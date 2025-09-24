Cuando Jorber Martínez dejó Ecuador en 2023 para llegar a Chicago junto a su esposa Jessica y su pequeña hija de un año, pensó que comenzaba una nueva vida. Durante meses trabajó recolectando chatarra para sostener a su familia. Todo parecía encaminarse, hasta que hace unos días, en las afueras de una tienda de materiales de construcción, agentes del Servicio de Inmigración (ICE) lo detuvieron.

Jessica aún recuerda el momento como una escena que cambió su mundo. Desde entonces, su voz tiembla cada vez que lo menciona. “No entiendo por qué nos dejaron ingresar a este país si nos iban a tratar como animales, como perros, porque así nos tratan”, dijo a Univision Noticias.

La esposa de Jorber Martinez teme que también sea deportada. | Crédito: Univision Noticias

Para ella, su esposo no es un criminal, sino un hombre trabajador que solo cometió una infracción de tránsito: manejar sin licencia. “El único delito de Jorber es haber manejado sin licencia. No pasó a mayores, solo fue una infracción”, insiste.

Tras su arresto, Jorber fue llevado al centro de procesamiento de ICE en Broadview, Illinois. No pasó mucho tiempo allí: en cuestión de horas, lo trasladaron a una cárcel en Texas. La rapidez del proceso dejó a Jessica con una mezcla de rabia y miedo. “Tengo miedo que me pase lo mismo y mi hija se quede”, confiesa.

El centro de Broadview ha estado en el ojo del huracán últimamente. En las últimas semanas, decenas de inmigrantes han sido procesados allí antes de ser enviados a estados como Missouri, Michigan, Indiana y Georgia. El pasado fin de semana, las tensiones explotaron: manifestantes se reunieron frente a las instalaciones exigiendo un alto a las detenciones masivas.

El centro de ICE en Broadview, Illinois, ha generado protestas y disturbios por las detenciones masivas de inmigrantes. | Crédito: Univision Noticias

Lo que empezó como una protesta pacífica terminó en enfrentamientos con agentes de ICE, dejando 16 personas arrestadas y varias lesionadas. Ahora, organizaciones comunitarias y funcionarios locales reclaman el cierre definitivo del centro.

Pero en un comunicado el Gobierno Federal informó que cualquier rumor de que el centro cerrará es falso. “Cuando estos inmigrantes ilegales son procesados, ellos son trasladados a instalaciones de detención. Esto es un procedimiento habitual”, dijo Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional.

