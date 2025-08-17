En estos días, se han revelado casos de inmigrantes arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras asistir a sus citas migratorias . Esta situación ha provocado que muchos latinos que aún están en libertad lo consideren dos veces en acercarse a la corte, tal como el caso de una mujer de El Salvador que vive atemorizada.

La latina, que ha sido nombrada como Alejandra, es designada al Estatus de Protección Temporal (TPS) , un beneficio que le permite vivir legalmente en Estados Unidos debido a circunstancias extraordinarias que afectan a su país de origen.

Si bien este permiso debería brindarle tranquilidad, sería todo lo contrario. La salvadoreña está atemorizada tras recibir una carta migratoria que le invita a presentarse ante la corte. Imagina que será arrestada y deportada a su país de origen.

“Me da terror. Te juro que me da terror porque no sé cómo me van a tratar, no sé qué me van a hacer, no sé qué me van a decir”, fueron las palabras de la mujer a Univision Los Angeles.

La mujer pidió que no se revelara su identidad y rasgos faciales por temor a ser arrestada. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Vive más de 30 años en Estados Unidos

“Alejandra” tiene gratos recuerdos durante su estancia en este país. Llegó en 1989 buscando asilo y está a punto de cumplir 40 años de residencia. Esto significa que gran parte de su vida está vinculada a Estados Unidos.

Si bien se le inició un proceso de deportación, este fue anulado. La razón se debe a que fue aceptada como beneficiaria del TPS en 2008, debido a que tiene un hijo con autismo. Desde entonces, tiene que renovar este permiso cada dos años. Sin embargo, las medidas migratorias impuestas por la Administración Trump han puesto el panorama en su contra.

Ella cuenta que, en la misma semana que presentó su solicitud I-130, recibió esta citación de ICE. Según el documento, “Alejandra” debe acercarse para “brindar papeleo de inmigración, entregar documentos de su país de origen y medicamentos”.

Esta fue la carta que envió la DHS de Estados Unidos a "Alejandra". Esto le causó temor. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Acudirá a su citación

A pesar del temor que siente en estos momentos, la salvadoreña cumplirá con su asistencia. Espera no tener el mismo desenlace de aquellos inmigrantes arrestados por agentes de ICE.

“Lo único que hago es pedirle a Dios que el oficial que me toque sea un oficial que tenga corazón y no vaya a tomar una decisión que me perjudique a mí y a mi familia”, finalizó.

