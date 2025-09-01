Los sorteos del Mega Millions (el último se realizó el viernes 29 de agosto de 2025) importan bastante en Estados Unidos. Y es que varias personas de ese país participan en los mismos con la intención de ganar una fuerte cantidad de dinero. Precisamente, hoy he decidido contarte el caso de una persona de Virginia que, en junio del presente año, se convirtió en ganadora del premio mayor de la lotería de ese entonces. Esto te lo comento a raíz de que recién se conociera que, con el dinero que ahora le pertenece, planea hacer una compra inusual.

Para ser más exactos, la afortunada persona de esta historia probó suerte en el juego el pasado viernes 27 de junio. No te puedo decir su nombre porque esa información es desconocida. Sí, él o ella optó por mantenerse en el anonimato, y eso se respeta.

Lo que sí se sabe es que el premio mayor de ese entonces, que era de $348 millones, según 13newsnow.com, fue cobrado por esa persona cuatro semanas después del sorteo, en la sede de la Lotería de Virginia, en Richmond. Pero eso no es lo único que se ha conocido recientemente.

Si gana el premio mayor de Mega Millions, podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

De acuerdo a la citada fuente, la persona en cuestión ya anunció que, con el dinero que ha ganado, planea realizar una compra inusual: desea adquirir una cortadora de césped de radio cero. Sí, tal y como lo acabas de leer. No te estoy bromeando.

¿Dónde se compró el boleto ganador del premio mayor del Mega Millions?

Por otro lado, si es que te interesa saber en dónde fue que compró su boleto ganador, te cuento que dicho ticket lo adquirió, siempre, según el medio ya mencionado, en E & C Mid Atlantic en Northumberland Highway, Burgess. Con respecto a los números que le permitieron ganar, pues te digo que el día del sorteo salieron el 18, el 21, el 29, el 42 el 50 y la Mega Ball fue 2.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) / Justin Sullivan

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

