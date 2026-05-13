La entrevista de inmigración por matrimonio es uno de los momentos más importantes para las parejas que buscan obtener la Green Card en Estados Unidos. Aunque muchas personas sienten nervios antes de acudir a la cita con USCIS, abogados de inmigración recuerdan que el objetivo principal de esta entrevista es confirmar que el matrimonio es real y no fue realizado únicamente para obtener beneficios migratorios. Durante el proceso, los oficiales suelen hacer preguntas sobre la relación, la convivencia, la rutina diaria y hasta detalles personales de la pareja. Además, también revisan antecedentes migratorios y penales para determinar si el solicitante cumple con los requisitos legales necesarios para ajustar su estatus.

El abogado de inmigración Clayton Varvel explicó que los oficiales revisan varios aspectos durante estas entrevistas. “Le van a hacer preguntas en cuanto a la relación matrimonial, en cuanto a la cronología de la relación, los eventos clave de la relación, van a hacer preguntas para comprobar que ustedes se conocen pidiendo información y datos de su pareja o cónyuge”, indicó el experto.

Además, Varvel señaló que USCIS repasará algunas preguntas de elegibilidad. “Preguntas para el beneficiario, que el aplicante no vaya a cometer ningún delito, también van a comprobar su récord criminal y ofensas migratorias. Si usted tiene cualquiera de las dos usualmente hay perdones, así que siempre debes consultar con un abogado para asegurar cuáles eventos de su récord podrían ser un problema”, aseguró el jurista.

USCIS también revisa antecedentes migratorios y récord criminal durante la entrevista. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Las preguntas más comunes en la entrevista de inmigración por matrimonio

Uno de los temas que más suele revisar USCIS es la historia de la relación. Los oficiales pueden preguntar cuándo comenzó el romance, dónde fue la primera cita o cuánto tiempo pasó antes de decidir casarse. También es común que pidan detalles sobre la familia de ambos y cómo fue el proceso de conocerse.

Entre las preguntas sugeridas por Ybarra Maldonado Law Group destacan:

¿Cuándo tu relación se volvió romántica?

¿Adónde fueron en su primera cita?

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos antes de decidir casarse?

¿Cuándo conocieron a los padres del otro?

¿Dónde se celebró la boda?

¿Cuántos invitados asistieron?

Además, USCIS puede hacer preguntas relacionadas con la convivencia diaria para comprobar que realmente viven juntos y comparten una rutina común.

Preguntas sobre el hogar y la rutina diaria

Los oficiales también suelen enfocarse en detalles cotidianos que una pareja normalmente conoce. Por ejemplo:

¿A qué hora se levantan normalmente?

¿Quién prepara el desayuno?

¿Toman café juntos antes de ir al trabajo?

¿A qué hora se van a dormir?

¿Viven en una casa o departamento?

¿Cuál es la dirección actual?

¿De qué color es la vivienda?

Aunque algunas preguntas parezcan simples, el propósito es verificar que las respuestas coincidan entre ambos esposos.

USCIS recomienda presentar documentos que demuestren convivencia y vida en común. | Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOHN MOORE

USCIS también revisa antecedentes migratorios y penales

Otro aspecto importante de la entrevista es la revisión del historial migratorio y legal del solicitante. USCIS puede preguntar si la persona estuvo antes en otro proceso migratorio, si ha tenido problemas con visas o incluso antecedentes penales.

Entre las preguntas frecuentes están:

¿Cuál es el estatus migratorio de su cónyuge?

¿Tiene autorización de trabajo?

¿Alguna vez estuvo en un proceso de inmigración?

¿Tiene antecedentes penales?

¿Alguna vez fue arrestado?

¿Tiene multas de tránsito?

Según Clayton Varvel, tener antecedentes no siempre significa una negativa automática, ya que en algunos casos existen perdones migratorios disponibles. Sin embargo, recomienda buscar asesoría legal para entender cómo podría afectar cada situación específica.

Qué documentos podrían ayudar durante la entrevista

Además de responder preguntas, USCIS suele pedir evidencia que demuestre que la pareja comparte una vida en común. Algunos documentos que pueden resultar útiles incluyen:

Contratos de renta o hipoteca conjunta

Estados de cuenta bancarios compartidos

Facturas con la misma dirección

Fotografías familiares

Declaraciones de impuestos conjuntas

Seguros médicos o de auto compartidos

Los abogados recomiendan revisar previamente toda la documentación y acudir preparados para responder con tranquilidad y honestidad. También aconsejan consultar con un abogado de inmigración si existen dudas sobre antecedentes, récord migratorio o posibles complicaciones en el caso.

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