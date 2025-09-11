La inesperada muerte de Charlie Kirk , un destacado activista conservador y aliado de Donald Trump , ha generado una gran conmoción en la política estadounidense. Por esta razón, sus distintos seguidores y colegas decidieron recordarlo con especial devoción por las charlas e ideas conversadoras que transmitía.

Miguel Grada, secretario del partido Jóvenes Republicanos de Florida, habló con Noticias Telemundo para saber cómo están afrontando la pérdida del activista. Si bien no lo conoce personalmente ni entabló una conversación con el fundador de Turning Point USA , considera que fue fundamental en su formación como político.

“Charlie (Kirk) era uno de nosotros, él era la razón por la que muchos jóvenes como nosotros estábamos involucrados en las universidades. Todavía estamos tristes, todavía estamos llorando juntos”, declaró.

Miguel Grada considera que su partido aún lamenta la pérdida de Charlie Kirk. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Tuvo influencia con su idea republicana

Es importante mencionarte que Charlie Kirk fue clave en la población juvenil para que votarán a favor del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para Miguel, el activista les hizo cambiar el “chip” cada vez que se hacía presente en las universidades para brindar charlas.

“Antes, los jóvenes no teníamos a alguien que iba a hablar a las escuelas para enseñarnos ideas conservadoras que tenemos ahora. Él (Charlie Kirk) hizo eso”, dijo.

Él considera que el político estadounidense les brindó el “poder” a quienes comparten su misma ideología para que sigan sus pasos en las distintas escuelas y universidades de este país.

“A lo mejor, silenciaron la voz de él, pero no la de nosotros”, finalizó.

Charlie Kirk es recordado con devoción por los jóvenes republicanos debido a las charlas e ideas que transmitía. (Crédito: AP Photo / Alex Brandon)

¿Qué le pasó a Charlie Kirk?

El activista conservador recibió un disparo el pasado 10 de septiembre cuando brindaba una charla pública en Utah Valley University en Orem, Utah. Era la primera que realizaba el político desde que reanudó su gira ‘American Comeback Tour’.

En los diversos videos difundidos por X se aprecia cómo ocurrió el atentado. Kirk se encontraba sentado debajo de una carpa blanca y hablando por micrófono ante la comunidad estudiantil, pero, repentinamente, se escucha un disparo que impactó al activista, provocando que se derrumbe en su silla.

Lo llamativo de este hecho es que el periódico universitario The UVU Review alertó que una cierta parte de sus estudiantes estaban en contra de la presencia de Charlie.