En Los Ángeles existen opciones de apoyo legal gratuito o a bajo costo para inmigrantes indocumentados. | Crédito: AFP
Oscar Guerrero Tello
Ante las en Estados Unidos, miles de familias inmigrantes viven con la incertidumbre de su estatus legal y la preocupación constante por su futuro. En respuesta, diversas organizaciones en ofrecen asesoría legal gratuita o de bajo costo, además de servicios esenciales como refugio, alimentación y apoyo comunitario.

Si eres indocumentado y necesitas orientación, aquí encontrarás un listado de instituciones que pueden brindarte ayuda directa y confiable.

The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)

Fundada en 1986, CHIRLA trabaja para promover los derechos humanos y civiles de inmigrantes y refugiados. Es un espacio donde organizaciones y personas defensoras se unen para impulsar políticas de justicia e inclusión.

  • Dirección: 2533 West 3rd Street, Suite 101, Los Ángeles, California
  • Teléfono: (213) 353 1333
  • Correo: info@chirla.org

Central American Resource Center of Los Ángeles (CARECEN)

La organización centroamericana de derechos de los inmigrantes más grande del país. Empodera a centroamericanos y a todas las comunidades migrantes a través de la defensa de derechos, justicia social y promoción cultural.

  • Dirección: 2845 W 7th St, Los Ángeles, California
  • Teléfono: (213) 385 7800
The Immigration Center for Women and Children (ICWC)

Organización legal sin fines de lucro que ofrece servicios de inmigración gratuitos y accesibles a personas con poca representación legal en California y Nevada.

  • Dirección: 634 South Spring St. Ste. 727, Los Ángeles, California
  • Teléfono: (213) 614 1165

Immigrant Defenders Law Center (ImmDef)

Firma de abogados de justicia social que defiende gratuitamente a comunidades inmigrantes frente a las injusticias del sistema migratorio.

  • Dirección: 634 S. Spring St. 10th Fl., Los Ángeles, California
  • Teléfono: (213) 634 0999
  • Correo: info@immdef.org

Catholic Charities of Los Ángeles

Ofrece servicios a comunidades vulnerables, promueve la dignidad humana y defiende la justicia social, con programas de apoyo a inmigrantes y refugiados.

  • Dirección: 1531 James M. Wood Blvd., Los Ángeles, California
  • Teléfono: (213) 251-3400
  • Correo: info@CatholicCharitiesLA.org

The Los Ángeles LGBT Center’s Immigration Law Project

Proporciona consultas legales, representación judicial (incluido asilo) y apoyo integral para miembros de la comunidad LGBTQ+ que huyen de la persecución.

  • Dirección: 553 S. Clarence St., Los Ángeles, California
  • Teléfono: (323) 993 8944

International Institute of Los Ángeles

Apoya a refugiados, inmigrantes y familias trabajadoras con programas para alcanzar la autosuficiencia y adaptarse a su nueva vida en California.

  • Dirección: 3845 Selig Place, Los Ángeles, California
  • Teléfono: (323) 224 3800
Legal Aid Foundation of Los Ángeles

Organización legal sin fines de lucro que garantiza el acceso a la justicia para personas de bajos recursos.

  • Dirección: Ron Olson Justice Center, 1550 W. 8th Street, Los Ángeles, California
  • Teléfono: (800) 399 4529

Survivor Justice Center

Ofrece servicios legales migratorios a jóvenes inmigrantes vulnerables y sobrevivientes de violencia.

  • Dirección: Survivor Justice Center, 5301 Whittier Blvd., 4th Floor, Los Ángeles, California
  • Teléfono: (323) 980-3500
  • Correo: info@survivorjusticecenter.org

💡 Importante: Antes de iniciar cualquier trámite, busca asesoría con un especialista en migración para asegurarte de recibir la ayuda correcta y evitar fraudes.

