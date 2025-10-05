Distintos inmigrantes y ciudadanos estadounidenses se han mostrado en contra de las políticas migratorias que ha impuesto la Administración Trump . Por esa razón, han realizado distintas manifestaciones para evidenciar su rechazo. Recientemente, decenas de protestantes alzaron sus voces en los exteriores de las instalaciones de ICE en Broadview, pero esto significó que algunos terminen arrestados. Uno de ellos fue Robert Held, un abogado de 68 años, quien decidió contar cómo fue su travesía.

Según sus declaraciones a CBS News, el adulto mayor no suele participar con frecuencia en las manifestaciones, pero consideró que los arrestos desmedidos por parte de los agentes federales de inmigración fue motivo suficiente para apoyar la causa.

“Estoy indignado con la administración (Trump) y con varias agencias por lo que están haciendo. No solo con los inmigrantes, sino también con las personas con estatus legal y las personas que nacieron aquí (Estados Unidos)”, declaró.

Robert Held confesó que su participación en esta manifestación contra ICE se debe a su indignación con los arrestos desmedidos por parte de los agentes de inmigración. (Crédito: CBS Boston/YouTube)

Él recuerda que estaba posicionado frente a la puerta de ICE en terreno público alzando su voz de protesta, pero, repentinamente, los agentes de inmigración ordenaron que se despeje la zona.

“Estaba retrocediendo y filmando lo que estaba sucediendo, y finalmente decidí que necesitaba despejar la calle, y cuando salí corriendo de la calle, fui perseguido y arrestado por las autoridades federales”, contó.

A pesar de ser recluido contra el pavimento, Robert tuvo la destreza suficiente para grabar el accionar de distintos agentes en su contra. Finalmente, fue esposado y trasladado a un vehículo para esté bajo custodia de ICE.

Este es el momento en que los agentes de ICE solicitaron a los manifestantes que se alejaran de las instalaciones en Broadview. (Crédito: CBS Boston/YouTube)

Fue liberado después de 8 horas

Robert recuerda que el vehículo lo trasladó a las instalaciones de esta agencia de inmigración y estuvo detenido junto a otros manifestantes. Sin embargo, solo permaneció detenido por un aproximado de 8 a 9 horas.

Durante su estancia, considera que no recibió algún tipo de maltrato; al contrario, le brindaron comida, la oportunidad de realizar una llamada y acceder a un baño. Sin embargo, no asegura que todos gozaron de estos “buenos tratos”.

Este letrado fue capaz de demostrar que contaba con la ciudadanía estadounidense y que fue una equivocación su arresto. Robert asegura que, en dicho, día solo estaba ejerciendo “su libertad de expresión bajo la Primera Enmienda”.

