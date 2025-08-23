En los últimos meses, las políticas migratorias en Estados Unidos se han endurecido y los arrestos de parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra personas en situación vulnerable se han vuelto cada vez más frecuentes. Esta realidad alcanzó a Cary López Alvarado, una ciudadana estadounidense que asegura haber vivido uno de los momentos más aterradores de su vida a solo días de convertirse en madre.

Cary López Alvarado fue detenida en California por agentes de ICE apenas una semana antes del nacimiento de su bebé. La mujer relató que durante el operativo uno de los oficiales llegó incluso a amenazarla, lo que le hizo temer por su vida.

“El día que me detuvieron estaba recogiendo a mi primo y a mi esposo del trabajo porque ya iban a salir. Y es cuando yo salí y vi la troca donde estaba mi esposo y como cinco o seis carros de agentes de ICE que estaban detrás de ellos. El día que me agarraron fue una semana antes de que naciera mi bebé. Uno de los agentes me amenazó si me quería morir”, contó a Univision Noticias.

Durante su arresto en California, Cary López Alvarado aseguró que un agente la amenazó y temió por su vida. | Crédito: YouTube Univision Noticias

La ciudadana describió el miedo que la paralizó en ese instante. “Me dio mucho miedo, paré lo que estaba haciendo y me quedé viendo y le dije que si me acaba de amenazar. Me quedé sin poder hacer nada, nomás me entró todo el miedo que estaba temblando”, relató entre lágrimas.

Cary asegura que, incluso después de haber explicado que era nacida en Estados Unidos, los agentes insistieron en poner en duda su ciudadanía.

Cary López Alvarado, ciudadana estadounidense, decidió unirse en California a una demanda colectiva contra el gobierno de Donald Trump. | Crédito: YouTube Univision Noticias

“Cuando ya me tenían detenida me dijeron que cuándo iba a nacer mi bebé y cuando les dije el 17 me dijeron: ok tu bebé va a nacer aquí pero tú eres de México. Yo les dije: yo te estoy diciendo que yo soy nacida aquí y hablo inglés. Es cuando les di mi información y sacaron una computadora para buscarme”, indicó al citado medio.

Tras el incidente, López Alvarado decidió unirse a otros ciudadanos estadounidenses y a un residente permanente en una demanda colectiva contra el gobierno del presidente Donald Trump, alegando abusos y violaciones a sus derechos constitucionales.

