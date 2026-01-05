Proteger tu privacidad cuando navegas por Internet ahora será mucho más sencillo gracias a la entrada en vigor de DROP California. Esta innovadora plataforma se presenta como una solución si deseas recuperar el control sobre tus datos personales sin complicaciones ni costos. Al utilizar esta herramienta, podrás gestionar la eliminación de tu información digital de manera segura. Presta atención, ya que te revelaré cómo aprovechar este recurso gratuito.

Según lo señalado por Diego Cárdenas, especialista en ciberseguridad, a Univision Los Angeles, cualquier persona está expuesta a que sus datos sensibles estén en manos de aquellas casas de intercambio de información.

Los ‘data brokers’ no solo conocen tu nombre, dirección domiciliaria, número de teléfono o fecha de nacimiento, ya que también son capaces de saber qué dispositivo móvil usas hasta el comportamiento de compra que mantienes en línea.

Aunque algunos usuarios conocen este peligro cibernético e intentan solucionarlo, el proceso suele ser agotador y largo. Por esa razón, esta plataforma estatal surge como un alivio para los californianos, permitiéndoles reducir el riesgo de fraude y evitar que “terceros” tomen decisiones por ellos en el mundo digital.

La venta de tu información personal te expone a sufrir fraudes por Internet. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo usar DROP California para eliminar mi información personal vendida en Internet

En caso residas en California, calificas para usar esta herramienta gratuita. Primero, tendrás que ingresar al siguiente ENLACE y demostrar que realmente resides en esta área.

Acto seguido, el sistema te solicitará que rellenes tus datos básicos, como nombre, dirección, correo electrónico o número de teléfono, para crear una solicitud de eliminación. De esa manera, permites que la herramienta compare tu información con sus registros.

De existir alguna coincidencia, se eliminarán todos los datos personales que los corredores de información tengan sobre ti.

El proceso para usar la herramienta DROP California suele ser muy simple. (Crédito: gpointstudio / Freepik)

Finalmente, revisas la información que ingresaste en los campos y envías tu solicitud de eliminación. Una vez hecho esto, recibirás un ID de DROP para consultar el estado de tu trámite, los cuales serían:

Eliminado: tus datos fueron eliminados y no se venderá tu información.

tus datos fueron eliminados y no se venderá tu información. Exento: la ley permite a los intermediarios de datos conservar información sobre ti, tales como registros públicos o historial médico.

la ley permite a los intermediarios de datos conservar información sobre ti, tales como registros públicos o historial médico. Exclusión voluntaria: no se encontró una coincidencia exacta con la información que otorgaste en la solicitud.

no se encontró una coincidencia exacta con la información que otorgaste en la solicitud. Registro no encontrado: los corredores de datos no tienen información sensible sobre usted.

los corredores de datos no tienen información sensible sobre usted. Pendiente: los intermediarios de datos todavía no procesaron tu solicitud de eliminación. Podría tardar hasta 90 días.

Como notarás, esta plataforma es sumamente fácil y no requiere realizar un pago para evitar la venta de tu información personal. Los expertos en ciberseguridad lo recomiendan totalmente por su eficacia, debido al aumento de estafas digitales.

