Nueva York es de las primeras ciudades en Estados Unidos que se ven afectadas por la nieve. La ciudad con más pobladores del país espera precipitaciones entre octubre y noviembre, meses de otoño y se extenderá hasta el mes de marzo que finaliza la temporada de invierno. Desde el mes de octubre, por ejemplo, en ciudades como Buffalo y Syracuse ya se han presentado las primeras caídas de nieve y aquí te cuento qué otras ciudades en Nueva York se verán afectadas.

ESTADOS UNIDOS, 04/11/2025.- Estados Unidos afronta noviembre bajo la llegada de frentes polares potentes y nevadas históricas, con estados del norte y centro como Nueva York, Minnesota y Michigan que se perfilan entre los más impactados por el frío y acumulaciones excepcionales de nieve. FOTO DE ADAM GRAY PARA AFP / ADAM GRAY

¿En qué ciudades de Nueva York caerá nieve?

La temporada de invierno ya se hace sentir en Nueva York y algunas ciudades ya se han visto afectadas por la nieve desde el mes de octubre y en estos primeros días de noviembre. Nueva York es de las ciudades que mayor cantidad de nieve reciben en Estados Unidos y aquí te dejo con la lista completa de las ciudades en las que habrán nevadas.

Buffalo: recibieron nieve desde la última semana de octubre y entre noviembre y marzo se verán seriamente afectados por las nevadas.

recibieron nieve desde la última semana de octubre y entre noviembre y marzo se verán seriamente afectados por las nevadas. Syracurse: recibieron nieve desde la primera semana de noviembre y presentan importante acumulaciones.

recibieron nieve desde la primera semana de noviembre y presentan importante acumulaciones. Rochester: recibieron nieve desde la última semana del mes de octubre y constantemente nieva en dicha ciudad.

recibieron nieve desde la última semana del mes de octubre y constantemente nieva en dicha ciudad. Albany: se espera que haya nieve desde este martes 11 de noviembre.

se espera que haya nieve desde este martes 11 de noviembre. Binghamton: presenta nieve desde la primera semana del mes de noviembre y es de las más afectadas.

presenta nieve desde la primera semana del mes de noviembre y es de las más afectadas. Oswego, Utica, Rome, Oneida, Hamilton: presentan nieve desde la primera semana del mes de noviembre aunque no es muy constante.

presentan nieve desde la primera semana del mes de noviembre aunque no es muy constante. Manhattan, Queens y Brooklyn: presentarán nieve recién a partir de la segunda semana de diciembre.

presentarán nieve recién a partir de la segunda semana de diciembre. Long Island: presentará nieve entre la segunda y tercera semana de diciembre.

Mapa de zonas afectadas en Nueva York por la nieve

AccuWeather, la agencia privada para consultar el clima, muestra cómo Buffalo y Albany son de las ciudades que más afectadas se verán por la nieve en esta temporada de invierno en Nueva York.

Este mapa de AccuWeather muestra las zonas afectadas por la nieve en Nueva York, teniendo a Buffalo como la principal afectada. (Foto: AccuWeather)

¿Habrá nieve en Nueva York por el Día de Acción de Gracias?

Lo que los reportes de AccuWeather indican es que la ciudad de Nueva York va a presentar temperaturas por debajo del promedio para el Día de Acción de Gracias. Se esperan temperaturas mínimas de 36°F (2°C) y de máxima hasta los 47°F (8°C).

Sin embargo, las zonas más afectadas serán las zonas rurales de Nueva York como Albany, Buffalo, Binghamton y valle del Hudson que podrían presentar nevadas -aunque débiles- durante dicha semana. Eso sí, por ahora solo se tratan de precipitaciones ligeras.