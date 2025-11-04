Aunque las temperaturas otoñales se han asentado, los meses de invierno se acercan, y la mayoría de las ciudades de Nueva York verán nevadas durante la temporada 2025-2026. Sin embargo, el pronóstico del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) sugiere un otoño y principios de invierno potencialmente suaves, con probabilidades de temperaturas superiores al promedio en gran parte del estado hasta diciembre. Esto podría significar un retraso en la llegada de las primeras nevadas intensas en la Gran Manzana. A continuación, te detallamos en qué ciudades de New York caerá nieve, así como la lista completa y fechas de los posibles nevazos.

Para el invierno completo (diciembre-febrero), la NOAA predice una probabilidad del 33% al 40% de temperaturas superiores al promedio en el este de Nueva York, que incluye a Ciudad de Nueva York (NYC), Long Island y el Valle del Hudson. Mientras tanto, el oeste y el centro de Nueva York tienen “iguales posibilidades” de condiciones normales. Pese a que la NOAA no especifica fechas exactas ni la cantidad de nieve (lo cual depende de tormentas específicas con solo una semana de antelación), se mantiene un pronóstico general de precipitación normal en todo el estado.

¿Cuándo será la primera nevada? Mira el pronóstico del clima y las fechas clave para las nevadas en Nueva York en noviembre y diciembre de 2025. ¡Prepara el abrigo! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿En qué ciudades de Nueva York tendrán nevadas confirmadas?

Estos son los lugares del estado de Nueva York donde hay pronóstico o registro reciente de nieve para la temporada actual:

Buffalo : Primera nevada esperada desde el 24 de octubre y fuertes nevadas entre noviembre y marzo.​

: Primera nevada esperada desde el 24 de octubre y fuertes nevadas entre noviembre y marzo.​ Syracuse : Primera nevada en torno al 5-6 de noviembre, acumulación importante.​

: Primera nevada en torno al 5-6 de noviembre, acumulación importante.​ Rochester : Fechas de nieves tempranas entre el 23-24 de octubre y eventos sostenidos en invierno.​

: Fechas de nieves tempranas entre el 23-24 de octubre y eventos sostenidos en invierno.​ Albany y Valle del Hudson : Se esperan nevadas desde el 16 de noviembre.​

: Se esperan nevadas desde el 16 de noviembre.​ Binghamton : Primera nevada típica iniciando la primera semana de noviembre.​

: Primera nevada típica iniciando la primera semana de noviembre.​ Oswego, Utica, Rome, Oneida, Hamilton : Reportes de afectaciones por nevadas durante los primeros brotes de invierno.​

: Reportes de afectaciones por nevadas durante los primeros brotes de invierno.​ Manhattan, Queens y Brooklyn : Pronóstico de nieve alrededor del 14 de diciembre, afectando incluso Central Park.​

: Pronóstico de nieve alrededor del 14 de diciembre, afectando incluso Central Park.​ Long Island: A partir del 11 de diciembre.​

Lista completa y fechas específicas de las nevadas en Nueva York

Se pueden confirmar estas fechas aproximadas por ciudad para la primera nevada medible de la temporada:

Ciudad Fecha estimada primera nevada Buffalo 24 de octubre Rochester 23 de octubre Syracuse 5-6 de noviembre Albany / Valle del Hudson 16 de noviembre Binghamton 1 de noviembre Central Park (Manhattan) 13 de diciembre Ciudad de Nueva York 14 de diciembre Long Island 11 de diciembre Airports (LaGuardia/JFK) 9-10 de diciembre

De acuerdo a los pronósticos recientes y registros meteorológicos, algunas localidades tuvieron nieve incluso antes, como el condado de Essex.​ Por lo tanto, el sistema de nevadas suele concentrarse hacia el norte y oeste del estado antes que en la ciudad de Nueva York.​

La zona de Buffalo espera acumulaciones mucho mayores que la región metropolitana de la ciudad de Nueva York.​ Es muy poco probable que zonas del sureste del estado vean nieve antes de diciembre.

Descubre si nevará cerca de ti el cuarto jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias 2025. (Foto: andyKRAKOVSKI / iStock) / andyKRAKOVSKI

¿Cuál es el pronóstico del Old Farmer’s Almanac para el invierno 2025-26 en Nueva York?

El Old Farmer’s Almanac ofrece un contraste, pronosticando un invierno más frío de lo normal en algunas regiones, como el centro de Nueva York y el Southern Tier. Otras áreas como Buffalo (oeste de NY), la Región Capital, Adirondacks, el Valle del Hudson y la propia Ciudad de Nueva York, podrían experimentar temperaturas ligeramente más suaves de lo habitual. Esto indica que las ciudades del interior tienen más probabilidades de ver nevadas tempranas y frías.

Aunque los reportes no dan una lista completa de todas las ciudades de Nueva York con fechas precisas de nevadas (ya que los pronósticos a largo plazo no pueden detallar las tormentas), los residentes del centro y el oeste deben prepararse para un invierno potencialmente más crudo. La información disponible apunta a que las primeras nevadas significativas se concentrarán en las áreas montañosas y el interior, mientras que NYC y la costa podrían retrasar la aparición de la nieve más intensa hasta finales de diciembre o enero.

En resumen, aunque el inicio del invierno podría ser suave, las ciudades de Central New York, Southern Tier, Adirondacks y la zona oeste (cercana a los Grandes Lagos) son las que tienen mayor probabilidad de ver nevadas intensas y heladas durante la temporada invernal 2025-2026. Es recomendable seguir los informes semanales para obtener fechas específicas y la lista completa de alertas de nieve.