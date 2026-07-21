Si vives en Florida y estabas esperando el mejor momento para hacer ciertas compras, esta noticia te interesa: desde el 20 de julio entró en vigor la HB 7031E, una reforma tributaria aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador Ron DeSantis que, entre muchas disposiciones, amplía y crea periodos sin impuesto sobre las ventas (sales tax holidays) para bienes muy demandados por las familias y por quienes disfrutan las actividades al aire libre en nuestro estado. Eso significa que, durante semanas o meses concretos, miles de residentes —desde padres que hacen las compras de regreso a clases en centros comerciales y tiendas como Walmart, Target o tiendas locales en Hialeah y Kissimmee, hasta pescadores que salen al amanecer en los cayos— podrán ahorrar en ropa, útiles, equipos electrónicos y artículos de caza y pesca.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY HB 7031E?

Aunque la HB 7031E contiene decenas de cambios sobre impuestos estatales, propiedades, exenciones y financiamiento público, el punto que más notarán los consumidores es la creación y ampliación de sales tax holidays. En concreto, la ley:

Adelanta el inicio del periodo de exención para compras escolares.

Mantiene permanente este beneficio fiscal.

Crea un nuevo periodo de exención para artículos de caza, pesca y campamento.

Incluye otras medidas tributarias relacionadas con viviendas, universidades, eventos deportivos y programas estatales.

EL REGRESO A CLASES: UN MES SIN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

El primer beneficio comenzó el 20 de julio y estará vigente hasta el 20 de agosto. Durante ese periodo, quienes compren determinados útiles escolares, ropa, calzado, computadoras y accesorios no tendrán que pagar el impuesto estatal sobre las ventas, siempre que el precio del artículo no supere el límite establecido por la ley. Esto favorece a familias que preparan a sus hijos para la escuela pública o privada, y a quienes prefieren aprovechar ofertas de back-to-school en centros comerciales del sur de Florida o en cadenas online con envío a Miami o Orlando.

Algunos de los productos incluidos en el “Back-to-School Sales Tax Holiday”:

Producto Precio máximo para calificar Ropa US$100 Calzado US$100 Carteras US$100 Mochilas, bolsos, canguros y pañaleras US$100 Lápices, bolígrafos, crayones, marcadores y borradores US$50 Cuadernos, blocs legales, carpetas y papel de construcción US$50 Loncheras US$50 Pegamento y pasta escolar US$50 Tijeras US$50 Cinta adhesiva US$50 Reglas US$50 Discos para computadora US$50 Grapadoras y grapas US$50 Transportadores y compases US$50 Tarjetas educativas US$30 Rompecabezas, juegos de memoria y libros didácticos US$30 Computadoras personales y accesorios relacionados US$1,500

La intención de esta medida es ayudar a las familias a reducir el costo de las compras escolares antes del inicio del nuevo ciclo académico.

Padres y escolares en Florida pueden aprovechar un mes de entero sin impuestos en algunos útiles para la escuela (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

NUEVO PERIODO PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: PESCA, CAZA Y CAMPAMENTO

La HB 7031E crea además el “Hunting, Fishing and Camping Sales Tax Holiday”, vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Durante esos cuatro meses, numerosos productos para actividades recreativas podrán adquirirse sin pagar el impuesto estatal sobre las ventas. Es una buena noticia para quienes planean excursiones al Everglades, un fin de semana de camping cerca de Ocala o jornadas de pesca en los Keys: equipos básicos y algunos accesorios quedarán exentos hasta los límites fijados.

Algunos artículos incluidos:

Producto Precio máximo para recibir la exención Tiendas de campaña US$200 Cañas y carretes de pesca vendidos en conjunto US$150 Cañas o carretes vendidos por separado US$75 Sacos de dormir US$50 Hamacas portátiles US$50 Estufas para campamento US$50 Sillas plegables para campamento US$50 Linternas de campamento US$30 Linternas de mano US$30 Cajas o bolsos para aparejos de pesca US$30 Carnadas o aparejos vendidos en conjunto US$20 Carnadas o aparejos vendidos individualmente US$10

También quedan exentos (sin límite de precio establecido) productos vinculados a armas y tiro recreativo:

Armas de fuego.

Municiones.

Accesorios para armas (fundas, cañones, miras).

Arcos y ballestas.

Flechas, virotes, carcajes y protectores.

UNA LEY TRIBUTARIA MÁS AMPLIA

Estas dos exenciones son las más visibles para consumidores, pero la HB 7031E incluye múltiples reformas que afectan otros ámbitos:

Cambios en evaluaciones del impuesto a la propiedad.

Nuevas reglas para beneficios de vivienda principal (homestead).

Modificaciones en beneficios tributarios para personal militar.

Exenciones relacionadas con eventos deportivos y grandes espectáculos.

Cambios para universidades públicas, contratistas y programas de infraestructura.

Ron DeSantis aprobó esta nueva ley el 29 de junio de este año (Foto: Oficina del Gobernador de Florida)

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