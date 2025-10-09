Las políticas migratorias implementadas por la Administración Trump está provocando temor entre los inmigrantes latinos e, incluso, en los propios ciudadanos estadounidenses, ya que terminan siendo detenidos. En esta ocasión, te contaré la experiencia de un adolescente de tan solo 15 años que debió huir de los agentes federales de inmigración , a pesar de poseer la ciudadanía de este país.

Este adolescente, cuyas iniciales son D.R., conversó con Univision Chicago para contar cómo ocurrieron los hechos. Según sus palabras, él se encontraba esperando un bus con el propósito de asistir a su escuela hasta que las autoridades aparecieron sorpresivamente.

“Me preguntaron: ‘¿A dónde vas?’. Yo estaba esperando mi bus para ir a la escuela, yo soy de aquí, yo nací aquí“, contó el joven.

El momento exacto que el menor de edad escapó de los agentes de la Patrulla Fronteriza. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Ante la situación incómoda y el conocimiento que tenía de los operativos migratorios , no lo pensó y comenzó a correr por temor a ser arrestado. Él considera que tuvo un profundo miedo en ese preciso momento. “Uno nunca sabe si me van a agarrar, si me van a llevar, qué me van a hacer”, declaró.

En distintos videos que circularon por las redes sociales, se observa al adolescente huyendo con su mochila en mano y, detrás de él, distintos agentes de la Patrulla Fronteriza persiguiéndolo, como si se tratase de un peligroso criminal.

Desde esa experiencia, este estudiante considera que está analizando realmente si quiere asistir a su escuela o visitar cualquier lugar público, pues imagina que podría experimentar nuevamente esta sensación.

El adolescente considera que tendrá miedo al momento de salir por las distintas calles de la ciudad. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“No es normal que nuestra gente viva con miedo”

El caso de este menor de edad no ha sido el único en el condado de Lake, Illinois, pues los agentes federales de inmigración han arrestado a otros ciudadanos estadounidenses. Esto ha sido suficiente para que distintos líderes comunitarios y representantes estatales alcen sus voces de protesta contra las acciones federales y el gobierno presidido por Donald Trump.

“No es normal que nuestra gente viva con miedo. No tienen que contestar. Parte de su derecho, es que usted se puede mantener en silencio y hablar con un abogado”, fueron las palabras de Dulce Ortiz, representante de la Organización ICIRR.