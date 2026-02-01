Los pasajeros que viajen dentro de Estados Unidos sin una Real ID enfrentarán un nuevo costo al pasar por los controles de seguridad de la TSA. A partir del domingo 1 de febrero, quienes no presenten la identificación u otro documento válido, como un pasaporte, deberán pagar una tarifa de 45 dólares para poder continuar con el proceso de verificación. La medida forma parte del programa TSA ConfirmID, que se aplicará a los viajeros que no cuenten con una identificación aceptable.

Según explicó la agencia, el objetivo es que el costo del procedimiento adicional no recaiga en los contribuyentes.

“Esta tarifa garantiza que los viajeros que no cumplen con los requisitos, y no los contribuyentes, cubran el costo de procesar a pasajeros sin identificaciones aceptables”, afirmó Adam Stahl, alto funcionario de la TSA, en un comunicado del 15 de enero.

El nuevo sistema implica una verificación de identidad adicional, que incluye responder preguntas personales para confirmar que el pasajero es quien dice ser. Este proceso puede extender el tiempo de control de seguridad, por lo que la TSA advierte que podría generar demoras importantes antes de abordar un vuelo.

El pago de $45 permitirá acceder al programa ConfirmID, que incluye una verificación adicional de identidad. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Antes del 1 de febrero, la TSA recomienda a todos los viajeros verificar si su licencia o documento estatal cumple con los requisitos de la REAL ID. Estas identificaciones, establecidas por la ley federal de 2005, suelen tener una estrella negra o dorada en la esquina superior derecha y cumplen con los estándares mínimos de seguridad.

Quienes no tengan una REAL ID ni otro documento aceptado pueden pagar la tarifa con anticipación ingresando a tsa.gov/ConfirmID. Luego deberán presentar el comprobante, impreso o en una captura de pantalla a un agente de la TSA y seguir las instrucciones correspondientes.

La agencia advierte que no pagar la tarifa antes del viaje puede derivar en retrasos de hasta 30 minutos, lo que incluso podría provocar la pérdida del vuelo. Aun así, la TSA señala que más del 94% de los pasajeros ya utiliza una REAL ID o documentación válida, según datos publicados en diciembre de 2025.

Más del 94% de los pasajeros ya cumple con los requisitos, pero quienes no lo hagan enfrentarán mayores controles y costos. (Foto: EFE / Allison Dinner)

“La verificación de identidad es esencial para la seguridad de los viajeros, porque mantiene a terroristas, criminales y extranjeros ilegales fuera de los cielos”, sostuvo Stahl. “La gran mayoría de los pasajeros presenta identificaciones aceptables como REAL ID o pasaportes, pero debemos asegurarnos de que todos los que vuelan sean quienes dicen ser”.

Además, destacó que la seguridad es la prioridad y exhortó a los viajeros a obtener una REAL ID lo antes posible para evitar demoras o vuelos perdidos.

El New York Times informa que la nueva tarifa de $45 representa un aumento considerable frente a los $18 que se habían proyectado inicialmente. Según el Registro Federal, este cobro busca cubrir los costos operativos del gobierno, advirtiendo incluso que algunos usuarios podrían verse obligados a realizar el pago en más de una ocasión.

Para evitar este costo, existen alternativas de identificación aceptadas por la TSA que los viajeros pueden utilizar. Entre los documentos válidos se incluyen el pasaporte estadounidense, las tarjetas de residente permanente y las tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Lo que debes saber sobre el Real ID

El Real ID es una ley federal que establece estándares de seguridad más estrictos para las licencias de conducir y tarjetas de identificación en EE. UU. A partir del 7 de mayo de 2025, es obligatorio presentar una identificación que cumpla con estos requisitos (marcada con una estrella en la esquina superior derecha) para poder abordar vuelos comerciales domésticos y acceder a ciertas instalaciones federales o bases militares.

Para tramitarlo, el paso principal es acudir personalmente a una oficina del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de tu estado. Es necesario programar una cita con antelación, ya que la demanda suele ser alta. Aunque cada estado tiene su propio portal, el proceso requiere que un oficial verifique físicamente tus documentos originales antes de emitir la nueva tarjeta.

Los documentos necesarios se dividen en cuatro categorías: prueba de identidad (como pasaporte o certificado de nacimiento), prueba de Número de Seguro Social y dos documentos que demuestren tu residencia actual en el estado (como facturas de servicios o contratos de alquiler).

Si has cambiado tu nombre legalmente, también deberás presentar el certificado de matrimonio o la orden judicial correspondiente para validar la cadena de identidad.

