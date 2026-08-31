A sus 100 años, Frieda parece haber encontrado una fórmula muy particular para disfrutar de sus noches: un hot dog, una Diet Coke y, sobre todo, la posibilidad de darse un gusto que la hace feliz. La mujer, que vive en el sur de California junto a su hija Queen, se convirtió en una sensación de internet gracias a su particular rutina.

Queen, quien además es la cuidadora de su madre, contó que ambas disfrutan compartir diferentes momentos y recuerdos. Para proteger su privacidad, las dos solicitaron que se utilizaran únicamente sus apodos. Incluso recientemente mostraron ante la cámara sus nuevas manicuras, ambas con un brillante tono rosado que recordaba al color de un hot dog.

La historia comenzó a llamar la atención el 13 de agosto, cuando Queen publicó un video de Frieda celebrando su cumpleaños número 100 mientras disfrutaba de su cena habitual. En la mesa estaban los dos elementos que, según su hija, forman parte de su tradición nocturna: un hot dog y una Diet Coke.

La publicación estaba acompañada por una pregunta dirigida a los usuarios: “¿Comerías la MISMA CENA todas las noches si te hiciera feliz?”. La respuesta de Frieda dejó claro que, al menos para ella, cambiar el menú no parece necesario cuando se trata de algo que disfruta tanto.

Su hija Queen compartió un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reproducciones. (Foto: @queenoftreasures2024 / Instagram)

Frieda convirtió su cena en una canción

La centenaria no se limitó a comer. Mientras sostenía su hot dog y su bebida, comenzó a cantar una adaptación de la conocida canción “Cheek to Cheek”, de Fred Astaire, convirtiendo su cena en un pequeño espectáculo.

“Cielo, estoy en el cielo, porque tengo mi perrito caliente y mi Coca-Cola Light”, canta Frieda en el video. “¿Qué podría ser mejor que un perrito caliente y una Coca-Cola Light? Estoy en el cielo todas las noches de mi vida.”

El momento rápidamente se propagó por internet y consiguió millones de reproducciones. Los usuarios llenaron las publicaciones con emojis, mensajes de admiración y comentarios en los que destacaban la alegría con la que Frieda disfruta de algo tan cotidiano.

La cuenta también comenzó a mostrar otros recuerdos de madre e hija, entre ellos fotografías antiguas y recortes de periódicos, además de videos relacionados con las comidas y bebidas favoritas de Frieda.

En otra publicación, la mujer apareció abrazando una caja de Diet Coke y bromeó con que piensa seguir bebiéndola hasta que se quede “seca”.

Su consejo para llegar a los 100 años

La reacción de los usuarios fue muy positiva. Algunos aseguraron que la historia les permitía imaginar cómo sería su propia vejez, mientras otros destacaron la felicidad que Frieda encuentra en las cosas simples. Incluso hubo quienes contaron que sus hijos disfrutan viendo repetidamente el famoso video de la canción del hot dog.

Pero Frieda parece tomarse con mucha tranquilidad su inesperada fama. En uno de los videos posteriores, su hija le pregunta si está disfrutando de su momento feliz mientras come su hot dog y la respuesta de la centenaria deja claro que poco le importa haberse convertido en viral.

Para Queen, lo ocurrido tiene un significado todavía más especial. “Solo quiero decir que esta ha sido la experiencia que más nos ha unido. Nos adoramos”, afirma sobre lo que vive con su madre.

Al preguntarle sobre cuál es su principal consejo para quienes quieren alcanzar los 100 años, Frieda respondió con la sencillez que la caracteriza: “Sigue respirando”.