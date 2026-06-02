La tecnología que se usa en muchas ciudades de California llega ahora a una de las autopistas más concurridas del sur del estado: la Interestatal 10 (I-10). Este verano la San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) pondrá a prueba cámaras con inteligencia artificial en los carriles exprés para detectar en tiempo real cuántas personas viajan dentro de cada vehículo. La medida busca frenar a quienes se aprovechan de los beneficios reservados para vehículos compartidos (HOV 3+) sin reunir los requisitos, un problema que afecta tanto a trabajadores que hacen carpools hacia centros industriales y parques empresariales, como a familias latinas que viajan juntas a citas médicas, mercados o eventos comunitarios.

La prueba, diseñada como un piloto técnico de cuatro meses, no impondrá multas mientras dure la evaluación; servirá para medir la precisión de la tecnología y decidir si en el futuro se integra de forma permanente en la gestión de los carriles exprés, con impacto en el flujo vial y en los fondos para proyectos de transporte local.

Las autopistas de California son de las más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)

LA TECNOLOGÍA AVANZA EN LAS CARRETERAS DE CALIFORNIA

Como informa The Sacramento Bee, la instalación de cámaras de tráfico y sistemas automáticos no es nueva, pero esta iniciativa incorpora inteligencia artificial para contar automáticamente ocupantes dentro de los vehículos. El piloto se implementará en tramos clave de la I-10 que conectan comunidades del Inland Empire con el Valle de San Bernardino y con corredores hacia Los Ángeles. Para muchos conductores latinos —sea quien viaja cada mañana a una faena en Riverside, quien maneja compartido hacia un festival cultural o quien hace un viaje familiar a la playa— la correcta fiscalización de los carriles HOV busca preservar la efectividad de esos carriles y evitar congestión innecesaria.

¿QUÉ ANUNCIÓ LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE DE SAN BERNARDINO?

La San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA) aprobó un programa piloto de cuatro meses que usará cámaras e inteligencia artificial para detectar automáticamente la cantidad de ocupantes dentro de los vehículos que circulan por los carriles exprés de la I-10. La agencia dijo que, desde la apertura de los carriles exprés en agosto de 2024, verificar el cumplimiento del requisito HOV 3+ ha sido difícil y que las auditorías internas mostraron un porcentaje alto de declaraciones falsas.

Objetivo del programa:

Combatir el uso indebido de carriles HOV 3+.

Mejorar la eficiencia del sistema de peaje exprés.

Reunir datos técnicos sobre precisión, costos y beneficios.

LOS INFRACTORES QUE ESTÁN EN LA MIRA

La nueva tecnología apunta a quienes declaran llevar tres o más ocupantes y en la práctica viajan solos o con menos pasajeros. Según auditorías de la SBCTA, más del 40% de los conductores que afirmaban cumplir la condición HOV 3+ no lo hacían realmente.

Principales infracciones detectadas:

Infracción Consecuencia actual Declarar tres o más ocupantes cuando no es cierto Uso indebido de beneficios de los carriles exprés Evadir el pago correcto del peaje Menores ingresos para proyectos de transporte Ocupar espacio destinado a vehículos compartidos legítimos Mayor congestión y menor eficiencia del sistema

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

El sistema piloto denominado Automated Occupancy Detection (AOD)usará cámaras de alta resolución, procesamiento avanzado de imágenes e IA para contar las personas dentro de cada vehículo cuando pase por los puntos de peaje. La SBCTA asegura que la etapa es de prueba técnica y que no se sancionará a conductores durante el piloto.

Lo que hará exactamente el sistema:

Captará imágenes del interior de los vehículos.

Analizará automáticamente la cantidad de ocupantes.

Vinculará los resultados con la transacción del peaje.

Generará datos verificables para evaluar la precisión del sistema.

Permitirá comparar la ocupación real con la declaración del conductor.

EMPRESAS QUE PARTICIPARÁN EN LA PRUEBA

Empresa Tecnología utilizada Invision AI, Inc. Sistema basado en una sola cámara Indra USA, Inc. Sistema de cuatro cámaras con vistas delanteras y traseras de la cabina

Ambas compañías instalarán y operarán sus equipos en ubicaciones específicas de los carriles exprés de la I-10 durante el periodo de prueba.

¿HABRÁ MULTAS PARA LOS CONDUCTORES?

No. Durante la fase piloto los datos recabados no se usarán para imponer multas ni para cambiar tarifas de peaje. La finalidad de la prueba es exclusivamente técnica: medir precisión, confiabilidad y costos operativos antes de cualquier decisión política o de implementación permanente.

Lo que se medirá en la prueba:

Datos sobre ocupación vehicular.

Precisión de los sistemas de conteo.

Confiabilidad en distintos horarios y condiciones de luz.

Costos operativos y de mantenimiento.

Impacto potencial en la gestión y recaudación de los carriles exprés.

CALENDARIO, PRESUPUESTO Y POSIBLES PASOS SIGUIENTES

Inicio estimado: verano de 2026.

Duración del piloto: 4 meses.

Presupuesto aprobado para la prueba: hasta US$150,000.

Al finalizar, la SBCTA evaluará los resultados para decidir si la tecnología sirve para detectar incumplimientos y si es viable su implementación permanente. De ser favorable, la agencia tendría que adquirir equipos definitivos y ajustar políticas operativas antes de comenzar la fiscalización regular.

IMPLICACIONES PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN CALIFORNIA

Para muchos hispanos del sur de California, los carriles HOV y exprés son una herramienta práctica: permiten ahorrar tiempo en viajes largos, compartir gastos de gasolina y facilitar desplazamientos a trabajos en industrias con altos turnos y horarios tempranos. La fiscalización más estricta podría beneficiar a quienes respetan las normas, pero también plantea preguntas sobre privacidad, errores de conteo en días de tráfico pesado y la necesidad de campañas informativas en español para que la comunidad entienda qué cambia y qué no durante el piloto.

RECOMENDACIONES PARA CONDUCTORES HISPANOHABLANTES

Revisar las normas HOV 3+ antes de usar carriles exprés.

Mantener documentación o pruebas de carpool si aplica (por ejemplo, listas de pasajeros de empresas o registros de organizaciones comunitarias).

Estar atento a anuncios locales en español de SBCTA y CHP.

Reportar errores o preocupaciones a la SBCTA para contribuir al ajuste del sistema.

El piloto durará unos 4 meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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