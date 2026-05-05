Asistir al Mundial FIFA 2026 será una experiencia histórica: 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede (Canadá, México y Estados Unidos), lo que dispara la demanda de boletos . La única vía oficial para comprar entradas es la plataforma de tickets de la FIFA, donde se centralizan registros, sorteos y ventas por orden de llegada. Cualquier compra fuera de estos canales implica riesgos de pagar sobreprecio, recibir entradas inválidas o ser víctima de estafas.

Pasos clave: del FIFA ID al pago final

Para comprar entradas necesitas primero crear tu FIFA ID, que funciona como tu cuenta única de aficionado. Según las indicaciones oficiales, el flujo básico es: registrarte en FIFA.com, verificar tu correo, completar tu perfil de aficionado y, luego, acceder a la sección de tickets del Mundial 2026. Sin este registro, no podrás participar en ninguna fase de venta ni recibir alertas con fechas y novedades.

Una vez con el FIFA ID activo, el proceso general para comprar entradas es muy similar en todas las etapas de venta: ingresar a la sección de entradas del Mundial 2026, seleccionar el tipo de producto (entradas individuales, abonos por sede o paquetes de hospitality), elegir partido, categoría y cantidad, para después confirmar datos, aceptar términos y realizar el pago. El sistema te mostrará la disponibilidad en tiempo real y, según la fase, podrás quedar sujeto a sorteo o a la regla de “primero en llegar, primero en ser atendido”.

Fases oficiales de venta y cómo funcionan

La FIFA ha estructurado la venta en varias fases que se extienden desde septiembre de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, día de la final . En estas etapas se combinan periodos de solicitud por sorteo (lottery) y ventanas de venta directa, además de una fase de última hora cerca del inicio del torneo. Esto permite distribuir la demanda y dar oportunidades a aficionados de todas las regiones.

De forma general, puedes esperar tres grandes momentos: una fase inicial de registro de interés y solicitudes, donde indicas partidos y rangos de precios preferidos; una o varias fases de venta directa, en las que compras en el acto si hay disponibilidad; y una fase de venta de última hora, que suele ofrecer entradas devueltas o liberadas por ajustes de organización. Es recomendable registrarte cuanto antes en la página de “Registra tu interés” de la FIFA para recibir correos con fechas exactas y enlaces directos de compra.

Tipos de entradas, categorías y rangos de precios

Las entradas para el Mundial 2026 se organizan en varias categorías de precio (1, 2, 3 y 4), que dependen de la zona del estadio y de la fase del torneo. Las categorías superiores ofrecen mejor visibilidad y ubicación central, mientras que las categorías más bajas son más económicas, con vistas laterales o detrás de las porterías. Además, la FIFA reserva una parte de entradas en condiciones especiales para residentes del país anfitrión y otros grupos específicos, algo que ya se ha aplicado en mundiales anteriores.

Aunque los precios exactos pueden variar por sede, partido y fase de venta, la FIFA y medios especializados coinciden en que los boletos para el Mundial 2026 serán considerablemente más caros que los de ligas locales y torneos regionales, sobre todo en partidos de alta demanda como inauguración, semifinales y final. En paralelo, existen paquetes de hospitalidad que combinan asiento preferente, catering y servicios exclusivos, gestionados a través de operadores autorizados y accesibles desde el propio portal de entradas de la FIFA.

Precios de boletos por categoría Mundial 2026

Los precios de boletos para el Mundial 2026 varían por fase del torneo, categoría de asiento, sede y momento de compra, pero ya hay rangos bastante claros publicados por FIFA y medios serios. Te resumo lo más relevante por categoría y tipo de partido, usando solo referencias oficiales o fuentes que recogen tablas basadas en FIFA.

Rango de precios por fase y categoría (referencias generales)

Varios medios han reconstruido la escala de precios usando las tablas publicadas o filtradas a partir de la información de FIFA. Estos son rangos aproximados en dólares estadounidenses:

Fase del torneo Categoría más barata (4 / grada básica / residentes) Categorías medias (2 y 3) Categoría 1 / premium Partido inaugural Desde 350 a 550 USD (cat. baja) Entre 750 y 1.500 USD 2.500 USD o más Fase de grupos (partidos estándar) Desde 60 USD en boletos de “grada básica” o cat. 4 Aproximadamente 200 a 450 USD Alrededor de 600 USD o más Octavos / cuartos Aproximadamente 180 a 400 USD en categorías bajas Entre 500 y 1.200 USD Cerca de 2.000 USD o más Semifinales Entre 400 y 800 USD en categorías bajas 1.000 a 2.500 USD 4.000 USD o más Final Entradas desde 1.200 USD en las categorías más económicas Entre 3.000 y 5.500 USD según la zona 7.500 USD o más en categoría 1, con algunos reportes de hasta casi 11.000 USD en categorías top

Nuevas categorías “Front Row” y tickets premium

En la última fase de venta, FIFA añadió categorías “Front Row” o “Front Category 1” con precios significativamente superiores a los de la categoría 1 estándar.

En el debut de Estados Unidos, se han reportado asientos de primera fila de hasta aproximadamente 4.105 USD solo por el boleto, superando el tope previo que estaba cerca de los 2.735 USD.

En partidos de Canadá o Alemania también se han visto precios de estas nuevas categorías que duplican o triplican los valores original de Cat. 1, con ejemplos de boletos frente al campo alrededor de 3.360 USD o 1.250 USD en encuentros específicos.

Para la final, la BBC habla de incrementos de más de 30% en algunas categorías altas, con precios en Cat. 1 que pueden rozar los 10.000 u 11.000 USD según ubicación.

Estas categorías están pensadas para quien busca la experiencia más exclusiva, no solo un asiento estándar.

Canales oficiales, reventa y cómo evitar estafas

La regla de oro es sencilla: la venta oficial de entradas se realiza únicamente a través de FIFA.com y sus socios autorizados , incluyendo los paquetes de hospitalidad. Plataformas de reventa no oficiales, redes sociales o intermediarios sin contrato con la FIFA pueden vender entradas a nombre de terceros, sin garantías de validez ni de acceso al estadio.

Algunas plataformas de reventa conocidas ofrecen entradas para los 104 partidos, pero siempre fuera del sistema oficial y a precios que suelen ser mucho más altos que el valor original. Si decides recurrir a la reventa, revisa que el sitio tenga políticas claras de reembolso, garantía de autenticidad y atención al cliente, aunque aun así no tendrás el mismo nivel de protección que con la compra oficial. Para minimizar riesgos, prioriza siempre el portal de la FIFA y desconfía de “chollos” de último minuto o publicaciones informales.

Consejos prácticos para conseguir buenas entradas

Dado que la demanda global será enorme, la preparación marca la diferencia entre conseguir el partido que sueñas o quedarte fuera. Ten tu FIFA ID creado y verificado antes de que se abra la primera fase de venta, configura alertas de correo y define un presupuesto aproximado por partido y por persona. También es útil tener a mano una tarjeta de crédito o débito internacional y revisar con tu banco que no bloquee pagos en línea al extranjero.

Cuando se acerque la apertura de una ventana de venta, conéctate unos minutos antes, inicia sesión y ten claro qué partidos, sedes y categorías te interesan, para reducir el tiempo de decisión una vez dentro de la plataforma. Si no logras entradas en la primera oportunidad, no te desanimes: las fases posteriores y la venta de última hora suelen liberar nuevos cupos por devoluciones, ajustes de aforo o cambios en el calendario. Planificar con anticipación alojamiento y transporte en la ciudad sede también te ayudará a optimizar el presupuesto total del viaje.