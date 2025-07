La detención de un padre de familia a plena luz del día y frente a sus seres queridos ha causado indignación en Las Vegas. Agentes de ICE arrestaron a Álvaro justo cuando dejaba a su esposa en el trabajo, muy cerca de The Strip. Todo ocurrió frente a su hija pequeña, cuyo llanto quedó registrado en un video que circula en redes.

“No puedo, llevo niños”, se escucha decir con desesperación en la grabación. Su esposa y otra mujer intentan evitar el arresto con súplicas: “Van los niños, no pueden hacer eso… ¡van los niños!”.

Pero nada detuvo a los agentes migratorios. Finalmente, tras abrirle la puerta del vehículo, Álvaro fue obligado a bajar y fue esposado mientras su hija lloraba gritando “¡papi!”.

El hombre, en trámite de visa U por ser víctima de un delito, asegura que ya lo venían siguiendo. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

Martha Aguilar, su esposa, confirmó a Noticias Telemundo que el arresto fue completamente inesperado, aunque su esposo ya le había dicho días antes que sentía que lo estaban siguiendo. “Él me dijo que lo venían vigilando. Y justo este domingo, cuando me llevó al trabajo, lo agarraron”, relató.

Según explicó Martha, Álvaro no tiene antecedentes criminales y es padre de siete hijos. Además, se encuentra en trámite para obtener la visa U, un beneficio migratorio que se otorga a víctimas de delitos graves. En su caso, la solicitud se presentó hace un año, después de haber sido víctima de un asalto a mano armada.

“En el video se ve que a mí no me hicieron nada, me respetaron”, dijo su esposa. “Pero se fueron directo contra él porque tenía una orden de deportación. Aunque Migración no ha aprobado la visa aún, ya está en trámite”.

Su hija rompió en llanto durante el arresto, mientras su esposa denunciaba que todo ocurrió pese a sus súplicas. | Crédito: YouTube Noticias Telemundo

Ante la consulta del citado medio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que, por ley, no pueden brindar información sobre casos individuales.

“Es doloroso ver a tus hijos llorando, sufriendo…”, concluyó Martha. La familia ahora enfrenta días de incertidumbre, con la esperanza de que el proceso migratorio de Álvaro avance y les permita permanecer juntos en el país.

