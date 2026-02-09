Las enfermeras de dos de los principales sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo tentativo para poner fin a una huelga que se prolongó por casi un mes. El conflicto se originó por reclamos relacionados con la dotación de personal, la seguridad laboral, el seguro médico y otras condiciones de trabajo. El acuerdo, anunciado el lunes por el sindicato que representa a las enfermeras, involucra a los hospitales Montefiore y Mount Sinai; sin embargo, las protestas continúan en NewYork-Presbyterian, donde aún no se ha llegado a un trato.

Según el New York Post, la huelga comenzó el 12 de enero, en plena temporada alta de gripe, lo que obligó a los hospitales a contratar enfermeras temporales para mantener la atención.

Según el sindicato, las enfermeras de Montefiore y Mount Sinai votarán esta semana para decidir si ratifican los contratos y regresan a sus puestos. El convenio tiene una duración de tres años y afecta a unas 10.500 de las cerca de 15.000 enfermeras que participaron en la huelga en algunos de los hospitales privados y sin fines de lucro más grandes de la ciudad.

El convenio, que tendrá una duración de tres años, contempla aumentos salariales, la continuidad de los beneficios de salud y nuevas medidas de seguridad laboral. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

“Durante cuatro semanas, casi 15.000 miembros de la NYSNA se mantuvieron en fila en el frío y la nieve para brindar atención segura a los pacientes”, afirmó Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York.

“Ahora, las enfermeras de los sistemas Montefiore y Mount Sinai regresan a la cabecera de la cama con la cabeza en alto”, agregó.

El medio citado indica que el acuerdo contempla un aumento salarial del 12% distribuido en tres años y mantiene los beneficios de salud sin costos adicionales para las enfermeras según el sindicato. Además, incluye nuevas protecciones contra la violencia en el lugar de trabajo, con medidas específicas para enfermeras y pacientes transgénero e inmigrantes, así como salvaguardas frente al uso de inteligencia artificial.

La huelga continúa en NewYork-Presbyterian, donde aún no se ha alcanzado un acuerdo. (Foto: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

Las enfermeras de Montefiore, Mount Sinai y Mount Sinai Morningside y West comenzarán a votar sobre la ratificación del contrato desde hoy.

Si el acuerdo es aprobado, está previsto que regresen al trabajo el sábado. Un portavoz de Montefiore se limitó a señalar que sus enfermeras votarán el miércoles, sin hacer más comentarios.

¿Por qué protestan las enfermeras de Nueva York?

Las enfermeras de varios hospitales importantes de la ciudad de Nueva York iniciaron una huelga histórica a inicios de enero, con alrededor de 15 000 trabajadoras participando en el paro.

Según Teleradio América, las enfermeras exigían mejoras en la dotación de personal, mayor seguridad en el trabajo, beneficios de salud estables y mejores condiciones laborales, después de que las negociaciones con los hospitales se estancaran tras el vencimiento de los contratos colectivos.

Durante semanas, las manifestantes marcharon, protestaron frente a hospitales y señalaron que las escasez de personal estaba afectando la atención a los pacientes y generando condiciones de trabajo insostenibles, especialmente en plena temporada alta de gripe.

Más de 10.000 trabajadoras están llamadas a votar esta semana para ratificar los contratos. (Foto: AFP)

Tras casi un mes de huelga, las enfermeras del sistema Montefiore y Mount Sinai alcanzaron acuerdos provisionales con esos hospitales que incluyen aumentos salariales, protección de beneficios de salud y medidas de seguridad laboral. AP News señala que, ahora, están votando si ratifican esos contratos y regresan al trabajo.

El paro continúa en NewYork-Presbyterian, donde no se ha concretado un acuerdo final.

