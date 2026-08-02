Desde el 1 de agosto de 2026, los restaurantes de Nueva Jersey ya no pueden entregar automáticamente cubiertos de plástico o de un solo uso, servilletas, sorbetes, condimentos y otros artículos desechables. La nueva ley, conocida como “Skip the Stuff”, establece que estos productos solo deberán entregarse cuando el cliente los solicite.

La norma también alcanza a las plataformas de entrega a domicilio, como Uber Eats y Seamless.

En estas aplicaciones, las opciones para recibir cubiertos, servilletas y otros extras aparecerán desmarcadas de forma predeterminada, por lo que será el usuario quien deba seleccionarlas si las necesita.

La medida divide opiniones entre clientes y negocios

Según NBC 4, no todos los consumidores están de acuerdo con el cambio. “Creo que es una tontería”, dijo la ciudadana Sonaida Aguilar, quien considera que los restaurantes deberían incluir cubiertos cuando sean necesarios. “¿Por qué tienes que pedirlos?”, añadió.

Sin embargo, quienes impulsaron la ley sostienen que ayudará a reducir la contaminación causada por los plásticos de un solo uso, disminuirá la cantidad de residuos que terminan en las calles y drenajes y además permitirá a los restaurantes ahorrar dinero.

Los clientes deberán solicitar cubiertos, servilletas, sorbetes y condimentos si desean recibirlos. (Foto referencial: Magnific)

Algunos restaurantes ya aplicaban esta práctica

Junior Lantigua, propietario de Wahizza Pizza and Restaurant en Ridgefield Park, cree que la nueva norma traerá beneficios para los negocios. “Oh, claro, creo que va a ayudar mucho”, afirmó.

Explicó que desde hace meses pregunta a sus clientes si realmente desean recibir los artículos adicionales debido al aumento de los costos.

“Los envases para llevar son realmente caros en este momento. Todo está caro. Así que estamos tratando de reducir cualquier gasto que podamos”, agregó.

Lantigua también señaló que muchas personas que piden comida para consumir en casa no necesitan cubiertos ni sobres de salsa.

Otros clientes consideran que el cambio no representa un inconveniente.

“Eso me parece bien; no es una gran tarea”, comentó Alex Ocampo. “Es bastante simple. No veo ningún problema con eso”, agregó Juan Mateo.

Cabe agregar que la ley contempla excepciones para algunos establecimientos, como centros de salud y locales ubicados en patios de comida.

Los negocios que incumplan la norma recibirán primero una advertencia y luego enfrentarán multas que comienzan en 100 dólares y pueden aumentar hasta 250 dólares.

La medida busca reducir la contaminación por plásticos y ayudar a disminuir los costos de operación de los negocios. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué es la iniciativa “Skip the Stuff” y por qué es necesaria?

Según NJNoplastic, “Skip the Stuff” busca reducir el desperdicio al evitar que los restaurantes y servicios de delivery incluyan automáticamente artículos desechables como cubiertos, servilletas y sorbetes, entregándolos solo bajo solicitud expresa del cliente.

Esta medida es necesaria debido al enorme volumen de residuos que se generan anualmente en Estados Unidos, donde el consumo de 561 mil millones de artículos desechables de servicio de alimentos resulta en 4.9 millones de toneladas de basura al año.

Esta política representa un beneficio para todos: los negocios reducen costos en inventario y gestión de residuos, los clientes evitan el desorden innecesario y el medio ambiente se ve favorecido al disminuir la producción de plásticos.

La iniciativa es crucial ante la crisis de contaminación, dado que la fabricación de plásticos de un solo uso requiere enormes recursos, son utilizados apenas unos minutos y pueden persistir en el entorno durante más de un milenio.