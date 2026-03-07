El panorama legal para la convivencia con mascotas en Ohio está a punto de cambiar. Con el objetivo de fortalecer las distintas comunidades que abarca el estado y fomentar una crianza más responsable, las autoridades estatales han establecido una normativa que redefine las obligaciones para los propietarios de perros. En esta nota, quiero revelarte los puntos de este cambio legislativo y otros detalles sumamente importantes en caso residas en esta región y si cuentas con un can.

Esta nueva ley denominada “Avery’s Law” se pondrá en marcha el miércoles 18 de marzo y pretende endurecer las regulaciones para la crianza de perros calificados como “peligrosos”. Con esta entrada en vigor, los dueños deberán cumplir con los requisitos más rigurosos.

Por qué la normativa se denomina ‘Avery’s Law’

La normativa lleva dicho nombre en honor a la menor Avery que resultó gravemente herida tras ser atacada por varios pitbulls. El hecho causó conmoción en la opinión pública y reavivó el debate sobre las medidas necesarias para evitar este tipo de agresiones.

Fue así que los legisladores del estado promovieron modificaciones en el marco legal ante la presión social ejercida por sus habitantes.

La implementación de esta nueva normativa es en honor a una menor de edad atacada por múltiples pitbulls. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué cambios se implementarán con esta nueva ley en Ohio

De acuerdo a la Cámara de Representantes de Ohio , el gobernado Mike DeWine firmó esta nueva normativa llamada “Avery’s Law”, el cual actualiza las regulaciones estatales sobre perros peligrosos y feroces. Entre los cambios más importantes son:

Los dueños de perros previamente calificados como peligrosos enfrentarán sanciones más estrictas en caso de que sus mascotas protagonicen un nuevo ataque.

Las autoridades contarán con nuevos mecanismos legales que les permitirán intervenir de manera preventiva para evitar un nuevo incidente protagonizado por un can peligroso.

Los propietarios deberán asumir una mayor carga de responsabilidades en lo que respecta a la supervisión, el manejo y el control de sus canes.

La crianza es clave para que estos canes no representen un peligro al momento de visitar un espacio público. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Algunas recomendaciones para dueños de perros en Ohio

Con esta normativa a punto de entrar en vigor, es necesario que tomes tus precauciones para que evites cualquier tipo de complicación legal. Para ello, las autoridades estatales han compartido una serie de consejos que son fáciles de cumplir en caso cuenten con una mascota “peligrosa”:

Mantén siempre a tu perro bajo control, especialmente en espacios con gran presencia de personas.

Tu can deberá contar con su correa.

Intenta que tu perro socialice y entrene desde una temprana edad.

Atento a los comportamiento de tu perro que indican señales de estrés o agresividad.

