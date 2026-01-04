Moverse por la Nueva York ha dado un giro importante para millones de pasajeros tras el nuevo ajuste de tarifas en el transporte. Este cambio, que impactará notoriamente al presupuesto diario de residentes y turistas, redefine la manera en que se paga el servicio que ofrece el metro, los autobuses y los trenes suburbanos. Si quieres evitar sorpresas, descubre los detalles y los nuevos costos.

Es importante recordar que, el pasado 30 de septiembre del 2025, la Junta de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) aprobó el cambio en las políticas de tarifas, peajes y emisión de boletos.

El propósito, según lo señalado por la MTA , es que los ciudadanos neoyorquinos gocen de un transporte seguro y confiable. La medida ha generado cierto malestar entre los usuarios que recurren frecuentemente a estos servicios, pues consideran que afecta su economía.

Si bien se trata de un ligero aumento, muchos usuarios han manifestado su malestar. (Crédito: Freepik)

Cuáles son los nuevos costos de los viajes en Nueva York

Desde este lunes 4 de enero, si acostumbras a viajar por metro y/o autobús, la tarifa base se incrementó 10 centavos más. Es decir, pasarás de cancelar $2,90 a $3,00. Haciendo un cálculo semanal, gastarás $5 más a comparación del precio del 2015, el cual era $2.50.

Respecto a la tarifa reducida, también existirá un ligero alce de precio. Ya no pagarás $1.45, ahora deberás abonar $1.50.

La tarifa base del autobús en Nueva York se incrementará 10 centavos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Los cambios también afectarán a los abonos semanales y mensuales de los ferrocarriles Metro-North y Long Island Rail Road en Nueva York. Estos costos se incrementarán hasta un 4.5%, mientras que el resto de las tarifas experimentará una subida de hasta el 8%.

Además de la alza de estos costos, ambas empresas ferroviarias actualizaron sus políticas de boletaje. Desde ahora, los boletos sencillos tendrán un vigencia limitada, debiendo utilizarse antes de las 4:00 a.m. del día posterior a su compra para evitar que pierdan su validez.

Asimismo, los tradicionales boletos de ida y vuelta serán sustituidos por pases diarios. Estos nuevos pases te pueden ofrecer una ventaja significativa: realizar trayectos ilimitados durante todo el día, venciendo igualmente a las 4:00 a.m.

