Estuvo dos meses recluido mientras su vía corría riesgo. Las historias de inmigrantes que han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en redadas continúan acaparando titulares. Muchas de estas terminan con el ciudadano expulsado del país y las familias separadas, mientras que otros afrontan complejas enfermedades o eran el principal apoyo de sus hijos con cáncer. Hoy te traigo el caso de José Contreras-Cervantes, un mexicano de 33 años, quien estuvo bajo custodia de ICE y logró ser liberado. Él tiene leucemia y podrá continuar con su tratamiento médico mientras intenta regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos y librarse de la deportación.

Todo empezó el pasado 5 de agosto cuando fue arrestado en una carretera en Michigan durante un control de tránsito en las afueras de Detroit y entregado a las autoridades migratorias. Con el paso del tiempo, el inmigrante logró su libertad el martes 21 de octubre luego que una jueza lo ordenara.

José Contreras-Cervantes lleva viviendo 20 años en Estados Unidos y está casado con una ciudadana americana. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Difícil situación bajo custodia de ICE

Este originario de Jalisco vivió momentos de tensión bajo custodia de ICE porque temía por su salud. En 2024 le diagnosticaron leucemia crónica, un cáncer mortal de la médula ósea, y los médicos le aseguraron a su familia que solo le quedan entre cuatro a seis años de vida, según explicó su esposa Lupita Contreras.

“Es difícil porque en el centro de detención no tenían ningún médico especialista que me atendiera en mi situación”, narró a Noticias Telemundo.

Según reporta la agencia EFE, su abogada Miriam Aukerman, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), explicó que durante su encierro recibió un medicamento sustitutivo en el centro de procesamiento de North Lake, en Michigan. Además, fue trasladado de Michigan a Ohio y luego volvió a Michigan, y durante los primeros 22 días capturado no se le permitió ver a su esposa y a sus hijos.

Dos meses después, este padre de tres hijos regresó a su casa con el amparo de una fianza. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

José Contreras-Cervantes lleva 20 años viviendo en Estados Unidos, está casado con una ciudadana americana y tiene tres hijos estadounidenses. Un video difundido por ACLU en Instagram mostró el instante en que fue liberado y se pudo reencontrar con su familia a la salida del centro de detención.

Además, indicaron que “decenas de cortes de todo el país han dictaminado que es ilegal negar a los no ciudadanos retenidos en centros de detención de inmigrantes la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración y solicitar su puesta en libertad. Sin embargo, el ICE sigue arrestando a personas y deteniéndolas ilegalmente. Dado que ICE no va a parar, nosotros tampoco. Vamos a exigir responsabilidades al ICE y a la administración Trump. Y vamos a reunir a las familias que están siendo separadas de forma tan cruel”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!