Una regla migratoria está generando preocupación entre miles de residentes de Estados Unidos que desean viajar fuera del país ya sea por turismo o para visitar a familiares ante una emergencia. ¿Se puede verte la Green Card por salir de territorio norteamericano por varias semanas? El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) establece pautas claras sobre cómo debe ser el comportamiento de un inmigrante con residencia permanente y aquí te explico en qué casos tu estatus migratorio se puede ver afectado y hasta perder tu Tarjeta Verde.

Este importante documento permite a los extranjeros vivir y trabajar permanentemente en EE.UU. y es responsabilidad de cada beneficiado el conservar el estatus; sin embargo, tenerlo no garantiza al 100% que al pisar nuevamente el aeropuerto a su retorno, la admisión esté garantizada.

Qué es la “presunción de abandono” cuando se tiene Green Card

Todo aquel que quiera retornar a Estados Unidos está sujeto a una inspección o examinación para determinar su elegibilidad, incluso si se tiene los documentos apropiados. Es aquí donde los agentes verificarán si la ausencia fue prolongada e interpretar que ya no mantienes una residencia real en el país. A esto se le conoce como “presunción de abandono” y también incluye tus vínculos familiares, laborales, fiscales y económicos dentro de Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) explica en su sitio web que, en coordinación con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los “viajes temporales o breves” generalmente no afectan su estatus de residente permanente, pero “si se determina que usted no tenía la intención de establecer Estados Unidos como su residencia permanente, se considerará que ha abandonado su estatus de residente permanente”.

Aquí hay que considerar que un residente permanente es tratado como si estuviera “buscando admisión” nuevamente al país si: ha permanecido fuera de Estados Unidos por más de 180 días, ha cometido ciertos delitos o el oficial considera que abandonó su residencia por haber vivido mayormente fuera del país.

Por ejemplo, si una persona obtuvo su residencia en 2022, pero ha vivido casi todo el tiempo fuera de EE.UU y solo regresa algunos días al año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) puede considerar que ya no mantiene residencia real en la nación liderada por Donald Trump.

Se puede considerar abandono en viajes de menos de un año cuando se cree que el inmigrante no tenía la intención de establecerse permanentemente en EE.UU. (Foto: brazzo / iStock) / brazzo

Cuánto tiempo fuera de Estados Unidos puede considerarse como peligroso

Si te preguntas cuáles son los tiempos de riesgo en un viaje fuera de Estados Unidos, Luis Victoria, abogado de inmigración federal licenciado por el Florida Bar, y fundador de The Law Office of Luis Victoria, P.A, explicó en su sitio web lo que debes tener en cuenta:

Ausencias mayores a 6 meses: generan una presunción de abandono y puede interrumpir tu residencia continua, necesaria para la naturalización.

generan una presunción de abandono y puede interrumpir tu residencia continua, necesaria para la naturalización. Ausencias mayores a 1 año sin permiso de reingreso ( Form I-131 ): invalidan automáticamente la Green Card para regresar si es que no tiene un Reentry Permit.

invalidan automáticamente la Green Card para regresar si es que no tiene un Reentry Permit. Ausencias mayores a 2 años: incluso con un permiso de reingreso aprobado, este expira a los dos años. Si no vuelves antes de ese plazo, deberás pedir la visa SB-1.

Cómo volver a Estados Unidos si hay “presunción de abandono”

En estos casos, tendrás que solicitar una visa de residente retornante SB-1 en un consulado; sin embargo, esto no garantiza que puedas reingresar al país bajo las nuevas normas de inmigración del Gobierno Trump.

Los residentes permanentes pueden viajar libremente fuera de Estados Unidos, y los viajes temporales generalmente no afectan su estatus. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Cómo evitar la “presunción de abandono”

La recomendación principal de USCIS es el Formulario I-131, el cual debe solicitarse antes de viajar fuera de Estados Unidos. “Tenga en cuenta que esto no garantiza la entrada a Estados Unidos a su regreso, ya que primero debe determinarse su admisibilidad. Sin embargo, le ayudará a establecer su intención de residir permanentemente en el país”, advirtió la agencia.

Además, es importante mantener documentos fiscales, cuentas bancarias, contratos de alquiler, empleo y cualquier evidencia que indique que tu hogar principal permanece en territorio estadounidense y no olvides declarar tus impuestos como “resident”.

Si quieres viajar fuera de Estados Unidos a tu país de origen o de vacaciones, los expertos aconsejan hacerlo por periodos de una semana, 15 días o máximo un mes para no caer en este tipo de situaciones que pongan en peligro la Green Card.

