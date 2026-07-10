Si alguna vez has hecho un trámite de inmigración en Estados Unidos, sabes que cada formulario, firma y tarifa cuentan. A partir del 10 de julio, entró en vigor una nueva regla del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que hace todavía más delicado este proceso: ahora ciertos errores pueden provocar que tu solicitud sea negada y que el dinero que pagaste no te sea devuelto. Esto ha generado preocupación a muchos inmigrantes y familias que están en medio de un trámite porque cualquier descuido podría significar tener que empezar de cero y volver a pagar. En los siguientes párrafos te explicamos qué cambió, qué formularios específicos están sujetos a ella y más.

La nueva política de USCIS convierte la firma en un punto crítico de cualquier trámite (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DICE LA NUEVA REGLA DE USCIS?

La nueva regla de USCIS, que entró en vigor este 10 de julio de 2026, endurece las normas sobre las firmas en las solicitudes migratorias y permite negar el caso y retener la tarifa si la firma se considera inválida.

A través de una regla interna, la agencia gubernamental aclaró que puede rechazar o denegar solicitudes de beneficios de inmigración (incluida la residencia permanente) si detecta que la firma no cumple los requisitos, incluso después de haber aceptado el formulario y haber emitido el recibo. En esos casos, puede considerar la solicitud “adjudicada” y no devolver las tasas pagadas, obligando al solicitante a presentar un nuevo expediente y pagar nuevamente, explicó el abogado de inmigración, Jesús Reyes, en su cuenta en Instagram.

Los tipos de firmas que pueden causar problemas

La regla especifica que USCIS puede considerar inválidas, entre otras, las siguientes rúbricas:

Firmas copiadas y pegadas o imágenes reutilizadas en varios formularios.

Firmas electrónicas generadas por software (como DocuSign) cuando no están expresamente autorizadas para ese tipo de formulario.

Firmas estampadas o nombres escritos a máquina en lugar de una firma manuscrita.

Formularios firmados por otra persona sin la debida autorización.

Antes muchos casos con errores de firma simplemente se rechazaban y se podían reenviar, pero ahora USCIS tiene margen para negar por completo el caso y quedarse con el dinero, lo que puede causar pérdida de plazos, retrasos en permisos de trabajo o incluso afectar el estatus legal, precisó Reyes en otra publicación de Instagram.

Por eso, recomienda utilizar siempre firmas manuscritas con tinta (“wet signatures”) en todos los formularios y documentos adjuntos, y revisar muy bien cada rúbrica antes de enviar cualquier solicitud.

USCIS solo quiere ver firmas manuscritas claras y correctas (Foto referencial: Magnific)

Los formularios que están sujetos a esta nueva regla

La nueva norma de firmas se aplica de forma amplia a prácticamente todos los formularios de inmigración que requieren rúbrica, tanto en papel como en algunos formatos electrónicos. La regulación se emitió como una regla interina sobre “firmas válidas” y afecta a las solicitudes y peticiones que USCIS procesa de manera habitual, no solo a un tipo de trámite puntual.

Aunque USCIS no publicó un listado cerrado, la nueva regla alcanza a:

Formularios de residencia (Green Card), como el I‑485 (ajuste de estatus), así como el I‑130 e I‑140 (peticiones de familiares y trabajadores).

Formularios de naturalización y ciudadanía, como el N‑400 y el N‑600.

Permisos de trabajo y renovación de documentos, como el I‑765 y el I‑90.

Extensiones y cambios de estatus, como el I‑539 para estudiantes, visitantes y otros no inmigrantes.

Petición de visa para prometidos/as y otros familiares, como el I‑129F y formularios afines.

Debido a que la política es amplia y permite la denegación con pérdida de tarifas, se recomienda tratar todos los formularios de USCIS como sujetos a la nueva norma y usar únicamente firmas manuscritas originales, evitando firmas digitales, sellos o copias escaneadas repetidas, salvo que el organismo indique lo contrario en instrucciones específicas.

TEN EN CUENTA: cualquier formulario que requiera una firma del solicitante, del peticionario o del abogado representante puede quedar bajo esta regla si USCIS considera que la rúbrica no es válida.

¿Qué firmas sí son válidas bajo la regla?

La norma establece que, en la mayoría de los trámites, solo se aceptan:

Firmas manuscritas en tinta, hechas directamente por la persona que debe firmar.

Copias escaneadas, faxes o fotocopias de un documento originalmente firmado a mano, siempre que sean legibles y correspondan al original.

Firmas electrónicas generadas dentro de la plataforma oficial de USCIS, en los formularios que están habilitados para presentarse totalmente en línea.

Usar cualquier otro tipo de firma puede provocar que tu trámite sea rechazado o denegado, incluso después de haber sido recibido, y sin devolución del dinero.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!