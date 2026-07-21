Si vives en Florida y estabas esperando el mejor momento para hacer ciertas compras, esta noticia te interesa: desde el 20 de julio entró en vigor la HB 7031E, una reforma tributaria aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador Ron DeSantis que, entre muchas disposiciones, amplía y crea periodos sin impuesto sobre las ventas (sales tax holidays) para bienes muy demandados por las familias y por quienes disfrutan las actividades al aire libre en nuestro estado. Eso significa que, durante semanas o meses concretos, miles de residentes —desde padres que hacen las compras de regreso a clases en centros comerciales y tiendas como Walmart, Target o tiendas locales en Hialeah y Kissimmee, hasta pescadores que salen al amanecer en los cayos— podrán ahorrar en ropa, útiles, equipos electrónicos y artículos de caza y pesca.
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY HB 7031E?
Aunque la HB 7031E contiene decenas de cambios sobre impuestos estatales, propiedades, exenciones y financiamiento público, el punto que más notarán los consumidores es la creación y ampliación de sales tax holidays. En concreto, la ley:
- Adelanta el inicio del periodo de exención para compras escolares.
- Mantiene permanente este beneficio fiscal.
- Crea un nuevo periodo de exención para artículos de caza, pesca y campamento.
- Incluye otras medidas tributarias relacionadas con viviendas, universidades, eventos deportivos y programas estatales.
EL REGRESO A CLASES: UN MES SIN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
El primer beneficio comenzó el 20 de julio y estará vigente hasta el 20 de agosto. Durante ese periodo, quienes compren determinados útiles escolares, ropa, calzado, computadoras y accesorios no tendrán que pagar el impuesto estatal sobre las ventas, siempre que el precio del artículo no supere el límite establecido por la ley. Esto favorece a familias que preparan a sus hijos para la escuela pública o privada, y a quienes prefieren aprovechar ofertas de back-to-school en centros comerciales del sur de Florida o en cadenas online con envío a Miami o Orlando.
Algunos de los productos incluidos en el “Back-to-School Sales Tax Holiday”:
|Producto
|Precio máximo para calificar
|Ropa
|US$100
|Calzado
|US$100
|Carteras
|US$100
|Mochilas, bolsos, canguros y pañaleras
|US$100
|Lápices, bolígrafos, crayones, marcadores y borradores
|US$50
|Cuadernos, blocs legales, carpetas y papel de construcción
|US$50
|Loncheras
|US$50
|Pegamento y pasta escolar
|US$50
|Tijeras
|US$50
|Cinta adhesiva
|US$50
|Reglas
|US$50
|Discos para computadora
|US$50
|Grapadoras y grapas
|US$50
|Transportadores y compases
|US$50
|Tarjetas educativas
|US$30
|Rompecabezas, juegos de memoria y libros didácticos
|US$30
|Computadoras personales y accesorios relacionados
|US$1,500
La intención de esta medida es ayudar a las familias a reducir el costo de las compras escolares antes del inicio del nuevo ciclo académico.
NUEVO PERIODO PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: PESCA, CAZA Y CAMPAMENTO
La HB 7031E crea además el “Hunting, Fishing and Camping Sales Tax Holiday”, vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Durante esos cuatro meses, numerosos productos para actividades recreativas podrán adquirirse sin pagar el impuesto estatal sobre las ventas. Es una buena noticia para quienes planean excursiones al Everglades, un fin de semana de camping cerca de Ocala o jornadas de pesca en los Keys: equipos básicos y algunos accesorios quedarán exentos hasta los límites fijados.
Algunos artículos incluidos:
|Producto
|Precio máximo para recibir la exención
|Tiendas de campaña
|US$200
|Cañas y carretes de pesca vendidos en conjunto
|US$150
|Cañas o carretes vendidos por separado
|US$75
|Sacos de dormir
|US$50
|Hamacas portátiles
|US$50
|Estufas para campamento
|US$50
|Sillas plegables para campamento
|US$50
|Linternas de campamento
|US$30
|Linternas de mano
|US$30
|Cajas o bolsos para aparejos de pesca
|US$30
|Carnadas o aparejos vendidos en conjunto
|US$20
|Carnadas o aparejos vendidos individualmente
|US$10
También quedan exentos (sin límite de precio establecido) productos vinculados a armas y tiro recreativo:
- Armas de fuego.
- Municiones.
- Accesorios para armas (fundas, cañones, miras).
- Arcos y ballestas.
- Flechas, virotes, carcajes y protectores.
UNA LEY TRIBUTARIA MÁS AMPLIA
Estas dos exenciones son las más visibles para consumidores, pero la HB 7031E incluye múltiples reformas que afectan otros ámbitos:
- Cambios en evaluaciones del impuesto a la propiedad.
- Nuevas reglas para beneficios de vivienda principal (homestead).
- Modificaciones en beneficios tributarios para personal militar.
- Exenciones relacionadas con eventos deportivos y grandes espectáculos.
- Cambios para universidades públicas, contratistas y programas de infraestructura.
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