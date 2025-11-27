Cada año, el Rockefeller Center deja de ser solo un ícono de Nueva York para convertirse en el corazón del espíritu de la Navidad. Cuando las fiestas comienzan a tomar Manhattan, este complejo se transforma en un auténtico escenario invernal de ensueño, y su protagonista indiscutible es un árbol que, aunque cambia cada temporada, siempre logra superar las expectativas.

Lo que empezó como un modesto abeto balsámico de unos 20 pies se ha convertido en un símbolo global. Hoy, el Rockefeller Center elige casi siempre un imponente Norway Spruce, y el de este año no es la excepción: un gigante de 75 pies y aproximadamente 75 años de edad.

Miles de personas siguen el encendido del árbol del Rockefeller Center en Nueva York como una tradición imprescindible cada diciembre. | Crédito: KENA BETANCUR / AFP

Su viaje comienza mucho antes de que las luces se enciendan. Primero, fue cuidadosamente cortado y luego trasladado hasta la plaza central del complejo, donde los equipos trabajan para levantarlo con precisión milimétrica, marcando el inicio de una tradición que millones esperan cada invierno.

Una vez instalado, llega su toque final: una estrella Swarovski de nueve pies de diámetro y unas 900 libras de peso, con 70 puntas y más de 3 millones de cristales que reflejan cada destello de la ciudad. Así, el árbol se convierte en una obra de arte que atrae tanto a turistas como a neoyorquinos que hacen de esta ceremonia un ritual familiar.

La magia del encendido es tan especial que no importa si estás en la plaza o en tu sala. Este evento logra que la ciudad entera se detenga un instante para dar la bienvenida oficial a la temporada navideña. Y claro, millones esperan también el momento en que el árbol cobre vida por primera vez, iluminando el invierno con sus 50,000 luces de colores.

El encendido del árbol del Rockefeller Center en Nueva York destaca por su ambiente festivo y su icónica iluminación multicolor. | Crédito: KENA BETANCUR / AFP

Cuándo será el encendido del árbol del Rockefeller Center

El encendido del árbol del Rockefeller Center será el 3 de diciembre de 2025 a las 10:00 p.m. (EST).

Cómo ver el encendido del árbol del Rockefeller Center

Podrás verlo en vivo por NBC a través de su transmisión nacional, así como en Peacock, y también seguir las Stories y Reels del Rockefeller Center en Instagram, donde compartirán el momento en tiempo real.

Tras la ceremonia de encendido, el árbol de Navidad del Rockefeller Center brillará todos los días desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche, convirtiendo la Center Plaza en un punto mágico durante toda la temporada.

