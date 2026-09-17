El cambio progresivo del clima y la cercanía de Halloween anuncian que el otoño está cada vez más cerca. Aunque muchas personas ya sienten la nueva estación, su inicio oficial en el hemisferio norte estará determinado por un fenómeno astronómico: el equinoccio de otoño.

En Estados Unidos, el equinoccio de otoño de 2026 ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 8:05 p. m. ET, de acuerdo con la NASA. Ese momento marcará oficialmente el comienzo de la estación en el hemisferio norte.

El equinoccio de septiembre también recibe otros nombres, entre ellos equinoccio otoñal, equinoccio de otoño y equinoccio hacia el sur. A diferencia de los solsticios de verano e invierno, que están relacionados con el día más largo y la noche más larga del año, respectivamente, durante un equinoccio la duración del día y la noche es casi igual.

¿Qué ocurre durante el equinoccio?

Este fenómeno se produce dos veces cada año. Uno ocurre en marzo y señala el comienzo de la primavera, mientras que el segundo tiene lugar en septiembre y da inicio al otoño. La NASA explica que “El equinoccio marca el momento exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de nuestro planeta”.

En el momento del equinoccio, los observadores ubicados en el ecuador pueden ver el Sol directamente sobre sus cabezas al mediodía.

El fenómeno ocurre cuando el centro del Sol cruza el plano del ecuador terrestre, mientras el día y la noche tienen una duración cercana. (Foto referencial: Pixabay)

Aunque suele ocurrir entre el 22 y el 24 de septiembre, la fecha y hora exactas pueden variar cada año. En 2026, el momento establecido será el 22 de septiembre por la noche.

¿Cuándo cambiarán de color las hojas?

El comienzo astronómico del otoño no significa que los árboles de todo Estados Unidos cambien de color de inmediato. Según la información proporcionada, distintas regiones del país empezarán a mostrar el cambio entre finales de septiembre y mediados de octubre.

En algunas zonas del sur de California y en buena parte del sur del país, el cambio puede retrasarse hasta noviembre. En otras áreas del sur de California, el sur de Texas y gran parte de Florida, las hojas podrían no cambiar de color hasta diciembre.

El otoño también marca el camino hacia el invierno

Después del equinoccio, el hemisferio norte continuará avanzando hacia el invierno y los días irán perdiendo horas de luz. El siguiente gran momento astronómico de la temporada llegará el lunes 21 de diciembre a las 10:03 a. m. ET, cuando se produzca el solsticio de invierno, según el Old Farmer’s Almanac.

En distintas zonas de Estados Unidos, el cambio de color de las hojas comenzará entre finales de septiembre y octubre, aunque en algunas regiones llegará hasta diciembre. (Foto referencial: Pixabay)

Ese día será el más corto del año en cuanto a horas de luz. A partir de entonces, los días comenzarán gradualmente a alargarse nuevamente mientras el hemisferio norte avanza hacia la primavera y, posteriormente, el verano.

El equinoccio también tiene un pequeño detalle interactivo en Google. Al buscar en Google los términos “fall equinox” o “autumnal equinox”, aparecen hojas de diferentes formas, tamaños y colores que caen desde la parte superior del navegador, como parte de una sorpresa relacionada con la llegada del otoño.