Después de una tormenta invernal intensa, cuando la nieve aún cubre aceras, esquinas y buena parte de las calles, conseguir estacionamiento en muchas ciudades de Estados Unidos se vuelve una auténtica misión imposible. A esto se suma el esfuerzo físico de quienes salen con la pala a liberar un espacio frente a su casa, lo que abre un debate recurrente cada invierno: ¿ese lugar “ganado” a la nieve le pertenece a quien lo limpió? Mientras algunos vecinos defienden su espacio con sillas, conos o cualquier objeto grande, otros consideran que la vía pública no tiene dueño. Lo cierto es que la respuesta no es la misma en todo el país y depende del estado, e incluso de la ciudad. Tras varios días de acumulación de nieve y normas locales poco conocidas, muchos se preguntan realmente ¿en qué estados de EE.UU. es legal “reservar” el estacionamiento que limpiaste tras la tormenta invernal?

Uno de los casos más conocidos es el de Boston, en Massachusetts, donde existe una política informal pero ampliamente respetada llamada space savers. Según explicó Sebastián Agudelo, reportero de Noticias Telemundo, la medida se aplica únicamente después de fuertes tormentas como la que azotó recientemente a gran parte del país. La regla es clara: si un residente paleó y limpió un espacio de estacionamiento en la calle, tiene derecho a “reservarlo” colocando un objeto visible —como una silla o un cono— durante un máximo de 48 horas. Pasado ese tiempo, el lugar vuelve a ser de uso público.

Esta práctica no es una ley estatal, sino una norma municipal aceptada entre vecindarios debido a lo limitado del estacionamiento y a que muchos espacios siguen inutilizables por la nieve acumulada.

En contraste, no todas las ciudades permiten este tipo de reservas, aunque el esfuerzo haya sido personal. En Filadelfia, Pensilvania, la situación es completamente distinta. Crishtbel Mora, reportera de Telemundo 52, explicó que en esa ciudad no está permitido apartar un puesto de estacionamiento, incluso si fue el propio residente quien lo limpió. Durante la tormenta, muchos vecinos liberaron espacios frente a sus casas, pero legalmente esos lugares no les pertenecen.

Si otro conductor llega y estaciona allí, no está infringiendo ninguna norma. En este caso, retirar la nieve no otorga ningún derecho exclusivo sobre la vía pública.

¿Es legal “reservar” el estacionamiento que limpiaste?

Otros estados y ciudades del noreste, como Chicago o algunas zonas de Nueva York, han tenido debates similares, pero la legalidad suele depender de ordenanzas locales específicas y no de una regla general estatal.

Por eso, autoridades municipales y departamentos de transporte recomiendan siempre consultar las normas de la ciudad antes de colocar objetos en la calle, ya que en algunos lugares podrían incluso ser retirados o generar multas.

En resumen, aunque la tentación de “guardar” el espacio que tanto costó limpiar es comprensible, hacerlo es legal solo en ciertos puntos del país y bajo condiciones muy concretas. La diferencia entre una tradición aceptada y una infracción puede estar a pocas cuadras de distancia, así que conviene informarse bien antes de defender con una silla el lugar donde estacionas tras una tormenta invernal.

