que se sienten eternos, personal visiblemente agotado y, desde este lunes 23 de marzo, un factor nuevo que está encendiendo las alertas en muchas comunidades inmigrantes: la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de las terminales aéreas, en puntos donde normalmente solo veías personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Para quienes son indocumentados, tienen un caso migratorio pendiente o simplemente viajan con miedo por todo lo que han escuchado en redes sociales, este cambio no es un detalle menor, sino algo que puede modificar por completo la decisión de subirse o no a un avión.

Lo que está ocurriendo no es menor. En medio de un cierre parcial del gobierno federal que afecta directamente a la TSA, el presidente Donald Trump decidió desplegar agentes de inmigración en aeropuertos a partir del lunes 23 de marzo. Según la Casa Blanca, la idea es aliviar la carga operativa en los controles de seguridad, pero la medida ya está generando debate, preocupación y muchas preguntas, sobre todo entre viajeros latinos que usan estos aeropuertos a diario para moverse entre estados, visitar a sus hijos en la universidad o viajar a ver a sus padres en sus países de origen.

¿EN QUÉ AEROPUERTOS HAY AGENTES DE ICE DESDE EL 23 DE MARZO?

A partir de reportes confirmados por medios como CNN, los agentes del ICE han sido asignados a controles de seguridad en al menos 13 aeropuertos de Estados Unidos, varios de ellos con un alto flujo de pasajeros hispanohablantes y donde se ha registrado mucha demora en los controles que normalmente son ejecutados por miembros de la TSA.

Te dejo el listado claro para que lo tengas a mano:

Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare

Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta

Aeropuerto William P. Hobby de Houston

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy

Aeropuerto LaGuardia

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín

Aeropuerto Internacional Newark Liberty

Aeropuerto Internacional de Filadelfia

Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix

Aeropuerto Internacional de Pittsburgh

Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida

En todos estos puntos, los agentes están colaborando principalmente en tareas de apoyo, no reemplazando completamente a la TSA, pero sí participando en funciones visibles dentro del flujo de pasajeros. Para quienes vuelan seguido entre ciudades con gran presencia latina —como Nueva York, Houston o Phoenix— esto significa que es muy probable que vean uniformes de ICE en áreas donde antes no aparecían.

El nuevo plan de seguridad aeroportuaria se activó este lunes 23 de marzo con agentes de ICE en varios aeropuertos de EE.UU. (Foto: David Grunfeld/The New Orleans Advocate via AP) / David Grunfeld

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO EXACTAMENTE LOS AGENTES?

Aquí conviene bajar un poco el ruido y entender el detalle, especialmente porque en grupos de WhatsApp, Facebook y TikTok ya circulan muchos rumores. Según explicó Tom Homan, exdirector del ICE, la función de estos agentes no es realizar controles migratorios masivos en las filas de seguridad, como algunos temen.

En términos simples:

Apoyan en tareas secundarias (como vigilancia de accesos y flujo de pasajeros).

Liberan a agentes de la TSA para que operen escáneres y equipos de revisión.

Buscan agilizar el flujo de pasajeros en momentos de alta congestión.

Es decir, en teoría, su rol es más logístico que migratorio, aunque eso no quiera decir que no arrestarán a indocumentados si es que encuentran a uno. Para muchas familias inmigrantes, la sola presencia de agentes, armados y con autoridad para detener personas, cambia por completo la percepción de seguridad al viajar, incluso si solo se trata de un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos.

¿POR QUÉ SE TOMÓ ESTA DECISIÓN?

Todo esto ocurre en medio de un cierre del gobierno que ha dejado sin pago a muchos trabajadores federales, especialmente dentro de la TSA. Esto ha provocado:

Escasez de personal en los puntos de control.

Largas filas en los filtros de seguridad.

Retrasos generalizados en vuelos, conexiones perdidas y cambios de itinerario.

Lo curioso —y aquí está uno de los puntos clave— es que el ICE sí sigue recibiendo financiamiento gracias a partidas aprobadas previamente. Eso permitió movilizar rápidamente a sus agentes hacia los aeropuertos. En pocas palabras: mientras áreas como la TSA están trabajando al límite, ICE tiene recursos y personal disponible, y el gobierno está aprovechando esa capacidad para cubrir huecos en la operación.

LA REACCIÓN: PREOCUPACIÓN Y CRÍTICAS

No todos ven esta medida con buenos ojos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha sido una de las voces más críticas.

Desde su perspectiva, esta es la primera vez que un presidente despliega de manera sistemática agentes armados de inmigración en aeropuertos para funciones que normalmente realiza personal especializado en seguridad aeroportuaria. Y advierten algo importante: podría generar miedo, especialmente entre familias migrantes que ya se sienten vulnerables, como padres que viajan con niños ciudadanos estadounidenses, jóvenes con DACA o personas que tienen una orden de deportación previa.

Incluso sugieren que personas sin estatus legal evalúen cuidadosamente los riesgos de viajar, aunque sea dentro del país, y que busquen asesoría legal antes de tomar una decisión, especialmente si deben atravesar aeropuertos grandes donde se ha confirmado la presencia de ICE.

DERECHOS DE LOS VIAJEROS: LO QUE SÍ DEBES TENER CLARO

Más allá del debate político, este punto es clave: hay información práctica que cualquier persona debería conocer si va a viajar, en especial si forma parte de la comunidad latina y tiene un historial migratorio complejo.

Si eres residente legal o tienes visa:

Debes responder preguntas sobre tu estatus migratorio cuando te lo soliciten autoridades competentes.

Tienes protección bajo el debido proceso (Quinta Enmienda), lo que significa que no pueden privarte de libertad sin seguir los pasos legales correspondientes.

Si no tienes estatus legal:

Puedes ser sometido a interrogatorios más estrictos si un agente considera que hay motivos para cuestionar tu presencia en el país.

Aun así, mantienes derechos fundamentales que no desaparecen por tu estatus migratorio: derecho a guardar silencio en determinadas situaciones, a pedir un abogado si eres detenido o puesto en custodia, a negarte a ciertos registros (en situaciones específicas y según la ley aplicable).

Un ejemplo práctico: si estás en un área pública del aeropuerto y un agente te aborda, puedes pedir con calma que te expliquen si estás detenido o si eres libre de irte. Esa simple pregunta ayuda a aclarar si se trata de un contacto voluntario o de una detención formal.

El “zar de la frontera” Tom Homan confirmó que, a partir de este lunes 23 de marzo, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en aeropuertos de todo el país para apoyar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). (Foto: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MEGAN VARNER

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