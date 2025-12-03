Una de las noches más esperadas por los amantes de la Navidad en la Gran Manzana llegó. Hoy 3 de diciembre es el esperado encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, evento que considerado el más famoso y fotografiado del mundo y que es toda una tradición en la temporada decembrina; sin embargo, este 2025 llega acompañado de un pronóstico nada alentador del clima. Aquí los detalles de lo que se espera en medio de una poderosa tormenta invernal que tiene a gran parte de Estados Unidos en alerta por las temperaturas gélidas y nevadas.

Desde inicios de semana y tras un fin de semana gélido, el norte, centro y este del país empezaron a verse afectados. En total, 24 estados de la nación liderada por Donald Trump empezaron a vivir las condiciones propias del invierno, aunque este comenzará oficialmente el 21 de diciembre.

De esta manera, el último mes del año empezó más frío de lo normal por este nuevo evento climático que avanza desde las llanuras hacia el noreste y que trae una nueva ronda de nieve, hielo y lluvias intensas en las zonas cercanas al corredor de la I-95 como Nueva York, Filadelfia, Boston y la ciudad de Washington.

El tiempo de hoy en Nueva York

Esta zona de Estados Unidos se caracteriza por temas un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las nevadas son clásicas durante la temporada más gélida del año (de diciembre a marzo).

El día arrancó con una sensación térmica o “temperatura real” de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima. Según pronósticos, las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera.

La magia del encendido logra que la ciudad entera se detenga un instante para dar la bienvenida oficial a la temporada navideña. (Foto: kena betancur / AFP) / KENA BETANCUR

¿La tormenta invernal afectará el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center?

Este 3 de diciembre es un día especial porque por fin se iluminará el árbol de Navidad del Rockefeller Center en Midtown Manhattan (NYC) que mide 75 pies de alto y 45 pies de diámetro y pesa 11 toneladas. En total se utilizan más de 50,000 luces LED multicolores y está coronado con una estrella Swarovski de más de 9 pies, 70 picos y 900 libras de peso, cubierta con 3 millones de cristales.

El evento está programado para iniciar poca antes de las 10 p.m., y en antesala desde las 7 p.m. se realiza el show musical “Christmas in Rockefeller Center”, transmitido en vivo por la cadena nacional NBC y la plataforma Peacock, y luego diferido en diversos noticieros. Telemundo lo tendrá desde las 9 p.m.

Por el momento se sabe que se espera una noche muy gélida por la alerta de frío extremo y tormenta, aunque no se especifica si de nieve o aguanieve. Las temperaturas estarán significativamente por debajo del promedio para esta época del año, con una sensación térmica de 30°F y poco viento, sin lluvia. Se prevé un brusco descenso, con mínimas por debajo de los 0 °C.

Ante esto, es vital vestirse con ropa abrigadora si se te ubicas cerca a la pista de patinaje del Rockefeller Center, situada entre las calles 49 y 50, y las avenidas 5 y 6, ya que las condiciones serán extremas.

La sensación térmica será aún más baja que la temperatura real, alcanzando valores muy fríos. Se recomienda abrigarse muy bien. (Foto: KENA BETANCUR / AFP) / KENA BETANCUR

El encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center también tendrá un espectáculo con la participación de Natalie Pasquarella, David Usher, Mario López, Reba McEntire, Savannah Guthrie, Al Roker y Craig Melvin. Tras el encendido oficial, el árbol de navidad del Rockefeller Center se iluminará de 5 a.m. a la medianoche todos los días hasta mediados de enero. El 24 de diciembre estará encendido 24 horas y el 31 de diciembre hasta las 9 p.m., según detalló NBC News.

Para conocer las actualizaciones del clima es importante visitar el portal del National Weather Service (NWS-NY) y Accuweather.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!