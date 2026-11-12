En Nueva York, una tormenta puede complicar mucho más que el tránsito: salir del apartamento, llevar a los niños a la escuela o llegar al subway se vuelve difícil cuando las esquinas quedan bloqueadas por montañas de nieve. A esos obstáculos se suman otros riesgos, como quedarse sin calefacción o no tener dónde pasar la noche durante una jornada de temperaturas extremas. Frente a ese escenario, el alcalde Zohran Mamdani anunció el 9 de noviembre un operativo para la temporada 2026-2027 que contempla US$25 millones adicionales para Code Blue, el sistema de asistencia a personas sin hogar durante episodios de frío peligroso. La preparación también incluye maquinaria, nuevas rutas de limpieza y cambios en la respuesta municipal a las quejas de los inquilinos.

El dinero anunciado reforzará ese protocolo de protección, mientras distintas agencias desplegarán recursos para mantener accesibles las calles y los espacios públicos. Aunque ambas acciones integran la estrategia invernal, la suma mencionada no representa el presupuesto total de todas las medidas.

En el invierno de NYC, el subway suele verse afectado por la nieve que hay en los ingresos, en los andenes y en todo el sistema de transporte (Foto: AFP) / JEWEL SAMAD

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE US$25 MILLONES ANUNCIADO POR MAMDANI?

La ampliación de Code Blue busca acercar ayuda a quienes permanecen a la intemperie, sin depender únicamente de que soliciten alojamiento o atención médica. Para conseguirlo, habrá recorridos a pie, vehículos especializados y más lugares donde resguardarse.

El despliegue será escalonado: aumentará según la intensidad y duración de las condiciones meteorológicas. De esta manera, las autoridades podrán movilizar personal y habilitar instalaciones adicionales cuando el peligro sea mayor.

Estas son las principales medidas anunciadas:

Más de 300 trabajadores adicionales de asistencia: recorrerán los cinco distritos, con una cobertura prevista del 75% de los puntos donde se sabe que permanecen personas sin hogar.

Hasta 55 unidades móviles WARM: estarán a cargo de NYC Health + Hospitals, incluirán personal de enfermería y ofrecerán apoyo médico, además de transporte hacia lugares seguros.

800 camas adicionales: se habilitarán mediante la incorporación de más de 600 habitaciones individuales y dobles.

Cuatro nuevos centros de calentamiento: ampliarán las alternativas disponibles para refugiarse durante las emergencias.

Ocho establecimientos de atención sin cita: el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar podrá activarlos según el nivel del protocolo.

20 autobuses con calefacción: funcionarán como espacios temporales de resguardo cuando las circunstancias lo requieran.

NYC Health + Hospitals también abrirá al menos tres hospitales como centros de calentamiento durante las activaciones. En los episodios más severos, esa disponibilidad podrá extenderse a sus 11 instalaciones.

Por su parte, cuatro proveedores de servicios de intercambio de jeringas ampliarán los horarios para ofrecer espacios cálidos durante la noche.

MÁS EQUIPOS PARA DESPEJAR PARADAS DE BUS Y CRUCES PEATONALES

Para quienes combinan caminatas, bus y subway en su recorrido diario, una avenida despejada no basta si resulta imposible alcanzar la esquina. Por eso, el Departamento de Saneamiento de Nueva York, conocido como DSNY, reforzará la limpieza de los accesos peatonales.

La agencia incorporó por primera vez 120 sopladoras de nieve, destinadas especialmente a paradas y cruces. Estos equipos permiten trabajar en lugares donde los grandes camiones tienen dificultades para maniobrar.

Además, las aceras y los puntos de acceso al transporte quedaron incluidos formalmente en los mapas internos del organismo. Esa planificación no elimina la responsabilidad de los propietarios sobre el frente de sus inmuebles.

Recursos del DSNY Cantidad anunciada Vehículos preparados para convertirse en quitanieves Más de 2,200 Nuevas sopladoras de nieve 120 Esparcidores de sal Más de 700 Reserva de sal 500 millones de libras Quitanieves y esparcidores con nuevas cuchillas compuestas 678 Trabajadores de emergencia registrados para retirar nieve Más de 3,000 Empleados uniformados capacitados para estas tareas 7,000

Las cifras corresponden al inventario y a los preparativos informados por la administración. No todos esos recursos son adquisiciones recientes.

En Staten Island se añadieron ocho rutas para mejorar la cobertura en zonas con pendientes pronunciadas y calles estrechas. Asimismo, las nuevas cuchillas instaladas en parte de la flota buscan adaptarse mejor al pavimento y reducir los daños en puentes, avenidas y autopistas.

Habrá un mayor despliegue de vehículos quitanieve en Nueva York (Foto: AFP) / SELCUK ACAR

¿QUÉ OTRAS AGENCIAS PARTICIPARÁN EN EL OPERATIVO?

La preparación abarca también escuelas, parques, carriles para bicicletas y otros espacios bajo responsabilidad municipal. Cada organismo tendrá equipos destinados a mantener accesibles las áreas que administra.

Entre las acciones anunciadas figuran las siguientes:

NYC DOT: el Departamento de Transporte adquirió US$2 millones en maquinaria pequeña, incluidos tractores y vehículos con accesorios quitanieves. También estableció protocolos con JCDecaux y Citi Bike para agilizar la limpieza de paradas y estaciones de bicicletas compartidas.

NYC Parks: prepara cerca de 400 vehículos para despejar más de 2,000 millas de caminos, con prioridad en perímetros de parques, conexiones de transporte y sectores de mucho tránsito.

Escuelas Públicas de Nueva York: incorporaron 10 vehículos todoterreno con quitanieves, 650 sopladoras y aproximadamente 3,000 palas, herramientas para romper hielo y otros implementos.

DCAS: el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad almacenará hasta seis meses de suministros de cloruro de calcio y sal de roca.

El sistema escolar también contempla la posibilidad de recurrir a clases remotas ante una emergencia meteorológica. Los preparativos incluyen distribución de dispositivos y pruebas de plataformas digitales, aunque el anuncio no establece un cambio de modalidad para una fecha determinada.

Durante el invierno, Nueva York se caracteriza por soportar varios episodios de nieve (Foto: AFP)

¿QUÉ CAMBIARÁ CON LOS RECLAMOS POR FALTA DE CALEFACCIÓN?

Para los inquilinos, una de las novedades más importantes estará dentro del apartamento. Esta temporada, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, conocido como HPD, responderá individualmente a cada queja identificada por falta de calefacción.

Según la administración, antes se agrupaban denuncias de distintas unidades de un mismo edificio y podían cerrarse todas cuando se resolvía la primera. El nuevo procedimiento busca evitar que una reparación puntual deje sin seguimiento a otros residentes afectados.

Si el propietario no corrige la falla, HPD puede realizar trabajos de emergencia y cobrarle los gastos. Cuando existen incumplimientos reiterados, su división de litigios también puede acudir al Tribunal de Vivienda para solicitar órdenes de reparación y, cuando corresponda, sanciones civiles.

La temporada oficial de calefacción se extiende del 1 de octubre al 31 de mayo. Durante ese período, los dueños deben garantizar las siguientes condiciones:

Horario Temperatura mínima interior Condición exterior De 6 a. m. a 10 p. m. 68 °F —20 °C— Cuando afuera hay menos de 55 °F —aproximadamente 12.8 °C— De 10 p. m. a 6 a. m. 62 °F —aproximadamente 16.7 °C— Independientemente del registro exterior

El agua caliente debe proporcionarse durante todo el año, a un mínimo de 120 °F —aproximadamente 48.9 °C—. Esa obligación no se limita a los meses de invierno.

Ante una interrupción, el primer paso es avisar al propietario o administrador. Si no hay una respuesta pronta, los afectados pueden llamar al 311 para presentar el reclamo y solicitar una inspección.

AYUDAS PARA PAGAR LAS FACTURAS DE ENERGÍA

La estrategia también contempla orientar a los residentes sobre programas que pueden aliviar los gastos de calefacción. Entre ellos figura el Home Energy Assistance Program, conocido como HEAP, destinado a hogares que cumplen determinados requisitos.

El anuncio no implica un pago automático para todos los neoyorquinos. HPD asistirá de manera proactiva a quienes reciben sus subsidios de alquiler para facilitar la inscripción en esa ayuda.

Por otro lado, la agencia de Manejo de Emergencias coordinará con Con Edison, National Grid y PSEG-Long Island los preparativos ante posibles interrupciones de electricidad y gas natural.

¿CÓMO PREPARARSE PARA EL INVIERNO EN NYC?

Además del despliegue municipal, las autoridades recomiendan tomar precauciones antes de la primera tormenta. Revisar las alertas, conocer los canales de asistencia y disponer de herramientas básicas puede facilitar la respuesta ante una jornada complicada.

Estas son las principales recomendaciones:

Recibir avisos oficiales. Enviar NOTIFYNYC por mensaje de texto al 692-692 o descargar la aplicación correspondiente para consultar información sobre condiciones meteorológicas, apagones y recursos de emergencia. Reportar fallas de calefacción. Contactar al propietario y, si no ofrece una solución pronta, llamar al 311. Consultar las ayudas disponibles. Revisar los requisitos de HEAP y otros programas de asistencia para las facturas de energía. Preparar herramientas de limpieza. Los propietarios deben despejar en las aceras un paso de cuatro pies de ancho —aproximadamente 1.2 metros— para permitir el tránsito de peatones, sillas de ruedas y cochecitos. Proteger tuberías y medidores. Tomar precauciones para evitar que estas instalaciones se congelen cuando desciendan las temperaturas. Revisar la seguridad contra incendios. Consultar las recomendaciones del FDNY para mantener la vivienda caliente sin generar riesgos.

La ciudad también pide prestar atención a familiares y vecinos mayores. Una llamada o una visita puede ayudar a detectar si alguien necesita suministros, se quedó sin calefacción o desconoce dónde buscar refugio. Ese acompañamiento complementa el despliegue oficial cuando el frío vuelve más difícil la vida cotidiana en los cinco distritos.