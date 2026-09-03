La mayoría de las personas que renuevan su licencia de conducir en Florida —desde Miami-Dade y Broward hasta Orange, Hillsborough y otros condados— no verá cambios por esta medida. Sin embargo, desde el 1 de octubre de 2026, un grupo definido por la legislación estatal deberá portar una licencia de conducir o tarjeta de identificación con una inscripción adicional en la parte frontal: “775.261, F.S.”. La obligación forma parte de la SB 1332, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que actualiza el sistema de registro para quienes han sido clasificados legalmente como career offenders, una categoría reservada para determinados reincidentes conforme a los Estatutos de Florida.

La disposición no establece un requisito para todos los conductores ni altera el trámite habitual para sacar, reemplazar o renovar una licencia en el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). Su alcance se limita a las personas que tienen esa designación formal y que ya están sujetas a deberes especiales de inscripción ante organismos estatales y las oficinas de los sheriffs.

Además de la nueva anotación en el documento, la SB 1332 amplía los datos que estas personas deben comunicar y fija plazos para notificar cambios de residencia, vehículo, teléfono, empleo y ciertos desplazamientos. El incumplimiento de cada obligación puede considerarse un delito grave de tercer grado.

LA LICENCIA TENDRÁ UNA MARCA ESPECIAL

Uno de los cambios más visibles de la norma modifica la sección 322.141 de los Estatutos de Florida, que regula las características de determinadas licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado.

Desde la entrada en vigor, los documentos otorgados o renovados para personas designadas como career offenders deberán llevar la inscripción “775.261, F.S.” en la parte frontal. La referencia corresponde a la sección de la ley estatal que establece el registro de este grupo.

Florida ya utiliza marcas particulares para ciertos grupos incluidos en registros oficiales, como depredadores sexuales y delincuentes sexuales. Con la SB 1332, los career offenders quedan incorporados expresamente a ese sistema.

Persona registrada Marca en la licencia o identificación Depredador sexual “SEXUAL PREDATOR” Delincuente sexual registrado “943.0435, F.S.” Career offender “775.261, F.S.”

La legislación no crea una categoría distinta de permiso para manejar ni impone una restricción automática sobre el derecho a conducir. Lo que ordena es que la credencial expedida a una persona incluida en este registro tenga la leyenda correspondiente.

¿A QUIÉNES AFECTA LA SB 1332?

La denominación career offender no abarca a cualquier residente con antecedentes penales. En Florida, se aplica a una persona que recibió una clasificación concreta de reincidencia bajo categorías previstas por la ley estatal.

De acuerdo con el texto aprobado, la designación puede incluir a quienes hayan sido considerados como:

Delincuentes habituales de delitos violentos (habitual violent felony offenders)

Criminales violentos reincidentes (violent career criminals)

Personas condenadas por tres delitos graves violentos (three-time violent felony offenders)

Reincidentes liberados de prisión (prison releasee reoffenders)

Estas figuras están vinculadas a las secciones 775.084 y 775.082(9) de los Estatutos de Florida.

La precisión es importante para quienes buscan información sobre trámites de licencias en el estado. Un residente que acuda al FLHSMV para gestionar un Real ID, reemplazar un documento extraviado o actualizar su dirección no quedará sujeto a esta medida, salvo que tenga la designación jurídica señalada.

MES DEL CUMPLEAÑOS: ¿CUÁNDO ACTUALIZAR LA LICENCIA?

La SB 1332 fija un plazo específico para las personas inscritas como career offenders que aún no cuenten con una licencia o identificación que incluya la nueva marca.

Si el documento no ha sido emitido o actualizado con la leyenda “775.261, F.S.”, la persona tendrá que presentarse en una oficina de licencias del FLHSMV dentro de las 48 horas durante el mes de su cumpleaños para obtener una credencial renovada o actualizada.

Ese período también será relevante por otra exigencia: la reinscripción anual ante la oficina del sheriff del condado donde se mantenga una residencia permanente, temporal o transitoria, o donde se encuentre la persona.

Trámite u obligación Qué exige la SB 1332 Licencia o ID con la nueva marca Obtener o actualizar el documento en persona si aún no incluye “775.261, F.S.” Plazo vinculado a la licencia o ID Dentro de las 48 horas durante el mes de nacimiento Reinscripción anual En persona, durante el mes del cumpleaños Lugar de reinscripción Oficina del sheriff del condado correspondiente

En Florida, donde la atención para trámites puede variar entre los condados y muchas oficinas trabajan con citas programadas, esta disposición no sustituye los procedimientos del FLHSMV. Añade, en cambio, una responsabilidad concreta para quienes formen parte del registro estatal.

NUEVAS REGLAS DE REGISTRO

La marca en la licencia constituye solo una parte de la reforma. La norma modifica de manera amplia la Florida Career Offender Registration Act para reforzar controles que ya existen sobre la información de personas sometidas a este régimen.

Entre las obligaciones actualizadas se encuentran:

Registro inicial presencial ante la oficina del sheriff.

Reporte de cambios de residencia permanente, temporal o transitoria.

Actualización de vehículos propios o de aquellos que entren en la definición legal aplicable.

Comunicación de números telefónicos residenciales y celulares, incluidos los que se agreguen o eliminen.

Notificación de cambios de empleo o nuevas actividades como trabajador por cuenta propia.

Declaración de licencias profesionales, cuando corresponda.

Entrega de información migratoria en los casos establecidos.

Reporte de determinadas residencias temporales y viajes dentro de Florida.

Aviso previo cuando se proyecte establecer una vivienda fuera del estado.

Reinscripción anual durante el mes de nacimiento.

La ley también precisa diversos conceptos. Una residencia permanente puede establecerse después de tres días consecutivos en un lugar utilizado como hogar o vivienda principal. Por otra parte, una residencia temporal puede abarcar estadías de tres días o más acumulados a lo largo de un año calendario, incluidos algunos viajes por motivos personales, laborales o de vacaciones.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley el 16 de junio de este año (Foto: AFP)

CAMBIOS DE RESIDENCIA, TELÉFONO Y VEHÍCULO

El texto fija plazos de 48 horas para varios reportes. Estas disposiciones no representan nuevas exigencias para el público general que renueva su licencia en Florida, sino deberes exclusivos de quienes figuren en el registro de career offenders.

Cambio o situación Obligación bajo la SB 1332 Cambio de vehículo Reportarlo en persona ante la oficina del sheriff dentro de 48 horas Cambio de teléfono Informarlo en persona dentro de 48 horas Cambio de empleo Reportarlo en persona dentro de 48 horas Nueva residencia permanente, temporal o transitoria Cumplir con el procedimiento de actualización dentro del plazo legal Residencia por viaje dentro de Florida Reportarla dentro de 48 horas de establecerla Mudanza fuera de Florida Avisar en persona al sheriff al menos 48 horas antes de salir, salvo viajes no previstos Cambio legal de nombre Actualizar la información ante una oficina de licencias dentro de 48 horas

Cuando una persona planee establecerse fuera de Florida, tendrá que informar a la oficina del sheriff del condado donde reside sobre la dirección, municipio, condado y estado o jurisdicción de destino. Si el traslado no era conocido con al menos 48 horas de anticipación, deberá comunicarse tan pronto como sea posible antes de la salida.

EL INCUMPLIMIENTO PUEDE SER UN DELITO GRAVE

La SB 1332 endurece las consecuencias para quienes no acaten los deberes establecidos por el registro. Cada omisión vinculada con la inscripción o el reporte de información obligatoria puede ser tratada como una infracción independiente y derivar en un delito grave de tercer grado.

La medida comprende, según el caso, no tramitar la licencia o identificación requerida, no avisar sobre un nuevo domicilio, dejar de actualizar teléfonos o empleo, omitir la declaración de vehículos y desatender otros deberes previstos por el régimen.

También aumentan las sanciones para quienes ayuden a un career offender a incumplir sus obligaciones. Esa conducta pasa de ser un delito menor de primer grado a un delito grave de tercer grado.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La SB 1332 entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. La propuesta fue aprobada por la Legislatura de Florida y quedó registrada como el Capítulo 2026-151.

Para la gran mayoría de residentes, la norma no modifica el proceso para obtener, renovar o reemplazar una licencia de conducir. No obstante, para las personas legalmente designadas como career offenders, incorpora una identificación visible en la licencia o tarjeta estatal y aplica un esquema más estricto de reporte, actualización y verificación de datos.

En este proceso intervienen entidades como el FLHSMV, el Florida Department of Law Enforcement (FDLE), el Department of Corrections y las oficinas de los sheriffs en los distintos condados del estado.

CLAVES DE LA SB 1332

Punto clave Qué cambia desde octubre de 2026 Fecha de entrada en vigor 1 de octubre de 2026 Personas afectadas Quienes estén designados legalmente como career offenders Marca en licencia o ID “775.261, F.S.” Licencia regular de otros residentes No cambia por esta ley Mes clave El mes del cumpleaños Actualización pendiente del documento Debe realizarse en persona dentro de las 48 horas durante el mes de nacimiento Reinscripción anual Debe realizarse en persona durante el mes del cumpleaños Incumplimiento Puede constituir un delito grave de tercer grado; cada omisión puede ser una infracción separada