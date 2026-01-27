Hablar de nieve a estas alturas del invierno en Estados Unidos no debería sorprender, pero cuando el país todavía está procesando los efectos de una tormenta histórica que dejó sin luz a cientos de miles de hogares y negocios en cuestión de horas, además de causar algunas muertes, la idea de otro posible evento invernal se siente casi como un déjà vu para millones de residentes, incluidos los hispanos que viven desde Texas hasta Nueva York y que en estos días han tenido que reorganizar su rutina entre escuelas cerradas, trabajos a medio gas y aeropuertos colapsados. En muchas ciudades de la Costa Este, comunidades enteras siguen retirando la nieve acumulada en las aceras, revisando techos por el peso del hielo y lidiando con tuberías congeladas, mientras los servicios de emergencia intentan recuperar la normalidad después de una tormenta que se extendió desde Nuevo México y Texas hasta Nueva Inglaterra, con un manto de nieve y hielo que se midió en miles de kilómetros. Ese es el escenario sobre el que ahora se habla de la posibilidad de una nueva tormenta invernal, en un contexto de frío extremo que, lejos de aflojar, mantiene bajo presión a autoridades, compañías eléctricas y familias que ya saben lo que es pasar la noche con temperaturas peligrosamente bajas.

Lo comento porque, al revisar los últimos pronósticos y escuchar a los expertos, queda claro que el invierno aún no termina de mostrar todas sus cartas. Para este fin de semana, varios modelos meteorológicos coinciden en que partes de la Costa Este podrían volver a ver nieve, aguanieve o lluvia invernal, un escenario que mantiene en alerta tanto a las autoridades como a los residentes de esas zonas, incluidos muchos latinos que viven en corredores urbanos como el I-95, desde el área de Washington DC hasta Boston.

Las cantidades de nieve en Nueva York fueron suficientes para que los vehículos queden "atascados" (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

UNA POSIBLE TORMENTA EN DESARROLLO

De acuerdo con Allison Santorelli, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), organismo que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), existe la posibilidad de que un nuevo sistema afecte al país durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. “Una variedad de modelos meteorológicos muestran la posibilidad de una tormenta durante el fin de semana”, explicó la especialista, en línea con lo que ya han venido advirtiendo distintos centros de predicción.

Santorelli señaló que, debido a las bajas temperaturas que ya se registran en gran parte del territorio, un sistema de baja presión que se desarrolle a lo largo de la costa podría traer nieve, aguanieve o lluvia a zonas que recientemente ya fueron golpeadas por una fuerte tormenta invernal. Para quienes viven en estados del sur poco acostumbrados a estos fenómenos, como partes de Luisiana o Misisipi, el simple hecho de escuchar “mezcla invernal” ya es motivo de preocupación, porque saben que basta una capa de hielo en el pavimento para paralizar autopistas y cerrar escuelas.

Y ahí está uno de los puntos clave: el contexto térmico. Con temperaturas por debajo de lo normal, cualquier precipitación tiene mayores probabilidades de convertirse en un problema invernal, especialmente en estados que no suelen enfrentar nieve con frecuencia y donde la infraestructura, el transporte público y hasta los hábitos de conducción no están preparados para este tipo de eventos.

EL ANTECEDENTE INMEDIATO: FRÍO EXTREMO Y GRANDES ACUMULACIONES

No hay que irse muy atrás para entender la preocupación. La tormenta que se disipó el 26 de enero dejó un amplio corredor de nieve, aguanieve y hielo desde Texas hasta Maine, con acumulaciones que en muchos puntos superaron los 30 centímetros y alcanzaron más de 50 centímetros en sectores específicos, además de provocar más de un millón de cortes de electricidad, según reportes oficiales y recuentos de prensa. Tras ese sistema, una masa de aire ártico se desplazó por el país, dejando temperaturas peligrosamente bajas y un escenario de recuperación lento, especialmente en el sur, donde la red eléctrica y el arbolado sufrieron daños considerables.

Ese aire frío se extendió desde Texas hasta Maine, alcanzando incluso zonas del centro de Florida, y provocó un desplome marcado de las temperaturas. Las condiciones gélidas previstas desde el 26 de enero también trajeron sensaciones térmicas bajo cero en amplias regiones durante la mañana del día 27, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, lo que obligó a muchas ciudades a abrir refugios temporales y centros de calentamiento, un recurso del que dependen también miles de familias hispanas de bajos ingresos.

MUCHA INCERTIDUMBRE EN LOS PRONÓSTICOS

A pesar de las señales que muestran los modelos, los expertos insisten en la cautela. “En este momento es imposible determinar dónde se formará la tormenta, dónde podría caer la precipitación y qué tipo de precipitación podría ser”, advirtió Santorelli, quien recalcó que todavía existe “mucha incertidumbre sobre su trayectoria y la cantidad de precipitación que podría recibir en algunas zonas del este”. Ese margen de duda es habitual en este tipo de sistemas invernales de finales de enero, cuando pequeños cambios en la atmósfera pueden alterar por completo el mapa de acumulaciones de nieve.

Este tipo de advertencias no es menor. En sistemas invernales, pequeños cambios en la trayectoria o en la intensidad pueden marcar la diferencia entre una lluvia moderada o una nevada significativa, algo que los conductores que se mueven a diario por autopistas como la I-10 o la I-95 conocen bien después de días recientes con carreteras resbalosas, choques múltiples y cierres parciales.

¿EN QUÉ ESTADOS PODRÍA VOLVER A CAER NIEVE?

Desde AccuWeather, una de las empresas privadas de meteorología más consultadas en Estados Unidos, los pronósticos a largo plazo indican que algunas zonas podrían comenzar a sentir los efectos de la próxima tormenta tan pronto como el viernes 30 de enero. Las regiones bajo mayor vigilancia inicial son la Costa del Golfo y sectores de la Costa Este, donde el aire frío que quedó tras la tormenta previa se combinaría con nueva humedad procedente del Golfo de México y el Atlántico.

Paul Pasterok, experto en pronósticos a largo plazo de AccuWeather, explicó que “la velocidad a la que se fortalezca la tormenta será un factor determinante en su trayectoria final este fin de semana y en si se moverá o no hacia la Costa Este”. Ese detalle será clave para definir qué estados verán nieve y cuáles solo lluvia, algo que puede marcar la diferencia entre un fin de semana complicado pero manejable y otro con cancelaciones de vuelos, partidos de ligas locales y actividades comunitarias en ciudades con fuerte presencia latina como Houston, Atlanta, Charlotte o Nueva York.

Según las previsiones iniciales de AccuWeather, lo más probable es que al sur de la Interestatal 10, desde Luisiana hasta Florida, predomine la lluvia. Sin embargo, hacia el norte, la nieve podría mezclarse en partes de Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia, estados que ya han experimentado episodios invernales en las últimas semanas y donde muchas comunidades hispanas trabajan en construcción, delivery o limpieza, sectores que dependen del transporte diario.

A medida que el sistema avance hacia el este durante el sábado, el escenario podría incluir lluvia en Florida y condiciones invernales en las Carolinas, especialmente en Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde la combinación de frío y precipitación suele generar impactos importantes en carreteras y servicios. En ciudades como Raleigh, Charlotte o Charleston, no es raro que una nevada moderada se traduzca en escuelas cerradas, rutas bloqueadas y estantes vacíos en supermercados, escenas que la comunidad latina ya reconoce y para las que muchos se preparan comprando alimentos básicos y recargando baterías y dispositivos.

Diversas áreas de Illinois también registaron fuertes nevadas para este cierre de semana. (Crédito: AP Photo/Nam Y. Huh)

VIGILANCIA CONSTANTE Y RECOMENDACIONES

Con este panorama, lo más sensato es seguir de cerca las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la NOAA y fuentes privadas confiables como AccuWeather. Aunque todavía hay incertidumbre, el contexto de frío extremo hace que cualquier nuevo sistema merezca atención, sobre todo para quienes viven en viviendas móviles, casas antiguas con mala calefacción o dependen del transporte público para ir al trabajo.

El invierno sigue activo en Estados Unidos y, como suele ocurrir en esta época, la información oportuna puede marcar la diferencia entre la prevención y la sorpresa. Estar atentos a los pronósticos será clave, especialmente en los estados donde la nieve podría volver a hacer acto de presencia este fin de semana, y para muchas familias hispanas puede ser la diferencia entre una jornada complicada pero controlada y una emergencia inesperada en plena temporada de frío intenso.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!