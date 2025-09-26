Si bien en Estados Unidos hay muchos inmigrantes indocumentados que están siendo deportados como resultado de las redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), también hay migrantes que llegan legalmente al país gracias a oportunidades laborales temporales. Esto es posible a través del programa de visas H-2B, que permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para empleos no agrícolas. Teniendo esto en cuenta, en esta nota vas a conocer cuáles son los trabajos temporales más solicitados y cuánto se puede ganar en cada uno.

Los empleos en cuestión pertenecen principalmente a sectores como la construcción, hotelería, jardinería y manufactura, y ojo a esto: para postular a los mismos no es necesario contar con experiencia profesional ni mucho menos tener títulos académicos.

El programa de visas H-2B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para empleos no agrícolas. (Foto: Ecleposs / iStock) / Ecleposs

Habiéndote indicado lo anterior, te comento que a continuación te revelaré cuáles son los trabajos temporales más solicitados y cuánto se puede ganar en cada uno, no sin antes recalcarte que estos empleos se conocen gracias a un informe de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), según precisó la página viveusa.mx.

Los trabajos temporales más solicitados

Operador de equipo pesado – $18.06 dólares por hora

Electricista – $18.52 dólares por hora

Plomero – $15.6 dólares por hora

Pintor – $12.8 dólares por hora

Trabajador de chapa – $17.66 dólares por hora

Soldador – $18.87 dólares por hora

Carpintero – $15.58 dólares por hora

Albañil – $15.66 dólares por hora

Trabajador metalúrgico de refuerzo – $16.73 dólares por hora

Instalador de tuberías – $17.05 dólares por hora

Uno de los trabajos más solicitados y mejor pagados a los que puede postular un migrante en Estados Unidos es el de soldador. (Foto: Bet_Noire / iStock) / Bet_Noire

¿Cómo obtener una visa H-2B?

Si es que te interesa obtener una visa H-2B, es fundamental que sepas que deberás seguir un proceso, el cual te detallaré en las siguientes líneas. Primero el empleador tendrá que solicitar una Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Luego esa misma persona deberá presentar el Formulario I-129 ante USCIS. Si en caso se aprueba, el trabajor tendrá que llenar dicho formulario, pagar la cuota y solicitar la visa en el consulado. Para ello hay que recordar que es necesario contar con un pasaporte vigente, un número de petición válido y el comprobante de pago.

Los datos biométricos se deberán proporcionar en el Centro de Atención al Cliente. Ya después se realizará una entrevista consular para determinar si se aprueba la visa. Tu solicitud puede ser rechazada si la empresa no demuestra que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para ocupar el puesto.

