Un llamativa especie arácnida está causando preocupación entre los expertos en vida silvestre debido a su presencia en un gran sector de Estados Unidos. Se trata de la araña Joro, la cual posee un tamaño fuera de lo común y suele ser llamativo por sus colores. Con lo indicado, posiblemente sientas un poco de temor por considerar que representa un peligro; sin embargo, es importante conocer los hechos biológicos. En esta nota, estoy dispuesto a revelarte más detalles sobre su comportamiento, su interacción con el entorno y si realmente representa un peligro para los seres humanos.

Este arácnido, originario del este de Asia, fue visto en territorio estadounidense en el 2013, específicamente en el estado de Georgia. En dicha ocasión, este animal invertebrado llegó a la mencionada jurisdicción mediante un contenedor de transporte.

Tras su aparición, esta especie de ocho patas ha mantenido una presencia constante en este país hasta la fecha, destacando que su ciclo reproductivo ocurre principalmente durante la temporada de la primavera.

La araña hembra suele destacarse por su color amarillo brillante con rayas azules y marcas rojas; además puede alcanzar un tamaño de hasta 10 centímetros, lo que equivale aproximadamente al tamaño de la palma de la mano de una persona. En el caso de los machos, solo miden la mitad y presentan un color marrón.

La araña Joro hembra puede llegar a un tamaño similar a la palma de una mano. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿En qué estados se registró mayor presencia a la araña Joro?

De acuerdo a una información compartida por Miami Herald , se pudo presenciar este arácnido en varios estados de EE.UU., destacando Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Maryland, Pensilvania y Mississippi.

También se han reportado avistamientos de esta especie en Maryland y Massachusetts; sin embargo, no se descarta que esta araña también esté presente en Nueva York y Nueva Jersey a corto plazo.

Esta araña está presente en 12 estados del país, pero su presencia puede seguir expandiéndose. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Realmente representan un peligro para los ciudadanos estadounidenses?

Andy Davis, vocero de la Escuela de Ecología Odum de la Universidad de Georgia, señala que, si bien suele ser venenoso, no suele atacar a los seres humanos; al contrario, “tolera bien el entorno urbano”.

Esta misma perspectiva la comparte José Ramírez-Garofalo, quien indica que, hasta el momento, no se han documentado muertes ni mordeduras con consecuencias médicas. Por lo tanto, la araña Joro no representa alguna amenaza hacia los humanos o mascotas.

A pesar de este punto positivo, los especialistas advierten que este invertebrado puede generar un desequilibrio ecológico, ya que su expansión puede reemplazar a las poblaciones locales de arácnidos.

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