Del 25 al 28 de mayo, Illinois confirmó la entrega de alimentos gratis mediante cientos de despensas para el beneficio de sus habitantes. Para estas fechas, se entregarán distintos productos con el propósito de que las familias más necesitadas puedan disfrutar de distintos platos en cada día. A continuación, te mencionaré cuáles son los puntos de entrega y los horarios para que aproveches esta gran oportunidad.
Si bien este beneficio está dirigido para las familias con bajos recursos económicos, todo habitante puede recibir alimentos nutritivos; solo basta evidenciar que resides en alguna comunidad del estado en mención.
Se trata de una ayuda para aliviar la carga económica de las cientos de familias que residen en Illinois. Cada mes, estas personas tienen dificultades para subsistir con el dinero que perciben.
Para las fechas señaladas, Northern Illinois Food Bank y 211 de United Way están dispuestos a repartir alimentos a los distintos ciudadanos de la región. Solo es cuestión de conocer los horarios y los puntos de entrega.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois desde el 25 hasta el 28 de mayo
- Lunes 25 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Aurora Area Interfaith Food Pantry
|1110 Jericho Road, Aurora, IL 60506
|10 a.m. a 2 p.m.
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
- Martes 26 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Worn Again, Too
|104 East Main Street, Heyworth, IL 61745
|10 a.m. a 7 p.m.
|Aurora Area Interfaith Food Pantry
|1110 Jericho Road, Aurora, IL 60506
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bethlehem Lutheran Church
|1915 North 1st Street, Dekalb, IL 60115
|3 a 5 p.m.
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
- Miércoles 27 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Salvation Army Lincoln 360 Life Center
|307 North Kickapoo Street, Lincoln, IL 62656
|3:30 a 5:30 p.m.
|Holy Family Food Pantry
|316 South Logan Street, Lincoln, IL 62656
|10 a.m. a 1 p.m.
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
- Jueves 28 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Saint John Lutheran Church
|2650 Plainfield Road, Joliet, IL 60435
|4 a 6 p.m.
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m. - 11:30 a.m. a 1p.m. - 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
Para que tengas más opciones de despensas cercanas a tu hogar, ingresa a los sitios web de Northern Illinois Food Bank y 211 de United Way; tan solo colocando tu código postal o la dirección donde resides, este portal te arrojará una gran cantidad de alternativas para que accedas a esta ayuda.
¿Puedo visitar la despensa más de una vez al mes?
Debido a la alta demanda y al inventario disponible, ciertos bancos de alimentos limitan la frecuencia de las visitas de los beneficiados, por lo que se permite acudir a diferentes establecimientos a lo largo del mes para cubrir las necesidades básicas, así lo explica Northern Illinois Food Bank.
