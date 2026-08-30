Andy Stough estaba trabajando en jardinería junto al Intracoastal Waterway, en Florida, cuando sufrió varios cortes en las manos. Sus guantes de trabajo quedaron empapados de agua y poco después comenzó a notar que la piel de sus manos empezaba a formar ampollas. Lo que en un inicio parecía una lesión menor terminó convirtiéndose en una infección potencialmente mortal que lo mantuvo 101 días en el hospital.

El hombre, residente de Palm Beach, inicialmente pensó que solo tenía una infección leve; sin embargo, los síntomas empeoraron con una rapidez alarmante y finalmente los médicos determinaron que había contraído Vibrio vulnificus, una bacteria que puede provocar infecciones graves al entrar en el organismo a través de una herida expuesta al agua contaminada.

“Fue un proceso de tres días, de estar y verse bien a tener las manos y los brazos como una gran ampolla de sangre”, contó a WPTV al recordar cómo cambió su estado en cuestión de horas.

La infección obligó a Stough a permanecer hospitalizado durante más de tres meses. Pasó cinco días en coma y estuvo aproximadamente un mes en la unidad de cuidados intensivos mientras los médicos intentaban controlar el avance de la enfermedad.

“Estuve a un día de que me amputaran los brazos y a otro día de una posible muerte”, recordó.

La gravedad de su condición complicó su situación, pero finalmente logró superar la infección y continuar con su recuperación.

La bacteria provocó una infección grave que lo mantuvo 101 días en el hospital, incluidos cinco días en coma y un mes en cuidados intensivos. (Foto: WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast / YouTube)

Recibió una segunda oportunidad

Después de 101 días ingresado, Stough pudo regresar a casa apenas cuatro días antes de su cumpleaños. Aunque todavía enfrenta secuelas y sabe que su movilidad no volverá a ser la misma, asegura sentirse agradecido simplemente por haber sobrevivido.

“Tengo suerte de estar aquí de pie con mis brazos y mi vida”, afirmó. “Tuve una segunda oportunidad. Nunca volveré a tener el movimiento completo de mis manos y brazos. Pero eso ahora es lo de menos.”

El caso ocurre mientras las autoridades sanitarias de Florida advierten sobre los casos de Vibrio vulnificus.

Hasta el 27 de agosto, el Departamento de Salud de Florida había confirmado 17 infecciones y tres muertes relacionadas con la bacteria durante 2026.

Vibrio vulnificus, conocida coloquialmente como "bacteria carnívora", ingresa al cuerpo a través del consumo de mariscos crudos (especialmente ostras) o por la exposición de heridas abiertas al agua salada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cómo se contrae la bacteria?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Vibrio se encuentra de forma natural en aguas costeras. Las personas pueden enfermar después de consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, ya que las bacterias pueden concentrarse dentro de estos alimentos.

Pero también existe otra vía de infección que fue precisamente el el caso de Stough: una herida abierta que entra en contacto con agua donde está presente la bacteria.

Las personas con cortes, heridas recientes o incluso tatuajes o perforaciones recientes pueden estar expuestas si entran en contacto con este tipo de agua.

La mayoría de las infecciones se producen entre mayo y octubre, cuando las temperaturas del agua son más elevadas. Los síntomas dependen de la forma en que la bacteria ingresa al organismo y pueden incluir fiebre, escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones en la piel con ampollas.

En las infecciones de heridas también pueden aparecer fiebre, hinchazón y secreción alrededor de la zona afectada. Si la bacteria se consume a través de alimentos contaminados, puede provocar síntomas similares a una intoxicación alimentaria, como diarrea acuosa, calambres abdominales, náuseas, vómitos y fiebre.

El tratamiento puede incluir antibióticos, aunque en los casos más graves los médicos pueden verse obligados a amputar brazos o piernas para retirar tejido muerto o infectado.

Según los CDC, aproximadamente una de cada cinco personas con la infección muere y algunos pacientes pueden fallecer apenas uno o dos días después de comenzar a presentar síntomas.