Viajar siendo beneficiario de DACA no siempre es un camino sencillo. Muchos Dreamers creen que con su permiso vigente basta para moverse con libertad, pero la realidad puede ser más complicada: revisiones, interrogatorios e incluso detenciones temporales son escenarios que pueden ocurrir, generando miedo y confusión.

Un ejemplo reciente es el caso de Ivana González, una joven mexicana ‘Dreamer’ que a comienzos de agosto vivió una experiencia incómoda en el aeropuerto de Saint Thomas, en las Islas Vírgenes.

Cuando intentaba regresar a Texas, donde reside, fue detenida por funcionarios migratorios que le cuestionaron sobre su nacionalidad y le pidieron comprobar qué documentos le permitían entrar legalmente a Estados Unidos.

El caso de Ivana González mostró que incluso dentro de EE.UU. pueden detenerlos para verificar la validez de su estatus. | Crédito: shorelineimmigration.com

Aunque finalmente logró continuar su viaje, Ivana relató lo sucedido en su cuenta de TikTok, donde cientos de ‘Dreamers’ le han escrito con dudas sobre cómo viajar de manera segura bajo el programa DACA.

Para resolver estas inquietudes, el abogado de inmigración Jaime Vázquez explicó en Telemundo Colorado algunos puntos clave. Subrayó que los beneficiarios de DACA pueden viajar dentro del país, pero un funcionario tiene la facultad de detenerlos momentáneamente para verificar que el beneficio esté vigente. Por eso, llevar los documentos correctos es fundamental.

Recomendaciones si eres beneficiario de DACA y vas a viajar

Según el abogado, los ‘Dreamers’ deben considerar lo siguiente:

1. Viajes dentro de EE.UU.

Si tu destino está dentro del territorio estadounidense, siempre debes llevar contigo:

Tarjeta de DACA vigente

Licencia de conducir válida

Aprobación de la forma I-821D

Permiso de trabajo vigente

2. Viajes internacionales

Para salir de Estados Unidos bajo el programa DACA, es indispensable contar con un permiso especial llamado Advance Parole. Además, se recomienda portar:

Pasaporte vigente

Tarjeta de DACA válida

Aprobación de la forma I-821D

Permiso de viaje aprobado (Advance Parole)

Expertos recomiendan portar siempre tarjeta DACA, permiso de trabajo, aprobación de la forma I-821D y licencia vigente. | Crédito: Joe Raedle / Getty Images

El abogado también recordó que cada caso es diferente y que las autoridades migratorias tienen la potestad de revisar la validez de los documentos en cualquier momento.

