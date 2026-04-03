La primavera en Estados Unidos suele llegar con ese cambio de ritmo que muchos esperan durante meses: más sol, planes al aire libre, reuniones familiares y una agenda que poco a poco se llena de actividades pensadas para disfrutar sin prisas. Para miles de familias hispanas que viven en ciudades como Los Ángeles, Pasadena, Glendale o Riverside, esta temporada también significa retomar tradiciones que ya forman parte del calendario familiar, desde los picnics de fin de semana hasta las celebraciones de Pascua en parques, iglesias y centros comunitarios. Y entre todas esas costumbres, pocas generan tanta ilusión entre los niños como la clásica búsqueda de huevos de Pascua, una actividad que combina juego, emoción y ese ambiente de barrio y comunidad que tantas familias reconocen como parte de su vida en Estados Unidos.

Este 2026, una de las celebraciones que más está llamando la atención en California se llevará a cabo en Santa Anita Park, en Arcadia, donde se prepara una de las búsquedas de huevos de Pascua más grandes del sur del estado. La magnitud del evento no pasa desapercibida: más de 33,000 huevos estarán escondidos en distintas áreas del recinto, en una jornada pensada para reunir a familias enteras en un plan de primavera que mezcla tradición, entretenimiento y mucha organización.

UN EVENTO MASIVO EN EL SUR DE CALIFORNIA

Santa Anita Park, ubicado a pocos minutos de Los Ángeles, será el escenario de esta celebración que promete atraer a cientos de familias durante el fin de semana del 4 y 5 de abril de 2026. La propuesta está diseñada para niños de distintas edades, con rondas separadas para que todos puedan participar en un ambiente más ordenado y seguro.

En una región donde los planes familiares de fin de semana suelen girar alrededor de parques, centros comerciales, eventos comunitarios y actividades gratuitas o de bajo costo, esta cita encaja perfecto con lo que muchas familias buscan: diversión accesible, aire libre y una experiencia pensada para los más pequeños.

Datos del evento:

Detalle Información Lugar Santa Anita Park Ciudad Arcadia, California Fechas 4 y 5 de abril de 2026 Horario Se recomienda llegar temprano Evento principal Búsqueda de huevos de Pascua

El evento comienza a las 10 de la mañana (Foto: Santa Anita Park)

ENTRADAS Y COSTOS

Una de las razones por las que este evento ha generado tanto interés es su precio accesible, algo que muchas familias toman muy en cuenta cuando organizan sus planes de fin de semana.

Costo Precio Entrada general US$6 Menores de 17 años Gratis Canastas opcionales US$5 Estacionamiento Gratis

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA BÚSQUEDA?

Si estás pensando en ir con tus hijos, sobrinos o hasta con los primitos que ya se apuntan a cualquier actividad, conviene tener claro cómo funciona la dinámica. La organización del evento busca evitar aglomeraciones y dar oportunidad a todos los participantes.

Así se desarrollará la actividad:

Las búsquedas estarán divididas por grupos de edad.

Se recomienda llegar con anticipación para conseguir un buen lugar.

Conviene llevar canasta propia o adquirir una en el evento.

Cada ronda tendrá su propio horario de inicio.

Es importante estar atento a las indicaciones del personal en el lugar.

Estas son las reglas de la búsqueda de huevos de Pascua (Foto: Santa Anita Park)

MÁS QUE HUEVOS DE PASCUA

La experiencia no se limita a recoger dulces o premios. Como pasa en muchos eventos familiares en Estados Unidos, la propuesta está pensada como una salida completa de primavera, con opciones para pasar varias horas en familia sin necesidad de complicarse demasiado.

Entre las actividades previstas destacan:

Juegos y atracciones tipo feria.

Zonas de comida con opciones para picnic y barbacoas.

Espacios para descansar.

Actividades recreativas para niños.

Presencia del Conejo de Pascua para fotos y saludos.

Para muchas familias hispanas, este tipo de celebraciones también termina siendo una forma de mezclar costumbres: la tradición estadounidense de la Easter egg hunt convive con la costumbre latina de salir en familia, compartir comida y aprovechar cualquier excusa para reunirse con los niños.

UN PLAN IDEAL PARA PASCUA

La Pascua en Estados Unidos ha dejado de ser solo una fecha religiosa para convertirse también en una ocasión familiar muy ligada a la primavera, a los parques llenos y a los eventos comunitarios que se repiten en distintos puntos del país. En lugares como California, donde la vida al aire libre pesa tanto en la rutina de las familias, este tipo de actividades encuentra un público natural.

Y si hay algo que explica su popularidad, es que ofrecen una experiencia sencilla pero efectiva: niños emocionados, padres organizándose con tiempo, fotos para guardar y una mañana que termina convirtiéndose en recuerdo. Con más de 33,000 huevos en juego, Santa Anita Park apunta a convertirse en uno de los grandes planes de esta Pascua en el sur de California.

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