Aunque la SB4 crea delitos estatales de “entrada” y “reentrada” ilegal a Texas, permitiendo arrestos y órdenes de retorno dictadas por jueces estatales, no reemplaza ni modifica la ley migratoria federal ni el sistema de asilo vigente en Estados Unidos. Su aplicación está bajo una fuerte disputa en cortes federales, por lo que parte de lo que permite la ley podría cambiar de nuevo según avancen las demandas. Esto ha generado mucha confusión en la comunidad migrante, así que aquí te explicamos las claves para entender qué cambia y qué sigue igual desde su entrada en vigor el 29 de mayo de 2026.

Cabe recordar que la Legislatura estatal aprobó la norma en 2023 y el gobernador Greg Abbott la rubricó en diciembre de ese año; sin embargo, desde entonces ha sufrido impugnaciones, litigios y fallos judiciales posteriores.

La SB4 crea nuevos delitos estatales por “entrada” y “reentrada” ilegal a Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LAS CLAVES PARA ENTENDER QUÉ CAMBIA Y QUÉ SIGUE IGUAL CON LA SB4

A continuación, algunas claves para entender cómo afecta a los migrantes la entrada en vigor de la SB4:

1. PERMITE ARRESTOS ESTATALES POR CRUCES ILEGALES

Según la SB4 de Texas, una persona que entre o intente entrar al estado desde México u otro país por un cruce no autorizado puede ser arrestada porque ese acto pasa a considerarse un delito estatal. Eso permitiría que un policía estatal o local intervenga si tiene base legal para sospechar que hubo una entrada irregular.

Cuestionamientos: diferentes organizaciones critican que Texas busque tener su propio sistema penal en un asunto que desde hace años es manejado por las autoridades federales de inmigración, publica N+ Univision.

2. LOS CASOS SERÍAN LLEVADOS ANTE JUECES DE TEXAS

Además de ser detenida, la persona arrestada podría terminar ante un juez estatal, quien decidirá su futuro. De acuerdo con la ley, los jueces y magistrados de Texas podrán emitir órdenes para que las personas sean devueltas al país por el que ingresaron o trataron de ingresar; es decir, intervendrán en el destino inmediato de quienes fueron acusados de cruce ilegal.

Cuestionamientos: el accionar de los jueces genera polémica porque, según críticos, estarían asumiendo funciones que le corresponden únicamente al gobierno federal, que es el único autorizado para emitir órdenes de deportación.

3. ¿LOS OFICIALES ACTUARÁN SOLO EN LA FRONTERA?

Aunque la SB4 permite arrestos por cruces ilegales en la frontera, hay una interrogante que muchos se hacen: ¿qué pasa cuando alguien logra entrar a Texas?, y una vez que ingresó ¿cómo un oficial podrá probar que entró desde otro país? De acuerdo con organizaciones civiles que demandaron la ley, esto afectaría a inmigrantes que ya se establecieron he dicho estado; es decir, tienen familia, trabajan o tienen casos pendientes ante el sistema migratorio.

Cuestionamientos: el debate central no se limita únicamente a la autoridad de Texas para intervenir en la frontera. Además, abarca el desafío de garantizar que las normativas contra el cruce ilegal no afecten por error a individuos que cuentan con estatus legal, procesos migratorios en curso o permisos vigentes para residir en el país.

4. NO TODOS LOS LUGARES PUEDEN SER INTERVENIDOS

La SB4 no aplica en todos los lugares. Los arrestos no podrán realizarse en escuelas primarias y secundarias, iglesias o lugares de culto, centros de salud y espacios de atención para sobrevivientes de agresión sexual.

Cuestionamientos: aunque limitan algunos lugares, el resto de Texas es libre para que alguna autoridad actúe si cree que existe una causa probable para intervenir a un inmigrante por un ingreso ilegal. En este punto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) Texas recomienda no responder nada ni firmar algún documento, además de pedir un abogado. Asimismo, recordó que una orden estatal de regreso no es lo mismo que una deportación federal.

Si la ley se aplica plenamente, quienes entraron por Texas podrían enfrentar no solo procesos migratorios federales, sino también cargos penales estatales y órdenes de expulsión dictadas por jueces locales, complicando especialmente a solicitantes de asilo y a indocumentados con años viviendo en el estado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EN CONCLUSIÓN

Las claves para entender la SB4 de Texas son: qué criminaliza, a quién afecta, qué pueden hacer las autoridades, qué pasa en los tribunales y qué partes siguen en disputa.

¿Qué cambia?

La SB4 crea un delito estatal por entrar o intentar entrar a Texas desde otro país sin usar un puerto legal de entrada.

También permitiría que policías estatales, locales y de condados intervengan en esos casos, y que un juez estatal ordene un retorno al país por el que la persona entró, que en la práctica suele ser México.

¿Qué sigue igual?

La pelea legal no está cerrada: la aplicación de la ley ha sido objeto de bloqueos y decisiones judiciales cambiantes, así que su futuro sigue dependiendo de los tribunales.

Además, otras reglas sobre cooperación local con inmigración y ciertos límites para detenciones siguen existiendo fuera del alcance específico de la SB4, según las explicaciones de grupos legales de Texas.

Lo más importante

La diferencia central es que la SB4 mueve el control hacia el estado al convertir el cruce irregular en un delito estatal, en vez de dejarlo solo como asunto federal de inmigración. Pero lo que no cambia es que su implementación sigue siendo jurídicamente contestada y no todo lo que se dijo sobre la ley significa que ya opere sin límites o de forma definitiva.

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