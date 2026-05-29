El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a colocar el tema de la seguridad estatal y la influencia extranjera en el centro del debate político tras firmar la ley HB 905 el pasado 8 de mayo, conocida oficialmente como Foreign Interference Restriction and Enforcement Act, una normativa que el propio mandatario ha descrito como clave para “combatir la influencia hostil” de gobiernos considerados adversarios en el Estado del Sol. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, apunta directamente a países catalogados como “foreign countries of concern”, una lista en la que hoy figuran China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria, y ya viene generando conversaciones en pasillos de oficinas públicas, despachos de abogados, organizaciones sin fines de lucro y pequeños negocios en ciudades con fuerte presencia latina como Miami, Hialeah, Orlando o Tampa.

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Para muchos residentes hispanos —desde comerciantes cubanoamericanos hasta profesionales venezolanos o familias centroamericanas— entender qué cambia con esta ley no es solo un tema de política: también es saber cómo pueden verse afectadas sus vínculos económicos, comunitarios e incluso familiares con el exterior. Lo que se busca con esta nueva legislación es que Florida continúe endureciendo su postura frente a gobiernos y organizaciones que considera una amenaza para sus instituciones, infraestructura y economía, reforzando una línea de mano dura que el estado ya venía marcando en años recientes.

La administración estatal sostiene que el objetivo es cerrar espacios a posibles operaciones de influencia extranjera vinculadas con países como Irán, Corea del Norte, Cuba, China, Rusia, Venezuela y Siria, incorporando nuevas sanciones y reglas de transparencia para funcionarios públicos, organizaciones y ciertos acuerdos comerciales.

El Estado del Sol, Florida, sigue endureciendo estas políticas internas contra naciones consideradas "foreign countries of concern". Los impulsos de este proyecto consideraron que era lo mejor para los ciudadanos (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

¿QUÉ ES LA LEY HB 905 Y POR QUÉ FUE APROBADA?

Tal como señalan algunos medios que han hecho eco de esta normativa, como Click Orlando, CBS y más, la HB 905 fue presentada como una herramienta para reforzar las defensas de Florida frente a actores extranjeros considerados hostiles por el gobierno estatal. Según el resumen legislativo, la norma crea el “Foreign Interference Restriction and Enforcement Act”, con la intención de reducir la interferencia y la influencia de los llamados “foreign countries of concern” en el gobierno, la economía y la infraestructura crítica del estado.

En palabras de DeSantis, esta legislación “combate la influencia hostil en Florida al establecer nuevas restricciones sobre acuerdos y alianzas con países de preocupación como Irán y Cuba, así como penas por violaciones”. El gobernador ha insistido en que los funcionarios públicos deben “servir a los floridanos y no a adversarios extranjeros”, en línea con la narrativa de que Florida no tolerará injerencias que comprometan la seguridad del estado.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, aprobó la ley el 8 de mayo y entrará en vigor el 1 de julio (Foto: AFP)

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE TRAERÁ LA HB 905

A partir del 1 de julio, estas serán algunas de las disposiciones más importantes que comenzarán a aplicarse en Florida para distintos ámbitos de la vida pública y económica.

Área afectada Qué establece la ley Funcionarios públicos Prohíbe aceptar regalos o beneficios provenientes de países considerados de preocupación o de organizaciones terroristas extranjeras. Capacitación ética Amplía la formación obligatoria para identificar campañas de influencia extranjera y riesgos de injerencia. Organizaciones benéficas Impide recibir contribuciones de organizaciones terroristas extranjeras o sus representantes. Relaciones internacionales Elimina acuerdos de “ciudades hermanas” con países considerados de preocupación y limita ciertos convenios. Negocios con Cuba Autoriza revocar licencias comerciales a empresas que violen leyes federales relacionadas con operaciones en Cuba. Adopción y subrogación Prohíbe ciertos acuerdos de adopción preestablecida y contratos de gestación subrogada cuando participen ciudadanos o residentes de países señalados. Sanciones penales Endurece penas por delitos vinculados a gobiernos extranjeros o grupos terroristas y crea nuevas figuras agravadas.

Para la comunidad latina, muchas de estas medidas pueden sentirse abstractas a primera vista, pero impactan temas sensibles como los vínculos con familiares en Cuba o Venezuela, las donaciones a organizaciones comunitarias y la forma en que los gobiernos locales se relacionan con ciudades de esos países.

RESTRICCIONES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Uno de los puntos más fuertes de la HB 905 tiene que ver con los servidores públicos en todos los niveles. La ley prohíbe que funcionarios, empleados estatales, abogados de gobiernos locales e incluso candidatos políticos soliciten o acepten beneficios o regalos que provengan de un “foreign country of concern”, de una organización terrorista extranjera o de personas que actúen en su nombre.

Además, si un funcionario recibe un beneficio prohibido, podría verse obligado a reembolsar el doble del valor recibido, sin perjuicio de otras sanciones administrativas o penales que se le puedan imponer. El gobierno estatal sostiene que esta disposición busca evitar conflictos de interés y posibles operaciones de influencia política, enviando un mensaje de tolerancia cero que resuena especialmente en condados con intensa actividad diplomática y comercial, como Miami-Dade y Broward.

FLORIDA PONE LA MIRA EN LAS CAMPAÑAS DE INFLUENCIA EXTRANJERA

Otro aspecto relevante es la expansión de la capacitación ética obligatoria, que ya no se limita a temas tradicionales de integridad pública. El estado quiere que empleados y funcionarios aprendan a identificar campañas de influencia extranjera, en especial aquellas vinculadas con tácticas atribuidas al Partido Comunista Chino y su estrategia del “Frente Unido”, así como operaciones de desinformación en línea.

No es la primera vez que Florida adopta medidas de este tipo para blindarse frente a actores externos. En años recientes, la administración de DeSantis impulsó restricciones sobre compras de tierras cercanas a bases militares, limitaciones a contratos gubernamentales con ciertos países y la prohibición de aplicaciones controladas por gobiernos extranjeros, como TikTok, en dispositivos oficiales.

CAMBIOS PARA ORGANIZACIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES

La HB 905 también modifica la manera en que Florida podrá relacionarse institucionalmente con determinados gobiernos extranjeros. El enfoque se centra en recortar vínculos oficiales con países de preocupación y aumentar la transparencia sobre cualquier relación que se mantenga.

Entre las nuevas disposiciones destacan:

Eliminación de acuerdos de “ciudades hermanas” con países considerados de preocupación.

Derogación del Florida-China Linkage Institute, un programa académico de enlace con China.

Obligación para el Departamento de Comercio o el Departamento de Estado de Florida (según el texto final) de publicar y actualizar información sobre consulados y afiliaciones internacionales dentro del estado.

Prohibición a organizaciones benéficas de aceptar apoyo de organizaciones terroristas extranjeras o sus representantes.

Para muchos observadores, esta parte de la ley refleja una estrategia más amplia de Florida para reducir vínculos institucionales con gobiernos considerados adversarios por Estados Unidos, algo que se percibe con fuerza en comunidades de exilio como la cubana y la venezolana en el sur de Florida.

LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON CUBA

Uno de los apartados que más atención ha generado, especialmente en Miami y en el exilio cubano, es el relacionado con Cuba. La nueva ley autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar o negar la renovación de permisos comerciales a empresas que operen con la isla en violación de la ley federal estadounidense.

Además, se crean sanciones penales para quienes presenten declaraciones falsas vinculadas con actividades comerciales ilegales relacionadas con Cuba, lo que aumenta el riesgo para negocios que intenten esquivar las regulaciones. El texto también incluye una cláusula de respaldo a “una Cuba libre e independiente” y otorga al gobernador la facultad de suspender temporalmente ciertas restricciones si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba, ajustando la ley a posibles cambios en Washington.

Florida es una de las regiones de Estados Unidos con mayor cantidad de cubanos (Foto de /EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH) / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

RESTRICCIONES EN ADOPCIONES Y CONTRATOS DE SUBROGACIÓN

Otro punto que probablemente seguirá generando debate es la prohibición de acuerdos de adopción preestablecidos y contratos de gestación subrogada cuando una de las partes sea ciudadana o residente de un país considerado de preocupación. Esto incluye a países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria, lo que puede afectar a familias que buscaban estos acuerdos internacionales desde Florida.

El gobierno estatal afirma que la medida busca proteger la seguridad y prevenir posibles abusos o situaciones de explotación vinculadas a regímenes adversarios. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles y especialistas en derecho de familia ya anticipan cuestionamientos sobre el alcance de estas restricciones y su impacto en la autonomía de las familias latinas que mantienen lazos con sus países de origen.

FLORIDA CONTINÚA ENDURECIENDO SUS POLÍTICAS DE SEGURIDAD

La HB 905 no aparece de manera aislada, sino como parte de un paquete más amplio de normas de seguridad económica y control de influencia extranjera que Florida ha impulsado en los últimos años. La tendencia ha sido clara: cada sesión legislativa se suma una nueva capa de restricciones y obligaciones de transparencia dirigidas a actores vinculados con países de preocupación.

Estas son algunas de las medidas previas impulsadas por el estado:

Año Medida aprobada 2021 HB 7017 para aumentar la transparencia sobre donaciones extranjeras a universidades públicas y privadas. 2021 Ley contra el espionaje corporativo y el robo de secretos comerciales. 2023 SB 264 para limitar la compra de tierras cercanas a infraestructura crítica y bases militares por parte de extranjeros de países de preocupación. 2023 Restricciones a aplicaciones controladas por gobiernos extranjeros en dispositivos y redes oficiales. 2023 Creación del portal SecureFlorida para reportar y monitorear riesgos de seguridad.

Con la entrada en vigor de la HB 905 el próximo 1 de julio, Florida profundiza una línea política que combina seguridad estatal, control institucional y mayores restricciones frente a gobiernos considerados adversarios por la administración estatal. Para la comunidad latina del estado —desde los cubanoamericanos de la Pequeña Habana hasta los venezolanos en Doral o los nicaragüenses en Orlando— el desafío será seguir de cerca cómo se implementan estas medidas y, en caso de dudas, buscar asesoría legal oportuna para entender si sus actividades, negocios o vínculos familiares pueden verse alcanzados por esta nueva ley.

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