Ir a Walt Disney World Resort suele ser uno de esos planes que las familias dejan para “cuando los niños sean más grandes” o “cuando podamos ahorrar”, sobre todo por el costo de las entradas, el hotel y todo lo que implica una visita a los parques temáticos más famosos del mundo. Pero este año ese “algún día” puede adelantarse: The Walt Disney Company lanzó una promoción de verano que reduce significativamente el precio por día en los parques de Orlando, una noticia que interesa mucho a los residentes del Sunshine State y a los turistas hispanohablantes que planean viajar desde ciudades como Miami, Tampa o incluso Jacksonville. Si vives en Florida y estás acostumbrado a calcular viajes por la I-4 o a balancear el presupuesto entre gasolina, almuerzos en food trucks y entradas, esta oferta podría permitirte hacer esa escapada familiar que antes parecía inalcanzable.

EL NUEVO DISNEY SUMMER TICKET: ENTRADAS MÁS ECONÓMICAS PARA 2026

La promoción recibe el nombre de “Disney Summer Ticket” y estará disponible para visitas entre el 17 de mayo y el 3 de octubre de 2026. Eso sí, hay un detalle importante: se necesita hacer una reserva anticipada para ingresar al parque.

El beneficio está dirigido exclusivamente a residentes de Florida y permite visitar los cuatro parques principales de Disney, aunque bajo la modalidad de un parque por día:

Magic Kingdom

EPCOT

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Animal Kingdom

Uno de los puntos más atractivos de la promoción es que los días no tienen que utilizarse de forma consecutiva. En otras palabras, las personas pueden repartir sus visitas durante todo el periodo de vigencia del boleto.

Visitar Walt Disney World es el sueño de mucha gente en el mundo (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

PRECIOS OFICIALES DEL DISNEY SUMMER TICKET

Tipo de boleto Precio total Precio aproximado por día Ticket de 4 días US$259 + impuestos US$65 por día Ticket de 3 días US$239 + impuestos US$80 por día Ticket de 2 días US$219 + impuestos US$110 por día

Viendo estos precios, queda claro que la mejor relación costo-beneficio está en el pase de cuatro días. Para quienes planean recorrer varios parques, termina siendo una diferencia considerable frente a las tarifas regulares de temporada alta.

Lo que debes saber antes de comprar las entradas Aunque la promoción resulta bastante atractiva, hay algunas condiciones importantes que conviene tener presentes antes de organizar el viaje.

Por ejemplo:

Los boletos no son transferibles.

Tampoco son reembolsables.

No incluyen eventos especiales con costo adicional.

Se debe demostrar residencia en Florida al ingresar.

Entre los eventos excluidos aparece Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, una de las celebraciones más populares del otoño en Disney World.

En el acceso a los parques, los adultos deberán presentar una prueba válida de residencia en Florida. Disney suele aceptar documentos como licencia de conducir estatal, identificación oficial o comprobantes autorizados. Recomendación práctica: lleva una factura reciente o el ID estatal junto al pase digital en tu teléfono para evitar contratiempos al entrar.

DISNEY TAMBIÉN LANZÓ BOLETOS DE “MEDIO DÍA”

Además de los descuentos tradicionales, Disney presentó otra alternativa que puede llamar mucho la atención este verano: los nuevos boletos “After 2 PM Ticket”.

Fechas: disponibles entre el 26 de mayo y el 29 de julio de 2026.

Público: no están limitados solo a residentes de Florida.

Dinámica: entrada válida a partir de las 2:00 p.m.

Aunque parece poco tiempo, para muchas personas es una gran estrategia en verano: se evita la peor hora de calor en Orlando, se reduce el gasto en alojamiento y permite combinar parque y noche en la ciudad (por ejemplo, cenar en restaurantes latinos de Kissimmee o ver los fuegos artificiales sin pasar el día entero bajo el sol).

Ventajas de este pase “After 2 PM”:

Evitar las horas de mayor calor.

Ahorrar dinero en hospedaje al no requerir noches extras.

Hacer visitas rápidas y enfocadas en atracciones nocturnas.

Disfrutar únicamente de espectáculos nocturnos y fuegos artificiales.

Los parques de Disney continúan atrayendo a millones de visitantes cada año gracias a su fuerte conexión emocional con el público. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

TAMBIÉN BAJÓ EL PAGO INICIAL PARA LOS ANNUAL PASS

Otra novedad importante tiene que ver con los famosos Annual Pass de Disney, pensados para quienes visitan los parques varias veces al año.

Antes: depósito inicial de 205 dólares para pagos mensuales.

Ahora: depósito inicial de 99 dólares para residentes de Florida.

Para muchas familias que viven cerca de Orlando —y para trabajadores estacionales o quienes pasan fines de semana largos desde Miami o Fort Lauderdale— esta reducción puede inclinar la balanza hacia hacerse miembros anuales y aprovechar descuentos en comida, tiendas y eventos selectos.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA RESIDENTES HISPANOHABLANTES EN FLORIDA

Si vienes desde Miami o el sur de Florida, considera salir temprano por la mañana o viajar la noche anterior para aprovechar mejor el tiempo.

Busca restaurantes latinos en Kissimmee o Disney Springs para comidas familiares a precio razonable; varios ofrecen menús en español.

Si viajas con abuelos o familias multigeneracionales, revisa accesibilidad y tiempos de espera para planear descansos a la hora del almuerzo.

Revisa el clima: en julio y agosto las tormentas vespertinas son comunes; planifica atracciones cubiertas para esas horas.

Para ahorrar: compara el pase de 4 días vs. dos visitas separadas con descuentos locales (a veces clubes comunitarios o bancos en Florida tienen ofertas para residentes).

UN VERANO CON MÁS OPORTUNIDADES PARA VISITAR DISNEY

Todo indica que Walt Disney World Resort busca atraer a más visitantes locales durante la temporada de verano con promociones más flexibles y accesibles. Y sinceramente, viendo el precio actual de los viajes y el entretenimiento en Estados Unidos, encontrar entradas desde 65 dólares por día para Disney no deja de ser una noticia relevante para las familias hispanas de Florida. Si has estado esperando la oportunidad para llevar a los niños, celebrar un cumpleaños en el parque o simplemente desconectar un fin de semana largo con sabor latino (una cena cubana o una torta típica después del desfile no suena mal), estas ofertas podrían facilitar esa decisión.

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