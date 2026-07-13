Desde el 1 de julio de 2026, una nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis comenzó a aplicarse en Florida y trae cambios importantes para los jardineros, contratistas y empresas dedicadas al paisajismo y al control de plagas. La norma SB 290 establece sanciones más severas para quienes trabajen sin licencia y también impone nuevas restricciones a quienes buscan clientes de puerta en puerta.

Uno de los cambios más relevantes de la SB 290 afecta a los trabajadores que ofrecen sus servicios directamente en los vecindarios. A partir de ahora, los jardineros y otros prestadores de servicios tienen prohibido tocar la puerta de viviendas que exhiban un aviso de “No Solicitation” (No se aceptan ofertas comerciales). Quienes incumplan esta disposición recibirán una multa inicial de US$500.

Si la persona reincide en esta conducta, la infracción dejará de ser únicamente administrativa y pasará a considerarse un delito menor de segundo grado, lo que podría acarrear consecuencias penales además de las sanciones económicas.

La ley aumenta las multas para quienes trabajen sin licencia

La nueva legislación también endurece las reglas para las empresas y trabajadores dedicados al control de plagas. A partir de ahora, quienes presten estos servicios sin contar con una licencia válida podrán enfrentar multas administrativas de hasta US$10.000, el doble del límite anterior de US$5.000.

Además, las compañías deberán cumplir con requisitos como obtener una licencia emitida por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, contar con un operador certificado a tiempo completo y disponer de pólizas de seguro con coberturas de hasta US$1 millón por lesiones personales y otro US$1 millón por daños a la propiedad.

La normativa también prohíbe que jardineros y otros trabajadores ofrezcan sus servicios en viviendas con avisos de "No Solicitation", bajo riesgo de sanciones. (Foto referencial: Magnific)

La SB 290 también beneficia a los jardineros

No todas las disposiciones de la ley representan nuevas obligaciones. La SB 290 también impide que los condados y municipios prohíban o sancionen el uso de equipos de jardinería que funcionan con gasolina, como sopladores de hojas y motosierras.

Aunque las autoridades locales podrán promover el uso de herramientas eléctricas, ya no podrán imponer restricciones ni multas a quienes continúen utilizando maquinaria con motores de combustión.

La medida responde a las preocupaciones del sector por el alto costo que implica reemplazar los equipos actuales y por la limitada autonomía de las baterías de las herramientas eléctricas durante largas jornadas de trabajo.

La SB 290 de Florida, firmada por Ron DeSantis, prohíbe a trabajadores como jardineros ofrecer sus servicios en ciertas propiedades. (Foto: AFP)

También endurecen las sanciones para contratistas

La ley incorpora otra modificación dirigida a los contratistas. A partir de ahora, quienes reciban el pago de un proyecto deberán liquidar a sus subcontratistas o proveedores dentro de los 30 días hábiles siguientes.

En caso de incumplimiento, podrán enfrentar cargos por un delito menor y ser incluidos en la lista estatal de proveedores suspendidos, lo que podría afectar su capacidad para seguir realizando contratos en Florida.